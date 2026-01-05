Obavijesti

Galerija

Komentari 13
SNIJEG SVUD PADA!

FOTO Zimski ugođaj u Zagrebu: Snijeg je zabijelio cijeli grad

Stanovnike Zagreba jutros je dočekao prizor koji je mnoge vratio u zimski ugođaj – lagani snježni pokrivač prekrio je Selsku cestu i središte grada. Iako se ne radi o obilnijem snijegu, bijeli sloj bio je dovoljan da gradske ulice i krovovi poprime pravo zimsko lice
Zagreb: Lagani sniježni pokrivač u središtu grada
Snijeg je počeo padati u ranim jutarnjim satima, a temperature su se zadržale oko nule, što je omogućilo njegovo kratkotrajno zadržavanje na tlu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/47
Snijeg je počeo padati u ranim jutarnjim satima, a temperature su se zadržale oko nule, što je omogućilo njegovo kratkotrajno zadržavanje na tlu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 13

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026