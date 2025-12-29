FOTO Zagreb se sprema za feštu! Počela montaža pozornice za doček Nove 2026. godine

Na Trgu bana Josipa Jelačića započela je montaža pozornice za doček Nove 2026. godine, dok su istodobno na obližnjem Tomislavcu veliki redovi za klizalište
Započela je montaža pozornice na kojoj će se u novogodišnjoj noći održati glavni glazbeni program, a trg će i ove godine biti središnje mjesto okupljanja građana i posjetitelja.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Započela je montaža pozornice na kojoj će se u novogodišnjoj noći održati glavni glazbeni program, a trg će i ove godine biti središnje mjesto okupljanja građana i posjetitelja.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Započela je montaža pozornice na kojoj će se u novogodišnjoj noći održati glavni glazbeni program, a trg će i ove godine biti središnje mjesto okupljanja građana i posjetitelja.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Postavljanje tehničke opreme i završni radovi nastavit će se narednih dana.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Publiku će tijekom večeri zabavljati glazbeni izvođači Idem, Luzeri, Elemental i Dubioza kolektiv, a program će voditi novinarka i autorica putopisnih dokumentaraca Martina Validžić.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Program kreće u 19:30 sati, a građane će u Novu godinu uvesti Dubioza kolektiv.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Istovremeno, na obližnjem Tomislavcu su ogromni redovi za klizanje.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Građani su odlučili ove vrijeme između Božića i Nove godine iskoristiti za zabavne zimske aktivnosti, a klizanje je idealan izbor.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
