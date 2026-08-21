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Festival 'Okolo'

FOTO: Zagreb ponovno postaje galerija na otvorenom! Evo gdje vas čekaju umjetnička djela

Deveto izdanje festivala 'Okolo' traje od 20. do 30. kolovoza na sedam lokacija u središtu Zagreba, a kroz dva tematska programa, 'Grad kao emocionalna mreža' i 'Slojevi sjećanja', predstavit će umjetničke intervencije u javnom prostoru
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Zagreb: Okolo 2026 - suvremena umjetnost pretvara Zagreb u prostor doživljaja i novih susreta
Program 'Grad kao emocionalna mreža', koji je kustosirala Tena Bakšaj, okuplja šest umjetnika i umjetnica koji kroz instalacije, tekstilne radove, participativne procese i intervencije promišljaju odnos ljudi prema Zagrebu i prostorima koje svakodnevno dijele. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Program 'Grad kao emocionalna mreža', koji je kustosirala Tena Bakšaj, okuplja šest umjetnika i umjetnica koji kroz instalacije, tekstilne radove, participativne procese i intervencije promišljaju odnos ljudi prema Zagrebu i prostorima koje svakodnevno dijele. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 0

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