FOTO Zimski ugođaj u Zagrebu: Snijeg je zabijelio cijeli grad

Stanovnike Zagreba jutros je dočekao prizor koji je mnoge vratio u zimski ugođaj – lagani snježni pokrivač prekrio je Selsku cestu i središte grada. Iako se ne radi o obilnijem snijegu, bijeli sloj bio je dovoljan da gradske ulice i krovovi poprime pravo zimsko lice
Snijeg je počeo padati u ranim jutarnjim satima, a temperature su se zadržale oko nule, što je omogućilo njegovo kratkotrajno zadržavanje na tlu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Pješaci su jutarnje sate iskoristili za fotografiranje zimskih prizora, dok su gradske službe preventivno izašle na teren kako bi osigurale normalno funkcioniranje prometa i javnog prijevoza.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Prema prognozama, tijekom dana očekuje se postupno razvedravanje i topljenje snijega, no zimski ugođaj barem je nakratko podsjetio Zagrepčane da je siječanj u punom zamahu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL