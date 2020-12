U božićno vrijeme u Istri izviru stari običaji, a hrana odiše tradicijom koja se prenosi s koljena na koljeno. Većina božićnih običaja vezana je za dom i obitelj, u kojoj svi uživaju u pripremi jela, čiji se mirisi šire po cijeloj kući. Barem je tako u agroturizmu Ograde, seoskom domaćinstvu u kojem se duh Božića osjeća na svakom koraku, od okupljanja, uređenja doma do pripreme jela. Vlasnik agroturizma je Mauricio Šajina, no njegova majka Davorka Šajina, iako u mirovini, i dalje sudjeluje u kuhanju božićnog objeda, u kojem guštaju svi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Božić bez fuža, ombola, kobasica, kiseloga kapuza, povitice i cukerančića u ovom dijelu Istre, na Pazinštini, ne može proći.

- Recepti se prenose s generacije na generaciju zadnjih stotinjak godina. Kapuz i fuži sinonim su za feštu u Istri. Kapuz je kiseljen na dropu (posebnoj vrsti vinskog octa) i riječ je o starinskoj sorti kupusa, koja je gotovo bila zaboravljena. To je suri, starinski kapuz, koji se danas rijetko nađe, a mi ga još imamo. Dugotrajniji je i posebnog okusa - ispričala je Davorka, koja je prije 11 godina proglašena najuzornijom hrvatskom seoskom ženom.

Ipak, dodaje kako je najvažnije da je obitelj na okupu.

Agroturizam Ograde postoji već 20 godina i to je obiteljski posao u kojemu sudjeluje cijela obitelj. Davorka, iako u mirovini, kaže da će raditi do posljednjeg dana jer to nije posao. To je ljubav i način života. Imanje je pravo malo bogatstvo prepuno životinja - svinja, kokoši, gusaka, konja, koza, a uzgajaju i svoje povrće, pa blagdanski objed pripremaju isključivo od domaćih, netretiranih proizvoda. Očuvanje tradicije Davorki je važno jer predstavlja njezin identitet.

- Kad sam bila dijete, Božić je bio drukčiji. Nije bilo darova kao danas. Nekad je Božić bio isključivo u krugu obitelji, a darovi su bili skromni - orasi, lješnjaci, jabuke, i bili smo sretni. Nije bilo za kupiti igračaka, ali zajedništvo je bilo primarno - objasnila je. U njihovoj kući sve rade ručno, od tjestenine do kolača. Hranu pripremaju s mnogo ljubavi, a kuhaju na peći na drva satima, što je poseban gušt. Za blagdanskim stolom uz fuže je neizostavan domaći kapun.

- Kapun je kastrirani pijetao, pa takav prilikom odrastanja stvori veću kilažu i meso mu je mekše. To su nekad na selu radile žene. U svakom je bila po jedna žena kod koje se nosio pijetao na kastriranje. On se nakon toga držao za Božić ili za ‘biskupa’ kad su bile veće fešte. Obitelj bi uzgojila dva ili tri kapuna godišnje, ne više - prisjetila se Davorka. Danas to obavljaju veterinari.

ISTARSKI FUŽI S KAPUNOM

Sastojci: FUŽI: 1/2 kg brašna, 4 jaja, 4 žlice ulja, prstohvat soli; KAPUN (umak): 1 kg kapuna, 3 srednje glavice luka, korijen merlina ili mrkve, korijen celera, 2 žlice domaće salse ili 1/4 žlice koncentrata rajčice, 1/2 žlice soli, 1/2 žlice domaće masti, ružmarin i mažuran

Priprema: Za fuže u brašnu napravite rupicu u sredini, dodajte jaja, ulje i sol. Zamijesite tijesto i pustite pola sata da se odmara. Razvaljajte i režite na rombiće. Uzmite štapić za ražnjiće i omotajte rombić oko štapića, pritisnite krajeve, izvadite sa štapića i poredajte na dasku. Kuhajte 5 minuta. Za umak od kapuna na masnoći kratko okrenite meso da porumeni. Izvadite meso i na istu masnoću dodajte luk i povrće. Kad je gotovo, posložite meso kapuna i sve dinstajte uz dodatak začina. Salsu dodajte pri kraju.

STARINSKI KUPUS S OMBOLOM

Sastojci: 2 glavice ukiseljenoga kupusa na dropu, 4 domaće kobasice, 40 dag prosušenog ombola, žlica pešta (kosana slanina s češnjakom), lovorov list

Priprema: Odvojite listove s glavice kupusa, očistite i operite od dropa. Posložite jedan iznad drugog i narežite na tanje rezance. Stavite kuhati s ombolom i kobasicama. Dodajte pešto te lovorov list.

ISTARSKI CUKERANČIĆ

Sastojci: 5 jaja, 30 dag šećera, 2 vanilin šećera, 2 prstohvata soli, 70 dag brašna, 1,5 dl ulja, 15 dag maslaca, 2,5 dag amonijaka za kolače, arome po želji; Za namakanje i posipanje: malvazija, šećer kristal

Priprema: Razmutite jaja, šećer, vanilin šećer i sol. Kad smjesa postane pjenasta, dodajte arome, maslac i ulje. U posebnoj posudi ugrijte mlijeko, dodajte amonijak te miješajte da se dobije pjenica. Smjesu amonijaka i razmućena jaja dodajte u brašno i zamijesite tijesto. Tijesto mora odstajati najmanje jedan sat. Komadiće tijesta ručno valjajte te nazubljenim kotačićem režite i oblikujte u polukružni razgranati oblik. Cukerančiće pecite 8-10 minuta na 180-200°C. Ohlađene umočite u malvaziju i pospite kristal šećerom.

Umijeće pripreme tradicijske slastice "PAZINSKI CUKERANČIĆ" uvršteno je na listu nematerijalne kulturne baštine RH.

BOŽIĆNA POVITICA

Sastojci: TIJESTO: 1/2 kg brašna, 2 cijela jaja, 2 žumanjka, 15 dag maslaca, 4 žlice šećera, 5 dag svježega kvasca, 1/2 dl ulja, 1/2 dl jogurta, žličica soli; NADJEV: jabuka, dunja, 10 dag oraha, 10 dag badema, 10 dag suhih smokava, 10 dag suhih šljiva, 10 dag grožđica, 15 dag šećera, cimet i narančina korica ili arancini

Priprema: Pomiješajte sastojke i dodajte brašnu kojem ste prethodno dodali u mlijeku otopljeni kvasac. Zamijesite tijesto i ostavite na toplome. Razvaljajte ga u dva dijela. Pomiješani nadjev poredajte na tijesto, zarolajte i ostavite prekriveno petnaestak minuta. Pecite oko 45 minuta na 180°C.