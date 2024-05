Frank Sinatra je prije pjevanja želio biti sportski novinar

U Los Angelesu je 14. svibnja 1998. u 82. godini preminuo Frank Albert Sinatra, jedan od najpopularnijih američkih pjevača i filmskih glumaca. The Voice, kako su ga zvali, plijenio je pozornost neiscrpnom energijom. U karijeri dugoj šest desetljeća njegovih 57 albuma bili su u Billboardovih Top 40 te je osvojio devet Grammyja i jednog Oscara. Počeo je kao radnik u tiskari, a silno je želio biti sportski novinar, stoga je s 15 godina napustio školu i prebacio se u večernju. Velika strast bio mu je boks, najvjerojatnije i zbog toga što mu je otac, Anthony Martin, bio ulični boksač umjetničkog imena Marty O'Brien.

storyeditor/2024-05-13/profimedia-0329593628.jpg | Foto: profimedia

Cijepili dječaka Jamesa Phippsa

Foto: Javno vlasništvo

Engleski liječnik Edward Jenner je 14. svibnja 1796. godine cijepio osmogodišnjeg dječaka Jamesa Phippsa sadržajem iz bula s ruku Sarah Nelmes, žene koja je bolovala od kravljih boginja, nakon što je primijetio da žene koje su se njima zarazile nisu obolijevale od velikih boginja. Dječak nakon izloženosti virusu zaista nije obolio od velikih boginja, a to se smatra začetkom prevencije cijepljenjem.

Okupili se još 1957.

98212166 | Foto: PROFIMEDIA

The Silver Beatles, sastav koji je kasnije postao poznat kao The Beatles, 14. svibnja 1960. sudjelovao je na audiciji u klubu "The Latham" u Liverpoolu. Bend se počeo okupljati još u ožujku 1957., otkad su promijenili više imena, a prvi put pod imenom The Beatles nastupili su u kolovozu 1960. godine.

