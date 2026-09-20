FOTO Želite novu frizuru? Ovo su najveći trendovi za jesen

Jesenski trendovi kose su jednostavni i održivi: lagani, mekani i udobni na najbolji mogući način. To ne znači da ne biste trebali isprobati nešto novo. To samo znači pronaći stil ili boju koja od vas malo traži i daje isti sjaj
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Lagano teksturirana frizura koju možete lako zavući iza uha, fleksibilne šiške koje vas ne prisiljavaju na svakodnevno oblikovanje... stilisti i frizeri su dali svoje viđenje najpoželjnijih jesenskih frizura i boja.
Lagano teksturirana frizura koju možete lako zavući iza uha, fleksibilne šiške koje vas ne prisiljavaju na svakodnevno oblikovanje... stilisti i frizeri su dali svoje viđenje najpoželjnijih jesenskih frizura i boja. |
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Lagano teksturirana frizura koju možete lako zavući iza uha, fleksibilne šiške koje vas ne prisiljavaju na svakodnevno oblikovanje... stilisti i frizeri su dali svoje viđenje najpoželjnijih jesenskih frizura i boja.
1. Boyfriend bob: Zamislite ovaj prozračni bob kao voljeni par boyfriend traperica. Udoban, ali i dalje jako cool. Svi se udaljavaju od kose koja izgleda previše stilizirano. Ljudi žele frizure koje mogu sušiti na zraku, zavući iza ušiju ili nositi s malim nepravilnostima od spavanja. Ovoj frizuri treba malo održavanja. Duljina pada između brade i ključne kosti, s mekim vrhovima i malo pokreta.
| Foto: SOPA Images/SIPA USA
2. Oblak šiške (cloud bangs): Možete ih voljeti ili mrziti, ali iskušenje uvijek zove. Jesen je najbolje vrijeme za isprobavanje šiški. Ljeti vas mogu izludjeti jer ih vlaga čini neukrotivima. Ove šiške mogle bi zadovoljiti želju bez da se morate obvezati na frizuru o kojoj se morate brinuti svaki dan. Lagane su i prozračne te izgledaju jednako dobro plešući preko obrva kao i potisnute na stranu. Umjesto gustih, teških šiški, sastoje se od tankih pramenova koji nježno lebde preko čela i stapaju se s ostatkom frizure. Ključne riječi su lagano, prozračno i pokretno.
| Foto: GREG GRUDT/NEWSCOM
3. Slojevi koji uokviruju lice: Mogu dati svježinu poput osvježene boje. Ono što je možda bilo umorno, mlitavo i istrošeno odjednom postaje uglačano i živahno - jednostavan, ležeran način da izgledate kao da ste se potrudili. Tražite kosu s jakim slojevima koja počinje kratko, uokvirujući točno oko jagodica, a zatim se spušta sve duže do ramena. Treba biti mekana s puno unutarnjeg pokreta.
| Foto: Cyril Pecquenard/SIPA
4. Meki shag: Život rock and roll zvijezde je težak - dugi nastupi, kasne noći, obožavatelji. Dakle, ova jesen je savršeno vrijeme za predah od svjetske turneje i život u nježnijem stilu života. Umjesto razbarušene, divlje frizure, isprobajte lakšu, ugodniju verziju. Raspršeni slojevi, tanke šiške i laki pokreti. Za razliku od oštrih verzija iz prethodnih godina, ova se čini uglađenom, prozračnom i romantičnom. Šišanje ostavlja vaše slojeve na duljoj strani bez dodavanja razbarušenih ili kraćih dijelova.
| Foto: Supplied by LMK
5. Pixie shag : Negdje između pixie i bixie frizure nalazi se ova razbarušena, bezbrižna frizura. Idealno ako vam je klasični pixie previše strog, pixie shag izgleda jednako cool pod šeširom i na Met Gali, poput Emme Chamberlain. Neki stilisti nazivaju je DIY frizurom. Kao da vam je dosadilo i odlučili ste se igrati škarama. Ali, nesavršenosti su ono što je čini savršenom. Dok će gušća kosa lakše postići raščupani izgled, ravnu kosu možete stilizirati i razbarušiti prstima. Što više, to bolje.
| Foto: Anthony Behar/SIPA USA
6. Tamna čokolada: Jesen nije o tome da postanete tamniji, nego da je boja bogatija. Ne samo brineta, već duboka čokolada koja se topi u topli orah. Vrsta raskošnih okusa i boja u koje želite nestati kada stigne hladnije vrijeme. Frizeri naglašavaju da se radi o stvaranju tog bogatstva, refleksije i nevjerojatnog sjaja.
| Foto: Image Press Agency/SIPA USA
7. Javor i cimet (maple cinnamon): Koliko god volimo bar uz more i čašu šampanjca, jesen donosi više raskošnih želja. Kava od bundeve s palačinkama i javorovim sirupom. Ova tamnocrvena odgovara jelovniku. Bogata je i topla, nije jarko narančasta ili crvena poput vatrogasnog vozila. Tople crvene i dalje dobivaju na popularnosti jer odmah posvjetljuju ten, a istovremeno se osjećaju sezonski. Pepeljaste plavuše ili one s prirodno svjetlijom bojom lakše će postići ovu vrstu dimenzije.
| Foto: I. Hasegawa
8. Gljivasto plava (mushroom blonde): Nudi sofisticiranost uz manje održavanja, što je čini idealnom za one koji žele lijepu boju bez čestih termina kod frizera. Prigušena je, prozračna i decentna. Ova nijansa je savršena za plavuše koje žele malo više dubine ili brinete koje žele posvijetliti kosu bez da postanu potpuno plave. Zatražite neutralnu, dimenzionalnu gljiva plavu s izblendanim korijenom i mekim trakam bež i taupe boje. Sve treba biti tonirano kremastim bež sjajem kako ne bi bilo oštrih linija.
| Foto: James Warren/amous/starmaxinc.com
9. Jantarni pramenovi: Pramenovi boje jantara podsjećaju na ispijanje koktela uz vatru. Ako boju uhvatite pod pravim kutom, odsjaj vatre daje joj zlatni sjaj. Zatražite balayage za velike zlatne pramenove, prvenstveno na prednjem dijelu kose, kako bi se uklopili u volumen i slojeve frizure. Rezultat bi trebali biti nježni, prirodni i lepršavi karamelni pramenovi. Za još izraženiji efekt dodajte preljev za sjaj.
| Foto: Lucia Sabatelli / Bestimage/BEST
10. Bubblegum pink: Nešto malo drskije, ali i dalje nježno, poput pastelne ružičaste boje žvakaće gume. Osjeća se prozračno, a ne odvažno. Nije neonsko ili previše živo. Zamolite svoju koloristicu za prozirnu, sjajnu rozu umjesto jako zasićene moderne ružičaste. Morat ćete početi s ravnomjerno plavom bazom ili prvo posvijetliti kosu, što bi moglo potrajati više od jednog termina, stoga budite spremni na određeno vrijeme.
| Foto: Fabian Sommer/DPA