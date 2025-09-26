Fraze koje žene govore kada krive muža za sve loše u životu

Brakovi nisu jednostavni. Ulazi se u njih s idejom trajnosti, a ne rastave, no usponi i padovi su neizbježni. Problem nastaje kada jedan partner počne kriviti drugoga za sve loše što mu se događa u životu
Neke žene pronalaze izlaz u tome da svu krivnju prebace na muža. Razlozi mogu biti različiti, od izbjegavanja suočavanja s vlastitim propustima do uvjerenja da je partner uistinu uzrok svih njihovih problema. No jedno je sigurno: odbijanje preuzimanja odgovornosti rijetko vodi do rješenja.
1. SVE JE OVO TVOJA KRIVNJA
Najčešća i najizravnija optužba. Time žena jasno poručuje partneru da ga smatra odgovornim za svaki problem, bez obzira na okolnosti. To je često obrambeni mehanizam koji služi zaštiti vlastitog ega i osjećaja.
2. NIKAD ME NE SLUŠAŠ
Kad žena osjeti da njezin muž ne obraća dovoljno pažnje na ono što govori, to postaje povod da ga krivi za vlastito nezadovoljstvo. Čak i ako se muž trudi, njezin doživljaj da nije saslušana dovoljan je da ga proglasi odgovornim.
3. DA SI ME SLUŠAO, NIŠTA SE OVO NE BI DOGODILO
Ova rečenica koristi se kao pritisak i manipulacija. Ona pretpostavlja da žena uvijek ima rješenje, a kad muž ne postupi po njezinim uputama, optužuje ga za posljedice.
4. NIKAD ME NE PODRŽAVAŠ
Osjećaj nedostatka podrške, bilo u kućanskim obavezama, odgoju djece ili svakodnevnim izazovima, često prerasta u generalnu optužbu da muž snosi krivicu za sve njezine teškoće.
5. RADI TEBE SAM NESRETNA
Prebacivanje tereta vlastite sreće na partnera stvara nezdravu dinamiku. Umjesto da potraži unutarnje izvore zadovoljstva, žena svoj osjećaj nezadovoljstva pripisuje muževu ponašanju.
6. TI ME NE RAZUMIJEŠ
Nedostatak razumijevanja u braku može biti bolan. No kad žena osjeti da je partner ne razumije, to postaje temelj za sve šire optužbe da je on krivac za njezine životne teškoće.
7. SAMO ME ISKORIŠTAVAŠ
U trenucima kada nestane osjećaja bliskosti i ljubavi, može se javiti misao da je brak postao odnos iz koristi. Tada žena muža vidi kao nekoga tko ostaje uz nju iz praktičnih, a ne emotivnih razloga.
8. UVIJEK SAM TI NEŠTO KRIVA
Kada suprug ukaže na njezine propuste, žena može zauzeti poziciju žrtve. Optužujući muža da je uvijek ona krivac, zapravo izbjegava priznati vlastitu pogrešku.
9. NIKAD NIŠTA NE RADIŠ KAKO TREBA
U trenucima bijesa svaka sitnica može postati dokaz muževe nesposobnosti. Ova rečenica je generalizacija koja partnera stavlja u poziciju stalnog gubitnika.
10. TAKO SI ME RAZOČARAO
Visoka očekivanja lako vode do razočaranja. Kada žena svaki neispunjeni zahtjev pretvori u razočaranje, muž postaje simbol svih njezinih neostvarenih potreba.
11. VOLJELA BIH DA SI VIŠE POPUT... I NAVEDE NEKU DRUGU OSOBU KOJU SMATRA BOLJOM
Uspoređivanje partnera s drugima može biti razorno. Bilo da se radi o idealiziranju stvarne osobe ili zamišljenog ideala, ovakva izjava šalje jasnu poruku: muž nikad neće biti dovoljan takav kakav jest.
