Frizer: Ljudi krivo peru kosu, ne 'ribajte' glavu sa šamponom!

Slavni frizerski stilist Brad Mondo s više od 5 milijuna pretplatnika na YouTubeu otkrio je najčešću grešku koju ljudi rade kod pranja kose te je time lome i petljaju, a objašnjava da je i idealna temperatura vode ona mlaka

<p>Slavni frizer Brad Mondo razotkrio je neke od najčešćih mitova o kosi u YouTube videu - od toga koliko šampona treba koristiti, do toga koliko vruća treba biti vaša voda prilikom ispiranja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kako obojiti kosu kod kuće):</p><p>No jedna od najčešćih pogrešaka koju je Brad naglasio je da ljudi pretjerano utrljavaju šampon, odnosno 'ribaju' glavu, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/you-should-never-scrub-your-22585293">Mirror.</a></p><p>Iako svi volimo masažu glave pod tušem, prema riječima frizera iz New Yorka, to zapravo šteti kosi.</p><p>Pogledajte video:</p><p>- Većina si ljudi tako samo zapetlja vlasi. Misle da postižu veću čistoću i znam da je dobar osjećaj dok to radite, ali to je pogrešno - ističe Brad.</p><p>Zbog toga se vlasi natežu, kosa puca i petlja, a vlasište ne voli grubost - ističe.</p><p>Osim toga, naglašava da žene s duljim noktima nikako ne bi smjele s njima grebati po tjemenu što ranjava tanku kožu, a svaka zanoktica samo radi dodatnu štetu na vlasima.</p><p>Umjesto toga, trebali biste se kretati rukama s bočnim pokretima, što znači lagano prelazeći od jednog uha prema drugom nježno i blago te potom ponoviti postupak s drugom stranom. </p><p>- Čak i ako vam se čini da idete nježno, budite još nježniji jer će vam kosa biti zahvalna, ljepša i sjajnija - rekao je.</p><p>Mnogi od nas možda su čuli da pranje hladnom vodom čini kosu nježnijom i sjajnijom, ali Brad objašnjava da topla voda više otvara kutikulu vlasi, zbog čega se kosa bolje čisti. No najbolje je odabrati mlaku vodu, jer će ju vruća isušiti.</p><p>Što se tiče idealne doze šampona, savjetuje tek manju količinu - koja odgovara polovici žlice za juhu. Ako je kosa jako prljava, radije je šamponirajte dva puta s manjom količinom, nego jednom s većom.</p>