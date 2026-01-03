Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
'JAKA PRIČA!' PLUS+

Istarski chef Antonio osvojio je TikTok: 'Pomagao sam tati u šumi, a sad sam u fine diningu'

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 8 min
Istarski chef Antonio osvojio je TikTok: 'Pomagao sam tati u šumi, a sad sam u fine diningu'
Foto: PRIVATNA ARHIVA

Antonio Brajković (26), jedan je od naših najpoznatijih chefova na TikToku, a iza sebe već bogato profesionalno iskustvo, od domaćih marendi i rada na jedrilici do fine dininga u San Canzianu

Osim u profesionalnoj kuhinji, jednako je prepoznatljiv i na društvenim mrežama, gdje njegove fraze „Let’s cook“ i „jaka priča“ svakodnevno prati stotine tisuća ljudi. U razgovoru nam otkriva kako je započeo svoj kulinarski put, što za njega znači rad u kuhinji, kako gleda na popularnost na društvenim mrežama i koje savjete ima za mlade kuhare.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što prvi puni mjesec u 2026. donosi svakom znaku Zodijaka
U ZNAKU RAKA

Evo što prvi puni mjesec u 2026. donosi svakom znaku Zodijaka

Prvi puni Mjesec u 2026., koji se događa u emotivnom znaku Raka i stiže 3. siječnja, donosi snažnu energiju introspektivnosti i emocionalne jasnoće. Svaki znak osjetit će poticaj da prepozna svoje istinske potrebe, poveže se s najbližima i otpusti ono što mu više ne služi
Koliko treba jetri da se oporavi od alkohola nakon blagdana?
ODGOVOR ĆE VAS IZNENADITI

Koliko treba jetri da se oporavi od alkohola nakon blagdana?

Pretjerivanje s alkoholom tijekom blagdana može opteretiti jetru, zbog čega se mnogi u siječnju odlučuju na apstinenciju. Stručnjaci su otkrili koliko tjedna treba proći da se jetra oporavi
Dva signala u ustima koja su znak manjka vitamina B12
PRIPAZITE NA NJIH

Dva signala u ustima koja su znak manjka vitamina B12

Vitamin B12 jedan je od najvažnijih nutrijenata za organizam jer pomaže u stvaranju crvenih krvnih stanica, održavanju zdravlja živaca i pruža energiju potrebnu za svakodnevne aktivnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026