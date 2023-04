Koliko je seks važan u vezama? To je igra za odrasle u kojoj se možete opustiti i otpustiti brige

S obzirom na to koliko se o seksu danas govori postavlja se pitanje - koliko je seks važan u vezi. Pitanje se može činiti gorućim ako ste i sami u vezi u kojoj seks nije zadovoljavajući za vas ili partnera.

Koliko je seks važan u vezama?

Na ovo pitanje prilično je složeno odgovoriti, ističu seksualni terapeuti.

- Seks je jednako važan za vezu kao i za ljude u njoj - kaže seksualni terapeut Shadeen Francis. Odnosno, koliko je seks važan za vezu ovisi o pojedincu.

Nekim pojedincima i nekim parovima seks je jako bitan, a nekima je manje ili uopće nije bitan. Ne zahtijeva svaka veza aktivan seksualni život.

- Postoje savršeno sretni i zdravi parovi koji nemaju seks, a to nije problem sve dok su oboje zaista sretni i u redu s ovim - dodaje Jessa Zimmerman, seksualna terapeutkinja i savjetnica za parove.

Međutim, ako barem jedna osoba u vezi želi seks, tada postaje važno da partneri rade na stvaranju obostrano zadovoljavajućeg seksualnog života. Mnoga su istraživanja otkrila vezu između seksualnog zadovoljstva i zadovoljstva vezom, stoga je važno da se obje osobe osjećaju dobro u vezi sa stanjem svog seksualnog života i da se pozabave svim problemima koji se pojave. Problemi u spavaćoj sobi imaju tendenciju utjecati na to kako partneri gledaju na svoju vezu u cjelini, mogu biti povezani ili čak stvoriti probleme u odnosu.

Zašto je seks toliko važan u vezama?

Nekoliko je razloga zašto seks može imati tako pozitivan utjecaj na veze. Prvo i najvažnije, pružanje i primanje tjelesnog zadovoljstva je jedinstveno intimno iskustvo.

- Seks je prilika za osjetilni užitak - kaže Francis. Podijeliti trenutke zadovoljstva s nekim do koga vam je stalo, a posebno raditi na zajedničkom stvaranju zadovoljstva jedno za drugo, može biti duboko povezujuće i intimno iskustvo. To je također vrijeme kada parovi provode fokusirano, namjerno vrijeme povezujući se jedni s drugima, ističe Zimmerman dodajući da je za parove to također nešto što dijelite samo vas dvoje, što ga čini tako posebnim.

Tu je i kreativan, razigran aspekt seksa i često je važno mjesto za povezivanje parova na način koji oslobađa od stresa svakodnevnog života.

- To je igra za odrasle u kojoj se možemo opustiti, i otpustiti druge odgovornosti u našim životima - ističe Zimmerman.

Možemo biti autentični, iskreni i otvoreni, gdje partnerima dajemo do znanja tko smo i što želimo. Dobrobiti seksa u vezi su brojne. Mnogo je fizičkih i emocionalnih prednosti seksa i orgazama, uključujući smanjenu razinu stresa, poboljšan san, oslobađanje oksitocina, koji potiče vezivanja, kao i drugih hormona 'sreće', promiče jaču predanost u odnosima te zadovoljstvo u vezi. Međutim, nije svaki seks jednak.

- Dobar seks je ono što je važno. Loš seks koji je obavezan, prolazi kroz pokrete, biva bolan, ogorčen, neprijateljski ili još gore, ne donosi dobrobiti - pojašnjavaju stručnjaci. Problem je kada se ljudi ne slažu oko seksa koji imaju ili nemaju; to može učiniti seks izvorom sukoba i svađa.

Koliko je muškarcu važan seks?

Seks nije sam po sebi važniji muškarcima nego ženama. Muškarci u prosjeku imaju višu razinu testosterona nego žene, a on ima značajnu ulogu u seksualnoj želji i funkcioniranju. Ali muška je želja daleko složenija od opće izjave poput 'svi muškarci žele seks'. Neki muškarci će imati veću želju za seksom od drugih, a sigurno postoje veze u kojima žena ima veći seksualni nagon. Stalno ponavljanje stereotipa o tome da jedan spol uvijek želi više seksa često može učiniti više štete nego koristi, dodaje Francis.

Imate li dovoljno seksa u svojoj vezi?

Ne postoji 'dovoljna', 'ispravna' ili 'zdrava' količina seksa, kaže Zimmerman. Ako su obje osobe sretne, imaju dovoljno. Ako je seks važan vama ili ako je važan partneru, onda je važan za vezu i vrijedi odvojiti vrijeme za ulaganje u zajedničko kreiranje seksualnog života koji vam oboje odgovara. Ako netko to izbjegava ili gubi interes, postojat će opravdani razlozi za to, donosi MBG.

