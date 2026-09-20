FOTO Želite novu frizuru? Ovo su najveći trendovi za jesen

2. Oblak šiške (cloud bangs): Možete ih voljeti ili mrziti, ali iskušenje uvijek zove. Jesen je najbolje vrijeme za isprobavanje šiški. Ljeti vas mogu izludjeti jer ih vlaga čini neukrotivima. Ove šiške mogle bi zadovoljiti želju bez da se morate obvezati na frizuru o kojoj se morate brinuti svaki dan. Lagane su i prozračne te izgledaju jednako dobro plešući preko obrva kao i potisnute na stranu. Umjesto gustih, teških šiški, sastoje se od tankih pramenova koji nježno lebde preko čela i stapaju se s ostatkom frizure. Ključne riječi su lagano, prozračno i pokretno. | Foto: GREG GRUDT/NEWSCOM