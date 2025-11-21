Ovo je boutique hotel koji je proglašen najboljim u Hrvatskoj

Boutique hotel San Canzian iz Istre osvojio je prestižnu nagradu u kategoriji Boutique hotela na Godišnjim hrvatskim turističkim nagradama, čime je dodatno učvrstio svoj status jednog od najistaknutijih luksuznih objekata u zemlji. Svečana dodjela održana je 20. studenoga 2025. u dubrovačkom Culture Clubu Revelinu, u sklopu Dana hrvatskog turizma, a nagradu tradicionalno zajednički dodjeljuju Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica te Hrvatska gospodarska komora.

Riječ je o nagradi koja valorizira izvrsnost u domaćem turizmu i naglašava važnost konstantnog dizanja kvalitete ponude. Time se, poručuju organizatori, potiče razvoj proizvoda koji Hrvatsku pozicioniraju kao globalno konkurentnu turističku destinaciju.

“Nagrada je potvrda da naš rad ima stvarnu vrijednost”

Za Boutique hotel San Canzian, smješten u srcu autentičnog istarskog krajolika, ovo priznanje predstavlja važan profesionalni i emocionalni poticaj. Kako ističe Ivana Labudović, CEO San Canzian Hotel&Residences, nagrada nadilazi sam status — ona simbolizira vrijednost filozofije poslovanja koja stoji iza svakog detalja gostinjskog iskustva.

- Za nas u San Canzianu ova nagrada znači više od priznanja, ona nam je potvrda da ono što radimo ima stvarnu vrijednost. Naši gosti najviše cijene doživljaj, diskreciju i privatnost, a mi nastojimo upravo to spojiti s autentičnošću naše destinacije i vrhunskom uslugom u svakom detalju boravka. Ovo nam je poticaj da se razvijamo i dalje, što ćemo pokazati i u novom dijelu hotela koji planiramo otvoriti sljedeće godine - poručuje Labudović. Dodaje kako je nagrada posebno važna cijelom timu te najavljuje daljnji rast.

Simbol istarske autentičnosti i luksuza

San Canzian se godinama ističe svojom posebnom kombinacijom arhitekture, dizajna i vrhunske gastronomije. Smješten među zelenim brežuljcima Istre, hotel spaja suvremenu estetiku s lokalnom tradicijom, stvarajući ekskluzivni ambijent koji se teško replicira. Personalizirana usluga, besprijekorna privatnost i fokus na individualna iskustva postali su njegov zaštitni znak.

Direktor hotela, Dragan Drlja, istaknuo je kako je nagrada rezultat predanosti svih zaposlenika i filozofije koja stavlja gosta u središte priče. - Primiti nagradu za butik hotel godine veliko je priznanje našem timskom radu i butik filozofiji koja je usmjerena na individualnost. Trudimo se da svaki gost doživi nešto posebno, prilagođeno upravo njemu, u prostoru koji je iskonski povezan s okruženjem.

Prepoznat na domaćem i međunarodnom tržištu

Nagrada San Canzianu dodatno potvrđuje vidljivost i rast prepoznatljivosti hrvatskog premium hotelijerstva, posebice u segmentu malih luksuznih objekata. Boutique hoteli posljednjih godina čine jedan od najvažnijih aduta hrvatskog turizma, a San Canzian se ističe kao primjer kako se autentičnost, lokalna priča i visoka razina usluge mogu spojiti u jedinstven proizvod.

Ovo priznanje još jednom potvrđuje da je San Canzian postao sinonim za premium boutique smještaj u Istri te jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih hotela u svojoj kategoriji. U svijetu u kojem gosti sve više vrednuju personaliziran pristup, intimu i lokalnu autentičnost, San Canzian ostaje primjer izvrsnosti koja oblikuje novi smjer hrvatskog luksuznog turizma.