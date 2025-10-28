FOTO Zlobnici kažu da je uspjela samo zbog ljepote: 'U poslu mi ide jer imam strategiju'

U današnjem društvu, fizički izgled često se doživljava kao prednost, a pojam 'privilegij ljepote' postaje sve prisutniji u poslovnom svijetu. Atraktivan izgled nije samo estetska karakteristika
Alexa Wilkinson, 26-godišnja poduzetnica iz Leedsa, primjer je žene koja je iskoristila svoj izgled kako bi izgradila uspješan posao. Tijekom pandemije COVID-19, dok je studirala glazbu, pokrenula je agenciju za društvene mreže koja je brzo napredovala. Nakon godinu dana odlučila je napustiti fakultet i posvetiti se svom poslovanju. Shvatila je da njezini klijenti trebaju dublju podršku, pa je 2024. godine osnovala poslovnu savjetodavnu firmu "Alexa Wilkinson LTD", koja pomaže ženama poduzetnicama u održivom rastu.
Iako je na početku naišla na kritike koje su sugerirale da je njezin uspjeh rezultat izgleda, Alexa smatra da je njezina prisutnost naučena vještina i dio strateškog pristupa izgradnji brenda. Njezin primjer pokazuje da žene ne moraju birati između majčinstva i profesionalnog uspjeha, promovirajući nepopustljivu ambiciju i holistički pristup postizanju ciljeva.
Fenomen "privilegija ljepote" također se odražava u širem društvenom kontekstu. Studije pokazuju da atraktivni zaposlenici zarađuju značajno više od svojih manje atraktivnih kolega. Na primjer, istraživanje provedeno među 1.050 zaposlenih Amerikanaca otkrilo je da osobe koje sebe smatraju izuzetno atraktivnima zarađuju približno 19.945 dolara više godišnje od onih koji se smatraju manje atraktivnima.
Ovaj fenomen nije ograničen samo na Ameriku. U Australiji, na primjer, sve je veća potražnja za estetskim tretmanima poput punila za usne i botoksa, jer ljudi vjeruju da će izgledati mlađe i svježije, što im može donijeti prednosti u profesionalnom životu.
Međutim, "privilegij ljepote" nije uvijek prednost. Atraktivne osobe često se suočavaju s pretpostavkama da su manje kompetentne ili da su uspjele zbog svog izgleda, što može dovesti do nepoželjnih stereotipa i nepoštenih procjena.
Unatoč tome, mnoge žene uspješno koriste svoj izgled kao alat u poslovnom svijetu. Za njih, "privilegij ljepote" nije samo društvena prednost, već i poslovna strategija koja im pomaže u ostvarivanju ciljeva i izgradnji uspješnih karijera.
