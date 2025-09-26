Obavijesti

KRIVO PONAŠANJE

Fraze koje žene govore kada krive muža za sve loše u životu

Brakovi nisu jednostavni. Ulazi se u njih s idejom trajnosti, a ne rastave, no usponi i padovi su neizbježni. Problem nastaje kada jedan partner počne kriviti drugoga za sve loše što mu se događa u životu
Couple having quarrel at home. Relationship problems
Neke žene pronalaze izlaz u tome da svu krivnju prebace na muža. Razlozi mogu biti različiti, od izbjegavanja suočavanja s vlastitim propustima do uvjerenja da je partner uistinu uzrok svih njihovih problema. No jedno je sigurno: odbijanje preuzimanja odgovornosti rijetko vodi do rješenja. | Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
