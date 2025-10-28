Obavijesti

ZGODNA I PODUZETNA

FOTO Zlobnici kažu da je uspjela samo zbog ljepote: 'U poslu mi ide jer imam strategiju'

U današnjem društvu, fizički izgled često se doživljava kao prednost, a pojam 'privilegij ljepote' postaje sve prisutniji u poslovnom svijetu. Atraktivan izgled nije samo estetska karakteristika
Alexa Wilkinson, 26-godišnja poduzetnica iz Leedsa, primjer je žene koja je iskoristila svoj izgled kako bi izgradila uspješan posao. Tijekom pandemije COVID-19, dok je studirala glazbu, pokrenula je agenciju za društvene mreže koja je brzo napredovala. Nakon godinu dana odlučila je napustiti fakultet i posvetiti se svom poslovanju. Shvatila je da njezini klijenti trebaju dublju podršku, pa je 2024. godine osnovala poslovnu savjetodavnu firmu "Alexa Wilkinson LTD", koja pomaže ženama poduzetnicama u održivom rastu. | Foto: Instagram lexwilkinsonn
