FOTO Žive jaslice u Postojnskoj jami oživjele su biblijske prizore i pretvorile ih u spektakl
Žive jaslice su božićna priredba u Postojnskoj jami u kojoj glumci oživljavaju biblijske scene uz anđeosko pjevanje i čaroliju svjetla. Događaj spaja glumu, glazbu i vizualni dojam u nezaboravan doživljaj
Pred posjetiteljima Živih jaslica se odvijala impresivna predstava u kojoj je više od 100 glumaca oživjelo 18 biblijskih scena. Kretanjem kroz Postojnsku jamu pratili su se ključni prizori božićne priče. Cjelokupan doživljaj ostavljao je snažan dojam ulaska u živo ispričano božićno čudo. | Foto: BOBO