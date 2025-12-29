Obavijesti

FOTO Zagreb se sprema za feštu! Počela montaža pozornice za doček Nove 2026. godine

Na Trgu bana Josipa Jelačića započela je montaža pozornice za doček Nove 2026. godine, dok su istodobno na obližnjem Tomislavcu veliki redovi za klizalište
Zagreb: Počela montaža pozornice za doček Nove 2026. godine
Započela je montaža pozornice na kojoj će se u novogodišnjoj noći održati glavni glazbeni program, a trg će i ove godine biti središnje mjesto okupljanja građana i posjetitelja. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
