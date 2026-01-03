Antonio Brajković (26), jedan je od naših najpoznatijih chefova na TikToku, a iza sebe već bogato profesionalno iskustvo, od domaćih marendi i rada na jedrilici do fine dininga u San Canzianu
Istarski chef Antonio osvojio je TikTok: 'Pomagao sam tati u šumi, a sad sam u fine diningu'
Čitanje članka: 8 min
Osim u profesionalnoj kuhinji, jednako je prepoznatljiv i na društvenim mrežama, gdje njegove fraze „Let’s cook“ i „jaka priča“ svakodnevno prati stotine tisuća ljudi. U razgovoru nam otkriva kako je započeo svoj kulinarski put, što za njega znači rad u kuhinji, kako gleda na popularnost na društvenim mrežama i koje savjete ima za mlade kuhare.
