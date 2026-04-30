Gadget koji pretvara razgovor u tekst i štedi sate života

Ovi pametni uređaji, pokretani umjetnom inteligencijom, obećavaju kraj mukotrpnog tipkanja i oslobađaju vrijeme za ono što je doista važno - bilo da se radi o vođenju intervjua, hvatanju bilješki na predavanju ili bilježenju ključnih odluka na poslovnom sastanku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:26 Samsung predstavio novog AI robota i 8K projektor | Video: 24sata/REUTERS

Kako rade i koliko su zapravo korisni

Moderni AI snimači koriste napredne algoritme za prepoznavanje govora i kombinaciju više mikrofona kako bi izolirali glas od pozadinske buke. Nakon snimanja, audiozapis se šalje na obradu, gdje ga umjetna inteligencija (često modeli poput OpenAI GPT ili Google Gemini) ne samo pretvara u tekst, već i identificira različite govornike, izvlači ključne točke i stvara sažetke.

Preciznost transkripcije može doseći i do 98 posto, što značajno smanjuje potrebu za kasnijim ispravcima. Glavna korist je golema ušteda vremena; umjesto sati provedenih u prepisivanju, dobivate gotov tekst za nekoliko minuta.

Hardver protiv softvera: Što odabrati

Tržište nudi dva glavna rješenja: specijalizirane hardverske uređaje i softverske aplikacije. Hardverski gadgeti, poput Plaud Note ili Comulytic Note Pro, tanki su i lagani uređaji koji se magnetski pričvrste na poleđinu mobitela.

Foto: Toner Partner

Njihova prednost je visoka kvaliteta zvuka i specijalizirane funkcije, kao što je snimanje telefonskih poziva pomoću senzora koji hvata vibracije kućišta telefona, što softverske aplikacije na iPhoneu ne mogu.

Primjerice, Comulytic nudi bateriju koja traje i do 45 sati, dok se Plaud ističe elegantnim dizajnom. Za one koji ne žele nositi dodatni uređaj, postoje softverske opcije poput Notta Memo ili AudioPen, koje posao obavljaju putem aplikacije na pametnom telefonu, ali uz potencijalno nižu kvalitetu snimke u bučnim prostorima.

Cijena nije samo uređaj: Skriveni troškovi pretplate

Cijena samog uređaja, koja se kreće od otprilike 75 do 190 eura, samo je početak priče. Većina proizvođača, poput Plauda, posluje na modelu pretplate. Nakon što potrošite besplatne minute (obično oko 300 mjesečno), za daljnje korištenje AI funkcija morate plaćati mjesečnu ili godišnju naknadu koja se kreće od 9 do 20 eura mjesečno. Zbog toga je važno gledati ukupan trošak vlasništva.

Neki brendovi nude i jeftinije opcije i modele koji su isplativiji na duge staze; primjerice, UMEVO Note Plus nudi prvu godinu neograničene transkripcije besplatno, što ga čini povoljnijim za korisnike s velikim potrebama. Uređaji s fokusom na privatnost, kao što je iFLYTECH Smart Recorder, obrađuju podatke direktno na uređaju, bez slanja u oblak, ali su skuplji i imaju ograničenu jezičnu podršku.

Foto: iFLYTEK

Za koga su ovi uređaji stvoreni

Korisnost ovih gadgeta je široka i obuhvaća brojne profesije. Novinarima omogućuju da se u potpunosti usredotoče na razgovor umjesto na pisanje bilješki. Studentima olakšavaju praćenje predavanja i učenje. U poslovnom svijetu postaju nezamjenjivi za vođenje preciznih zapisnika sa sastanaka i praćenje dogovorenih zadataka. Pravni i medicinski stručnjaci koriste ih za diktiranje izvještaja gdje je svaka riječ bitna, dok kreatori sadržaja transkripte koriste za izradu titlova i članaka, poboljšavajući dostupnost svog materijala.