Frank Sinatra je upisao večernju školu s 15 godina jer je silno želio postati sportski novinar

Frank Sinatra rođen je u New Jerseyu 12. prosinca 1915. kao jedino dijete talijanskih useljenika. Sinatra je počeo pjevati već kao tinejdžer, a postao je jedan od najpopularnijih američkih pjevača i filmskih glumaca. The Voice, kako su ga zvali, plijenio je pozornost publike neiscrpnom energijom. U karijeri dugoj šest desetljeća njegovih 57 albuma bili su u Billboardovih Top 40 te je osvojio devet Grammyja i jednog Oscara.

Počeo je kao radnik u tiskari, a silno je želio biti i sportski novinar, stoga je s 15 godina napustio školu i prebacio se u večernju školu novinarsta. Velika strast bio mu je boks, najvjerojatnije i zbog toga što mu je otac, Anthony Martin, bio ulični boksač umjetničkog imena Marty O'Brien. Ženio se četiri puta, prvi put već s 19 godina. Druga supruga bila mu je Ava Gardner, a treća Mia Farrow. Posljednja supruga bila je Barbara Marx, prije udana za jednog od braće Marx. Osim toga, bio je u vezama s Judy Garland, Lauren Bacall i Marilyn Monroe. Preminuo je u Los Angelesu 14. svibnja 1998. u 82. godini, a na grobu mu piše "The best is yet to come" ("Najbolje tek ima doći"), prema naslovu jedne pjesme.

Pronađena ukradena 'Mona Lisa'

Slika legendarnog Leonarda da Vincija "Mona Lisa" pronađena je u Firenci 12. prosinca 1913., dvije godine nakon što je ukradena iz pariškog muzeja Louvre. Ukrao ju je Talijan Vincenzo Peruggia, 32-godišnji slikar amater koji je povremeno radio kao majstor za sitne popravke u Louvreu. On je vješto uklonio sliku iz okvira u čijoj je izradi pomagao te je sakrio pod kaput i iznio iz zgrade. Skrivao je "Mona Lisu" oko dvije godine u svom stanu u Parizu. Uhićen je tek kad je pokušavao dati sliku poznatoj galeriji Uffizi u Firenzi i dobiti nagradu zauzvrat. Peruggia je vjerovao da slika treba visjeti u nekoj talijanskoj galeriji. Nakon što je uhićen, osuđen je na šest mjeseci zatvora, no mnogi Talijani su ga slavili zbog njegova patriotizma.

Izgrađen prvi planski grad Belo Horizonte

Prvi planski izgrađeni grad Belo Horizonte osnovan je 12. prosinca 1897. pod nazivom Cidade de Minas. Nekoliko godina kasnije preimenovali su ga u Belo Horizonte. Do danas je taj grad toliko narastao da sa svojom okolicom čini treću najveću metropolitsku regiju u Brazilu (odmah iza Sao Paula i Rio de Janeira). Belo Horizonte je glavni grad brazilske savezne države Minas Gerais, jedne od najvažnijih u Brazilu. Naime, vodeća je brazilska država po proizvodnji kave i mlijeka, a ujedno je i država s najvećim brojem gradova.

