FOTO: Zagreb ponovno postaje galerija na otvorenom! Evo gdje vas čekaju umjetnička djela

Deveto izdanje festivala 'Okolo' traje od 20. do 30. kolovoza na sedam lokacija u središtu Zagreba, a kroz dva tematska programa, 'Grad kao emocionalna mreža' i 'Slojevi sjećanja', predstavit će umjetničke intervencije u javnom prostoru
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Program 'Grad kao emocionalna mreža', koji je kustosirala Tena Bakšaj, okuplja šest umjetnika i umjetnica koji kroz instalacije, tekstilne radove, participativne procese i intervencije promišljaju odnos ljudi prema Zagrebu i prostorima koje svakodnevno dijele.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Program 'Grad kao emocionalna mreža', koji je kustosirala Tena Bakšaj, okuplja šest umjetnika i umjetnica koji kroz instalacije, tekstilne radove, participativne procese i intervencije promišljaju odnos ljudi prema Zagrebu i prostorima koje svakodnevno dijele. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Program 'Grad kao emocionalna mreža', koji je kustosirala Tena Bakšaj, okuplja šest umjetnika i umjetnica koji kroz instalacije, tekstilne radove, participativne procese i intervencije promišljaju odnos ljudi prema Zagrebu i prostorima koje svakodnevno dijele.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
U programu sudjeluju Ana Kovačić, Apolonija Lučić, Alba Miočev, Josipa Tadić, Ana Ratković Sobota i Lav Paripović. Kovačić istražuje povezanost osobnih sjećanja, prirodnih motiva i svakodnevice s doživljajem grada, dok Lučić javni prostor pretvara u mjesto bliskosti, nježnosti i odmora.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Miočev i Tadić posjetitelje kroz interaktivnu instalaciju uključuju u prostor koji ih okružuje, Ratković Sobota tapiserijom od odbačenih plastičnih vrećica tematizira potrošnju i odnos prema materijalima, a Paripović će nadograditi svoj mural na ulazu u Tunel Grič novim slikarskim slojem.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Drugi tematski program, 'Slojevi sjećanja', koncepcijski potpisuje Ana Mikin, a kroz fotografiju povezuje baštinu i suvremene autorske poglede na Zagreb. Polazište su mu radovi Marije Braut, Toše Dabca, Šime Radovčića i Slavke Pavić, na koje se nadovezuju radovi Inije Herenčić i Sanje Bistričić Sriće.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Festival će se održavati na sedam lokacija u središtu Zagreba, od trgova Zelene potkove do ulaza u Tunel Grič. Umjetničke intervencije nastale su za konkretne gradske prostore, a organizatori navode kako ih se time želi predstaviti izvan njihove svakodnevne funkcije.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
'Okolo' organiziraju Nas dve uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba, Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL