Fotografije koje mijenjaju svijet: CEWE proslavio inovacije i 20 godina kultne fotoknjige

Na ekskluzivnom događanju „CEWE Highlights & Innovations 2025“ okupili su se brojni partneri, zaljubljenici u fotografiju i prijatelji poznatog brenda CEWE kako bi zajedno proslavili iznimna postignuća, nove inovacije i humanitarni duh koji ovaj brend njeguje već desetljećima.

U središtu pozornosti našao se CEWE Photo Award 2025., najveći svjetski foto natječaj koji je i ove godine rušio rekorde. Sudjelovalo je čak 46.000 fotografa iz 153 zemlje, a prijavljeno je više od 656.000 fotografija u deset kategorija.

No osim fascinantnih brojki, ono što najviše oduševljava je humanitarna nota natječaja — prikupljeno je više od 65.000 eura donacija za SOS Dječje selo International, dok je hrvatskoj organizaciji SOS Dječje selo Hrvatska uručen simboličan ček vrijedan 10.000 eura.

Publika je s ponosom dočekala i uspjehe domaćih i slovenskih fotografa na svjetskoj sceni. Hrvatski autor Fran Horvat osvojio je žiri fotografijom „Planet BB“, dok je Boris Luetić oduševio radom „Weathered“. Iz susjedne Slovenije istaknuli su se Andreja Ravnak, Žan Osim i Borut Žigon, potvrdivši da regija ima fotografe svjetske klase.

Događaj je bio i prilika za slavlje velikog jubileja — 20 godina CEWE FOTOKNJIGE, proizvoda koji je doslovno promijenio način na koji čuvamo uspomene. Od 2005. do danas, izrađeno je gotovo 100 milijuna fotoknjiga, a CEWE pritom nastavlja ulagati u održivost i klimatski neutralnu proizvodnju, što je rijetkost u industriji.

CEWE je i ove godine potvrdio status inovacijskog lidera — s čak četiri TIPA nagrade u 2024. i 2025. godini. Nagrađeni su njihovi panoramski listovi u fotoknjizi, Fineline zidni kalendar, mobilna aplikacija za biometrijske fotografije te pametna funkcija rasporeda slika, a sve to zaokružila je RedDot nagrada za elegantni Fineline kalendar.

Brojke govore same za sebe — 832 milijuna eura prometa, više od šest milijuna izrađenih fotoknjiga i 2,5 milijardi tiskanih fotografija diljem Europe. I sve to uz stalne inovacije i naglasak na kvalitetu.

Zato ne čudi što se CEWE večer pretvorila u pravu proslavu kreativnosti, tehnologije i emocija. Jer iza svake fotografije stoji priča, a CEWE već dva desetljeća pomaže ljudima da svoje najljepše trenutke pretvore u uspomene koje traju — zauvijek.