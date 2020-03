From Backstage To Runway: Što se dešava iza modne piste?

- Snimanje u backstageu je najbliže mojoj ideji fotoreporterstva i s veseljem sam krenuo u to prije puno godina. Danas u arhivi imam nekoliko tisuća fotografija iza kojih stoje sati i sati rada u backstageu svakog dana Bipa Fashion.hr-a. Ali za mene je to i poseban užitak i zabava. Na ovom projektu svi rade svoj posao vrhunski, svi su vrlo profesionalni, a ja pronalazim način kako da to na najbolji mogući način i prikažem. I tako već godinama! - istaknuo je Ferina.

Foto: Fashion.hr

I dok je na pisti sve organizirano i režirano, iza zavjese ili kulise, u backstageu, odvija se kreativni kaos kao u košnici u kojoj svatko zna svoj posao, ali moraju uvažavati jedni druge je redoslijed postoji. Ferina je ulovio iskrene, emotivne momente, šušur i sve ono što čini reviju, a publika to ne vidi, već uživa vani, sjedi i čeka da pista oživi.

Foto: Fashion.hr

Robert Sever, Zoran Aragović, Branka Donassy, Tihana Harapin Zalepugin, Nika Turković, Nina Mia Čikeš, Josip Tešija, Tomislav Bahorić, Ana Maria Ricov, samo su neka od lica koja su se okupila u prostoru preuređenog kina Urania na otvorenju izložbe.

Iznimno bogata arhiva fotografija tematski je grupirana te je izložba podijeljena u četiri dijela.

Foto: fashion.hr

"Meet the Models", Real Heroes", "Designer`s Cut" i People Behind the Scenes", na zapanjujuće iskren način prikazuju, kako im i samo ime kaže, modele, modne dizajnere, backstage i produkcijski tim.

Ova izložba, organizirana povodom 30. jubilarne sezone ovog tjedna mode, posveta je svima koji već dugi niz godina sudjeluju u kreiranju modnog događaja.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: