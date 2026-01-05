SNIJEG SVUD PADA! FOTO Zimski ugođaj u Zagrebu: Snijeg je zabijelio cijeli grad

Stanovnike Zagreba jutros je dočekao prizor koji je mnoge vratio u zimski ugođaj – lagani snježni pokrivač prekrio je Selsku cestu i središte grada. Iako se ne radi o obilnijem snijegu, bijeli sloj bio je dovoljan da gradske ulice i krovovi poprime pravo zimsko lice