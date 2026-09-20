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Najpoželjniji stilovi

FOTO Želite novu frizuru? Ovo su najveći trendovi za jesen

Jesenski trendovi kose su jednostavni i održivi: lagani, mekani i udobni na najbolji mogući način. To ne znači da ne biste trebali isprobati nešto novo. To samo znači pronaći stil ili boju koja od vas malo traži i daje isti sjaj
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FOTO Želite novu frizuru? Ovo su najveći trendovi za jesen
Lagano teksturirana frizura koju možete lako zavući iza uha, fleksibilne šiške koje vas ne prisiljavaju na svakodnevno oblikovanje... stilisti i frizeri su dali svoje viđenje najpoželjnijih jesenskih frizura i boja.
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Lagano teksturirana frizura koju možete lako zavući iza uha, fleksibilne šiške koje vas ne prisiljavaju na svakodnevno oblikovanje... stilisti i frizeri su dali svoje viđenje najpoželjnijih jesenskih frizura i boja. | Foto:
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