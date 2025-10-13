Obavijesti

FOTO Žene diljem svijeta danas obilježavaju Dan bez grudnjaka

Dan bez grudnjaka posvećen je oslobađanju od društvenih normi, udobnosti i samopouzdanju žena. Iako je ideja nastala s ciljem podizanja svijesti o zdravlju dojki, sve više žena koristi ovaj dan i kao priliku da pokaže prihvaćanje svog tijela i da iskaže osobni stil bez kompromisa
Svake godine 13. listopada obilježava se Dan bez grudnjaka (No Bra Day) – dan kojim se potiče svijest o zdravlju dojki, ali i slavi žensko samopouzdanje, sloboda i udobnost. | Foto: Instagram/nobradays
