FOTO Zimska idila u Sisku: Cijeli grad je pod snježnim ruhom, a pahulje i dalje padaju
Sisak je jutros zamijenio uobičajene gradske boje za zimsku bijelu čaroliju, jer snijeg pada neprekidno već nekoliko sati. Ulice i krovovi prekriveni su snježnim pokrivačem, stvarajući prizore koji pozivaju na šetnju i fotografiranje
Stanovnici Siska jutros su dočekali pravi zimski prizor: snijeg je padao cijelo prijepodne, prekrivajući ulice i krovove bijelim pokrivačem. Temperatura se zadržava oko nule, što omogućuje da snijeg ostane na tlu i stvori idiličnu zimsku atmosferu u centru grada. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL