FOTO Zavirite u kineski kutak u srcu Gajnica: Jing Yuan restoran spaja tradiciju, okuse i mirise

U tihoj zagrebačkoj ulici u Gajnicama skriva se čarobno mjesto - restoran i čajana Jing Yuan, iz kojeg dopiru zavodljivi mirisi kineskih delicija. Iza njega stoje supružnici Ivy i Alex Wang, koji svojim gostima ne poslužuju samo jelo, već i priču
Dočekali su nas s osmijehom i stolom koji se jedva vidio od količine posluženih delicija. U središtu je bio 'hot pot', tradicionalno kinesko jelo koje je više od obroka – to je društveni ritual. Dok se temeljac krčkao na stolu, Ivy i Alex započeli su svoju priču.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Dočekali su nas s osmijehom i stolom koji se jedva vidio od količine posluženih delicija. U središtu je bio 'hot pot', tradicionalno kinesko jelo koje je više od obroka – to je društveni ritual. Dok se temeljac krčkao na stolu, Ivy i Alex započeli su svoju priču.
|
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Dočekali su nas s osmijehom i stolom koji se jedva vidio od količine posluženih delicija. U središtu je bio 'hot pot', tradicionalno kinesko jelo koje je više od obroka – to je društveni ritual. Dok se temeljac krčkao na stolu, Ivy i Alex započeli su svoju priču.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Kako netko iz Šangaja, jedne od najvećih svjetskih metropola, odluči započeti novi život u Hrvatskoj? Za Ivy, odgovor je jednostavan i kompleksan u isto vrijeme: "To je karma."
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Njihova veza s Hrvatskom započela je puno prije nego što su kročili na njezino tlo. Naime, Ivy je u Šangaju radila za poznati hrvatski modni brend, a Alex u jednoj tvrtki za prodaju namještaja. Interes za Hrvatsku pojavio im se kad je Ivy jednom prilikom putovala Hrvatskom i oduševila se njenim ljepotama.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
- Došao sam sam u Hrvatsku 2014. godine kako bih pripremio sve, riješio papirologiju i pronašao prostor - prisjeća se Alex. Dvije godine kasnije, u travnju 2016., u Ilici su otvorili svoja vrata.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
- Mnogi su nam, posebno naši sunarodnjaci, savjetovali da otvorimo kafić. 'Tako ćete prehraniti obitelj', govorili su. Ali ja sam Kinez. Kako da ja vodim autentični hrvatski kafić? Nisam bio siguran u to - objašnjava Alex. 'Odlučili smo se za ono što znamo i volimo - čajanu i restoran. Iako ispijanje čaja nije dio vaše kulture kao kava, htjeli smo ponuditi nešto naše, autentično.'
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Pandemija ih je 2020. godine potaknula na preseljenje na današnju, mirniju lokaciju, gdje su stvorili pravu oazu kineske kulture. Nakon više od deset godina u Hrvatskoj, zadovoljni su.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
- Kvaliteta života je ovdje bolja. U Kini je život previše stresan. Ovdje smo opušteniji, uživamo u ovom stilu života - kaže Alex. Kroz čajanu su, dodaje, stekli i brojne lokalne prijatelje, jer čaj, za razliku od brzog obroka, potiče na dugo i ugodno druženje.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hot pot je, objašnjavaju, esencija zajedništva. Prijatelji i obitelj okupljaju se oko stola, zajedno kuhaju i dijele hranu. To je interaktivno iskustvo koje Hrvati tek otkrivaju.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
- Neki su na početku uplašeni, ne znaju što bi. Jedan par je čak isprintao upute s interneta o tome koliko se koja namirnica kuha - smije se Ivy. Ali zapravo je jednostavno. Kad je mekano, gotovo je. Ako nije, vratiš natrag.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Na stolu su nam, uz janjetinu i kozice, poslužili i gljive, tofu, alge, rižine štapiće, rezance i razne vrste povrća, sveukupno 16 vrsta namirnica. Ključ je u balansu, ali i u umacima koje svatko sam miješa. Tu su soja umak, rižin ocat, maslac od kikirikija, fermentirani tofu, češnjak i neizostavni čili.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Pripremaju hot pot za četvero (16 jela), za šestero (22 jela), a po osobi to će vas stajati tek nešto više od dvadesetak eura. Ako se odlučite za vegetarijansko varijantu (12 jela), onda je i manje.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nakon hot pota isprobali smo i njihovu 'chicken platter', odnosno 'tavu' s pečenom piletinom, krumpirom i domaćom tjesteninom koja je ručno vučena. Ovo jelo nije preljuto, okusi su fino izbalansirani i moglo bi se reći da je to nešto što bi Hrvati jeli nedjeljom za ručak.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Naravno, kad smo već bili ovdje isprobali smo i njihove famozne gyoze zbog kojih svi dolaze, a uvjerili smo se i zašto. Stvarno su posebno ukusne, vidi se da su rađene s kvalitetnim sastojcima i iskreno, ne možemo se odlučiti koje su bolje. I gyoze sa svinjetinom i one s povrćem su odlične. I nisu ljute.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL