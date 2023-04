Futurolog: Evo kako će seks izgledati za nekih 100 godina

Futurolog je objasnio kako će seks izgledati za 100 godina i, napominje kako će ga svi imati više. Kako će izlasci i brak izgledati 2123. godine, hoće li biti mjesta za romansu u stvarnom životu - Tom Cheesewright, futurolog i pisac, daje svoja predviđanja.

Otok ljubavi za tražitelje ljubavi

Život nakon razvoda izgledat će sasvim drugačije nego sada. Samci koji traže ozbiljnu novu vezu moći će se družiti na planiranim praznicima za spojeve s istomišljenicima.

S obzirom na to da ćemo puno vremena provoditi u virtualnim svjetovima, vjerojatno ćemo tražiti nove ozbiljne veze u stvarnom životu.

Odmor za spojeve za samce koji se žele skrasiti postat će uobičajeni i funkcionirat će pomalo poput 'Otoka ljubavi'. A oni koji ne jure za romantičnom vezom moći će koristiti sofisticirane robote kod kuće, za interakciju, bez potrebe za partnerom. Seks s robotima također će biti uobičajeniji, pogotovo nakon razvoda, za one koji ne žele još jednu obvezu.

Seksualne igračke bit će sofisticiranije i prihvatljivije, posebno za one koji nisu spremni za sljedeći odnos. A granica između seks igračaka i seks robota će se zamagliti, ali bit ćemo još uvijek biti malo oprezni s robotima koji izgledaju poput ljudi.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Stvarni svijet se vraća

Za one koji žele ležeran spoj, povlačenje prstom po ekranu zamijenit će tradicionalne večernje zabave. Tijekom proteklih 12 godina vidjeli smo da se internetski spojevi pomaknuli od izbora za manjinu do najpopularnijeg načina povezivanja ljudi.

Međutim, sofisticirana tehnologija miljama je daleko od ljudskog dodira. Očekuje se ponovno oživljavanje sirovih ljudskih odnosa - i mogli bismo ih više cijeniti. Metaverzum će biti dominantan 2123. godine, s više razina stvarnosti. Moći ćete uroniti u virtualnu stvarnost, ali također možete susresti virtualne stvari u stvarnom svijetu kroz pametne naočale ili kontaktne leće. Provest ćemo veći dio svakog dana u metaverzumu, komunicirajući s umjetnom inteligencijom i robotima koliko i sa stvarnim pojedincima. Ali metaverzum još uvijek neće biti konkurencija 'pravoj stvari'. Što više vremena tamo provedemo, to ćemo više cijeniti fizički kontakt, ljudsku ljubav i empatiju.

Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay

U 2123., kada budemo nosili pametne naočale 24/7, bonton će biti da ih skinete i u potpunosti se fokusirate na osobu s kojom ste, slično kao što biste odložili telefon u društvu. Više ćemo cijeniti te trenutke kada smo potpuno povezani s ljudskim bićem.

Razvod obrađen skeniranjem palca

Od digitalnih bankovnih računa i hipoteka do dijeljenih online glazbenih kolekcija i digitalne imovine, toliko je imovine u odnosima već virtualno i to će se samo povećati tijekom sljedećeg stoljeća. To će zauzvrat olakšati mnogima da se spoje, ali i razdvoje iz odnosa bez tereta. U sljedećem stoljeću, ako se par razvede, bit će mnogo lakše podijeliti stvari kao što su dom i namještaj. Imat ćemo kompletan popis svih posjeda i procjenu njihove vrijednosti uživo u bilo kojem trenutku. Sva papirologija oko braka također će biti digitalna. Skeniranje otiska palca ili čak očitavanje vašeg jedinstvenog otkucaja srca moglo bi zamijeniti potpis na vjenčanom listu.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Sudovi će biti uključeni samo ako je razlaz krajnje neuredan. Osjećaj razvoda neće nestati, ali pretpostavlja se da ćemo biti bolji u upravljanju procesima s novim terapijama i dubljim razumijevanjem ljudskog uma.

Višestruki brakovi

Brak će također izgledati potpuno drugačije za 100 godina, jer će sve više nas željeti više partnera tijekom života. Iako tradicionalni brak neće izumrijeti, vjerojatno ćemo više izlaziti prije nego što se smirimo s prosječnom starošću braka koja već raste. Nećemo se bojati imati nekoliko važnih veza i reći svojim partnerima - 'voljela sam te prije deset godina, ali ne vidim se s tobom sljedećih deset...' Na sličan način kao što možemo imati više od jedne karijere u životu, višestruki brakovi mogu biti norma. Ljudi će živjeti dulje i tri, ili četiri braka u životu neće biti nešto nečuveno.

Odgađa se rađanje djece

Veći udio ljudi živjet će dulje i zdravije, što znači da će odgađati skrasiti se i imati djecu. Već se vidi znatna promjena u dobi u kojoj parovi odlučuju imati djecu. A s napretkom medicine, neće biti neobično da žene imaju djecu u pedesetima, možda čak i kasnije. Odluka da nemate djecu također će biti uobičajenija.

Kada digitalni svijet bude tako uvjerljiv i ispuni svaku fantaziju, ne samo seksualnu, više će ih zalutati u metaverzumu. Posebno privlačno za one koji ne žele komunicirati s ljudima.

Foto: Dreamstime

Roboti će osloboditi slobodno vrijeme

Monotoni poslovi svakodnevnog života kao što su plaćanje računa, kupovina hrane i servisiranje automobila odavno će nestati za ljude. To će biti poslovi robota. S više slobodnog vremena i manjim opterećenjem za ljudske odnose, parovi će za 100 godina imati više vremena i energije jedno za drugo - pa i za seks. Rad od kuće do tada će postati norma, dajući parovima puno više prilika da budu spontani, donosi The Sun.

