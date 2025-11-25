FOTO Zgodna i poduzetna: 'Preselila sam se u Dubai i sad zarađujem trostruko više'

Nakon što je posjetila prijateljicu u Dubaiju, zaljubila se u grad, dala otkaz i odselila se u prosincu 2023. - bez posla i mjesta za stanovanje. Sada, već dvije godine vodi svoju tvrtku
| Foto: Instagram/chloebennetttx
Foto: Instagram/chloebennetttx
| Foto: Instagram/chloebennetttx
Chloe je rekla: - U Velikoj Britaniji je tako hladno i jadno, a navečer nemaš što raditi. Radila sam normalno od 9 do 5, a vikende provodila obilazeći Home Bargains i TK Maxx – i to je bilo najuzbudljivije što sam imala. Došla sam u Dubai na odmor vidjeti prijateljicu i jednostavno sam se zaljubila. - Tamo je cijele godine sunčano. Toliko toga možeš raditi, i teško je biti depresivan kad svaki dan otvoriš zavjese i vidiš sunce.
| Foto: Instagram/chloebennetttx
- Sada vikende provodim wakeboardajući (vozeći se daskom po vodi), posjećujući zoološki vrt i boraveći na brodovima. Jednostavno ima mnogo više sadržaja.
Pokrenula je svoju tvrtku, nabavila psića i ne može zamisliti da se ikada vrati. Chloe je bila „nesretna“ u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon prekida veze i narušenog obiteljskog odnosa.
| Foto: Instagram/chloebennetttx
Odlučila je dati otkaz nakon pet godina rada u istoj tvrtki u tehnološkoj prodaji.
- Došla sam vidjeti prijateljicu u Dubai, ona se odlično provodila, i to mi je bio poticaj da probam nešto novo - rekla je.
| Foto: Instagram/chloebennetttx
No, bilo joj je teško pronaći posao u UAE-u jer je većina poslova tamo temeljena na proviziji, a ne na fiksnoj plaći.
- Mjesecima sam pokušavala dobiti posao, ali onda sam jednostavno odlučila otići bez posla i bez mjesta za stanovanje, i dati sve od sebe - rekla je.
Kad je stigla u Dubai, počela je unajmljivati sobu zajedno s djevojkom koju je upoznala preko aplikacije za iznajmljivanje, kako bi smanjila troškove.
| Foto: Instagram/chloebennetttx
Također je počela objavljivati puno sadržaja na TikToku o preseljenju u Dubai, zbog čega ju je kontaktirala regruterka s kojom je ranije razgovarala te joj ponudila posao u agenciji za nekretnine.
| Foto: Instagram/chloebennetttx
Prije početka posla upoznala je djevojku koja je radila u istoj tvrtki; počele su ručati zajedno svaki dan i na kraju preselile u zajednički stan.
Posao u nekretninama plaćao je manje nego njezin posao u UK-u, ali to joj nije smetalo jer je bila sretnija.
| Foto: Instagram/chloebennetttx
U travnju 2025. odlučila je riskirati i pokrenuti vlastitu tvrtku za upravljanje društvenim mrežama, Socials with Chloe, s kojom sada zarađuje 20% više nego u Velikoj Britaniji, što joj omogućuje udoban život unatoč visokim troškovima.
Iako obožava svoj život u Dubaiju, Chloe kaže da je najveći nedostatak to što je daleko od obitelji.
- Kad sam otišla, moj je mali brat imao sedam godina, a sada će uskoro deset – nevjerojatno koliko je narastao. Imam osjećaj da propuštam mnogo toga; ovo će biti moj drugi Božić bez njih - rekla je.
| Foto: Instagram/chloebennetttx
No, najbolja prijateljica joj se nedavno preselila u Dubai sa svojim partnerom, što joj je pomoglo da se osjeća manje nostalgično. Još jedna stvar koja joj nedostaje iz Ujedinjenog Kraljevstva je hrana.
- Jako sam izbirljiva, pileći medaljoni iz McDonald’sa ovdje imaju potpuno drugačiji okus, ne znam zašto - rekla je.
Chloe kaže da u Dubaiju vlada snažan poduzetnički duh i da tamo postoji mnogo više prilika nego u Velikoj Britaniji.
- Koliko god ludo zvučalo, imam osjećaj da možeš napraviti sve što želiš. Ako želiš pokrenuti vlastitu tvrtku ili modnu liniju, možeš – ljudi su jako podržavajući.
| Foto: Instagram/chloebennetttx
Dubai je poznat kao skup grad, ali nakon što je objavila TikTok o cijenama u Waitroseu u UAE-u, javilo joj se mnogo Britanaca koji tvrde da je UK sada jednako skup kao i Dubai.
- Koliko čujem, cijene su sad otprilike iste na oba mjesta - rekla je.
| Foto: Instagram/chloebennetttx
Dodala je da više nikada ne radi veliku kupovinu namirnica jer je puno jeftinije naručiti gotovu hranu svaku večer, a plaća samo tri funte mjesečno za besplatnu dostavu.
- Možeš naručiti što god želiš i stiže za 15 minuta – puno bolje nego Uber Eats kod kuće - rekla je.
| Foto: Instagram/chloebennetttx
Dolazeći iz malog grada, Chloe kaže da je ondje svatko znao svačije poslove, a voli to što u Dubaiju nije tako.
- Dubai je zapravo jako malen i svi znaju svakoga, ali nitko ne zna tuđe privatne stvari - rekla je.
| Foto: Instagram/chloebennetttx
Chloe je nedavno nabavila psića i sada vikende provodi na obližnjoj plaži za pse, gledajući ga kako pliva u moru. Kaže da ne može zamisliti povratak u UK te dodaje kako je jedino što je brine u dugoročnom životu u UAE-u činjenica da su sve škole privatne.
- Mnogi kažu da će se jednog dana vratiti, ali ja osobno – ne mogu to zamisliti - zaključila je.
| Foto: Instagram/chloebennetttx
