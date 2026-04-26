FOTO Ovo su gadgeti koji će vam olakšati svako putovanje

Planiranje putovanja, bilo da se radi o kratkom bijegu za vikend ili dužoj avanturi, danas je postalo nezamislivo bez pomoći tehnologije. Pametni telefoni su naši vodiči, fotoaparati i glavno sredstvo za komunikaciju, no uz njih postoji i čitav niz gadgeta koji putovanje mogu učiniti jednostavnijim, sigurnijim i ugodnijim. Od osiguravanja da vam baterija na mobitelu traje cijeli dan do praćenja prtljage, ovi tehnološki suputnici postaju neizostavan dio svake moderne prtljage.
Xiaomi Tag
Mali tracker za prtljagu, ruksak, ključeve i sve ono što se na putu najlakše zagubi. Radi s Apple Find My i Google Find Hub mrežama, težak je 10 g, ima IP67 zaštitu i bateriju koja traje više od godinu dana.
| Foto: Xiaomi
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W
Ekstremno tanka magnetska baterija koja se lako zalijepi na mobitel i daje vam dodatno punjenje bez viška kabela. Xiaomi navodi debljinu od samo 6 mm, masu 98 g, kapacitet 5000 mAh i do 15 W bežičnog punjenja, pa je super za aerodrome, izlete i dane kad mobitel stalno koristite za karte, fotke i navigaciju.
| Foto: Xiaomi
Huawei MatePad 12 X uz Smart Magnetic Keyboard
Odličan izbor ako ne želite vući laptop, a ipak želite nešto na čemu možete odgovoriti na mailove, napisati tekst, srediti dokument ili pogledati seriju u avionu. Huawei ističe PaperMatte zaslon s manje odsjaja, a tipkovnica za MatePad 12 X ima 1,5 mm hod tipki i više shortcut kombinacija za lakši rad na putu.
| Foto: Huawei
Anker Nano Travel Adapter 5 in 1, 20W
Univerzalni putni adapter je jedan od onih gadgeta koje stvarno cijenite tek kad stignete u hotel. Ovaj model podržava četiri tipa utikača, ima dva USB A, dva USB C priključka i može puniti do pet uređaja odjednom.
| Foto: Anker
TP Link TL WR3002X travel router
Jako koristan za hotele i apartmane kad želite stabilniji i sigurniji internet za više uređaja. TP Link navodi da je riječ o prijenosnom Wi Fi 6 routeru brzine do 3,0 Gbps, uz više načina rada, što ga čini praktičnim za posao i streaming na putu.
| Foto: tp-link
Sony WF 1000XM6
Dobre slušalice s poništavanjem buke spašavaju let, vlak, autobus i svaki glasni aerodrom. Sony za ovaj model navodi napredno noise cancelling rješenje, IPX4 zaštitu te oko osam sati rada, odnosno do 24 sata s kućištem.
| Foto: Sony
Kindle Paperwhite
Za duža putovanja e reader je puno praktičniji od tableta ako želite samo čitati i štedjeti bateriju. Amazon za aktualni Paperwhite ističe 7 inčni glare free zaslon i do 12 tjedana trajanja baterije s jednim punjenjem.
| Foto: Amazon
Insta360 GO 3S
Ako želiš snimati put bez nošenja velike kamere, ovo je baš zgodan izbor. Insta360 navodi da GO 3S snima 4K, ima magnetski sustav pričvršćivanja, masu 39 g i vodootpornost do 10 metara, pa je praktična za gradske šetnje, bicikl, plažu i kratke travel videe.
| Foto: Insta360