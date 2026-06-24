FOTO Zbog Nensi i soparnika svi stoje u redovima: Prva tri koja sam ispekla bila su za smeće

- Sami dođu, jedni lože vatru, drugi sjeckaju kapulu, blitvu, a ja radim soparnik. Tu ne dam da mi se nitko miješa u posao - govori Nensi. Kad je preumorna i od umora ne može ni spavati, uzima svoje čizme, bez kojih nikamo ne ide i koje skida jedino kad ide spavati, te odlazi, a gdje drugo nego u šumu, traži drva koja će već sutradan usjeći i iz šume snijeti do ognjišta. Od Nensi doznajemo kako je za prvi soparnik potrebno više od sat vremena dobre vatre da se ugrije, a onda za svaki sljedeći, jer Nensi nikad ne peče samo jedan, dovoljno je granama lozine petnaestak minuta vatru zadržavati. U jednom danu znala ih je ispeći više od 30, prosjek joj je desetak, nekad i više. Utorkom je spremna za poznati pazarni dan na Zadvarju, gdje njezin soparnik "plane " i nestane. Srijedom uglavnom ne peče, a četvrtak, petak i subota dani su kad Nensi ne staje. Dok premazuje soparnik domaćim maslinovim uljem i posipa lukom, miris se širi. Već sljedećeg trenutka spretno izrezuje rombove iste veličine i oblika jer soparnik se tako reže. Pod oštricom noža preplanula korica hrskavo pucketa. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL