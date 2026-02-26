Fotografi iz cijele Europe dolaze u Istru učiti od Dalibore Bijelić

Poznata hrvatska fotografkinja Dalibora Bijelić i ove se godine vraća u San Canzian Hotel&Residences, gdje će voditi dvodnevnu radionicu fotografije vjenčanja. Ova istarska lokacija, koju je LA Times proglasio jednom od najposebnijih za vjenčanja, već četvrtu godinu zaredom postaje mjesto susreta fotografa koji ondje razvijaju svoj stil i stvaraju u poticajnom, kreativnom okruženju.

Radionica je zamišljena kao cjelovita, all-inclusive edukacija kroz koju sudionici dobivaju uvid u sve ključne aspekte fotografije vjenčanja, od mindseta i komunikacije s klijentima do poslovne strane profesije i tehničkih znanja.

Program uključuje rad s parovima, među ostalim i fotografiranje stvarnog para, kao i praktične teme poput rada s prirodnim i umjetnim svjetlom, korištenja bljeskalice te primjene AI alata kao pomoćnika u radu. Poseban naglasak stavljen je na razvoj osobnog stila i izgradnju održive karijere u fotografiji vjenčanja.

U radionici mogu sudjelovati svi koji tek ulaze u svijet vjenčane fotografije i žele steći sigurnost u radu, ali i oni koji se ovim poslom već bave te žele zadržati vlastiti autentični izraz i ponovno pronaći kreativnost izvan prolaznih trendova.

- Moj pristup daleko nadilazi stvaranje lijepih fotografija. Za mene je fotografija odnos, izgrađen na povjerenju, prisutnosti i iskrenoj znatiželji prema ljudima. Uzimam si vrijeme kako bih doista upoznala svoje parove: njihove priče, obitelji i međusobnu dinamiku. Upravo mi ta povezanost omogućuje da vjenčanja fotografiram na način koji je prirodan, intiman i duboko iskren. Moj rad spaja dokumentarno pripovijedanje s umjetničkim senzibilitetom. Pod utjecajem filma, analogne fotografije i nesavršene ljepote stvarnog života, stvaram fotografije koje su bezvremenske umjesto vođene trendovima, prije svega emotivne, umjesto namještene - ističe Dalibora.

San Canzian je mjesto gdje tradicija i kreativnost idu ruku pod ruku i prava je pozornica za savršena vjenčanja.

- San Canzian nije samo hotel, već prostor za kreativnost, inspirativna druženja i poticanje umjetnika da istražuju nove ideje, razvijaju vlastiti stil u autentičnom istarskom okruženju. Svaka radionica koju organiziramo izražava našu posvećenost artisanstvu i kvaliteti. Već četvrtu godinu okupljamo kreativce u prostoru gdje mogu eksperimentirati, istraživati i razvijati svoj stil, jer suština našeg rada je pažnja prema detaljima i kreativnosti, to je naš način da živimo duh San Canziana kao ‘Artisans of Experience’ - izjavila je Ivana Valter, Brand & Communication Manager.

Broj sudionika je ograničen, što omogućava individualni pristup i intenzivnu edukaciju. Više informacija i prijave dostupne su na linku.