FOTO Žene diljem svijeta danas obilježavaju Dan bez grudnjaka

Dan bez grudnjaka posvećen je oslobađanju od društvenih normi, udobnosti i samopouzdanju žena. Iako je ideja nastala s ciljem podizanja svijesti o zdravlju dojki, sve više žena koristi ovaj dan i kao priliku da pokaže prihvaćanje svog tijela i da iskaže osobni stil bez kompromisa
Svake godine 13. listopada obilježava se Dan bez grudnjaka (No Bra Day) – dan kojim se potiče svijest o zdravlju dojki, ali i slavi žensko samopouzdanje, sloboda i udobnost.
Foto: Instagram/nobradays
Foto: Instagram/nobradays
Foto: Instagram/nobradays
Ideja potječe iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje se ovaj dan počeo obilježavati početkom 2010-ih kako bi se skrenula pozornost na prevenciju i rano otkrivanje raka dojke, ali i potaknula rasprava o pritisku koji moda i društvo često nameću ženama.
Foto: Instagram/nobradays
Iako je nekima ovaj dan prilika za opuštanje i simbol oslobađanja od neudobnih komada odjeće, njegova važnija poruka leži u osvještavanju važnosti redovitih pregleda dojki i podršci ženama koje su prošle kroz borbu s karcinomom.
Foto: Instagram/nobradays
Dan bez grudnjaka nije samo modni izazov, već podsjetnik da je udobnost, zdravlje i samopouzdanje važnije od svakog trenda.
Foto: Instagram/nobradays
