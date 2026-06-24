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Majstorica zanata

FOTO Zbog Nensi i soparnika svi stoje u redovima: Prva tri koja sam ispekla bila su za smeće

Za tijesto je bitno da je svježe zamiješeno, te dvije bijele loptice na drvenom loparu od brašna, vode i malo soli. Ne peče ga svaki dan jer treba naći vremena za svog sina, priča Nensi (29)
24sata Gata: Nensi Očasić kraljica soparnika
S komina iz plamena vatre, žerave i pepela od tek nekoliko najjednostavnijih sastojaka, okusom bogatiji i od kraljevske gozbe, još kad ga spravlja kraljica soparnika, 29-godišnja Nensi Očasić iz Gata, svaki zalogaj soparnika priča svoju priču. Jer Nensi će soparnik ponuditi na kućnim vratima, spremit će ga za obiteljska druženja i gozbe, ali će ga na feštama u mjestima od Splita do krajnjeg juga Dalmacije na licu mjesta pripremati domaćima i turistima. Nadaleko poznata po svojem soparniku, Nensi će skromno tek dodati kako joj ništa nije teško, poglavito kad mnogi čekaju u redu za jedan komad baš njenog soparnika. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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S komina iz plamena vatre, žerave i pepela od tek nekoliko najjednostavnijih sastojaka, okusom bogatiji i od kraljevske gozbe, još kad ga spravlja kraljica soparnika, 29-godišnja Nensi Očasić iz Gata, svaki zalogaj soparnika priča svoju priču. Jer Nensi će soparnik ponuditi na kućnim vratima, spremit će ga za obiteljska druženja i gozbe, ali će ga na feštama u mjestima od Splita do krajnjeg juga Dalmacije na licu mjesta pripremati domaćima i turistima. Nadaleko poznata po svojem soparniku, Nensi će skromno tek dodati kako joj ništa nije teško, poglavito kad mnogi čekaju u redu za jedan komad baš njenog soparnika. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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