FOTO Zgodna i poduzetna: 'Preselila sam se u Dubai i sad zarađujem trostruko više'

U travnju 2025. odlučila je riskirati i pokrenuti vlastitu tvrtku za upravljanje društvenim mrežama, Socials with Chloe, s kojom sada zarađuje 20% više nego u Velikoj Britaniji, što joj omogućuje udoban život unatoč visokim troškovima. Iako obožava svoj život u Dubaiju, Chloe kaže da je najveći nedostatak to što je daleko od obitelji. - Kad sam otišla, moj je mali brat imao sedam godina, a sada će uskoro deset – nevjerojatno koliko je narastao. Imam osjećaj da propuštam mnogo toga; ovo će biti moj drugi Božić bez njih - rekla je. Imam osjećaj da propuštam mnogo toga; ovo će biti moj drugi Božić bez njih. | Foto: Instagram/chloebennetttx