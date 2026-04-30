Pametni prstenovi: Revolucija na prstu za praćenje sna i pulsa

Pametni prstenovi sve su popularniji kao diskretna i elegantna alternativa pametnim satovima, nudeći kontinuirano praćenje zdravlja i aktivnosti. Ovi minijaturni uređaji, prepuni senzora, pružaju detaljan uvid u vaše tijelo i navike, a njihova privlačnost leži u kombinaciji napredne tehnologije, sofisticiranog dizajna i praktičnosti koju glomazniji nosivi uređaji ne mogu ponuditi.

Zašto su pametni prstenovi sve popularniji?

RingConn Gen 2

Glavna prednost pametnih prstenova je njihova neupadljivost. Za razliku od satova, oni se neprimjetno uklapaju u svakodnevni stil i ne ometaju svojim ekranima i stalnim notifikacijama. Njihova popularnost raste i zbog fokusa na ključne metrike zdravlja. Oni kontinuirano prate otkucaje srca, varijabilnost otkucaja srca (HRV), zasićenost krvi kisikom (SpO2), tjelesnu temperaturu i, najvažnije, obrasce spavanja.

Korisnici koji ih biraju često su zdravstveno osviješteni profesionalci koji žele pratiti stres i oporavak bez uređaja koji im odvlači pažnju. Također, velik dio korisnika čine žene koje ih koriste za praćenje menstrualnog ciklusa i plodnosti putem preciznih temperaturnih senzora. Naposljetku, tu su i tehnološki minimalisti koji žele funkcionalnost bez stalne povezanosti i ekrana. Dugo trajanje baterije, koje kod nekih modela seže i do desetak dana, dodatna je prednost u odnosu na pametne satove koji često zahtijevaju svakodnevno punjenje.

Što dobivate za više, a što za manje novca?

Oura Ring 4

Cijene pametnih prstenova značajno variraju ovisno o marki, materijalima, preciznosti senzora i naprednim funkcijama. Povoljniji modeli nude osnovne funkcije, dok premium prstenovi pružaju dubinske analize i preciznost gotovo na razini medicinskih uređaja.

Modeli u nižem cjenovnom rangu, koji se kreću od 150 do 250 eura, poput Renpho LYNX ili Amazfit Helio Ring, nude solidne temelje. Oni prate korake, otkucaje srca, spavanje i razinu kisika u krvi, i to bez mjesečne pretplate. Iako su funkcionalni, preciznost senzora može varirati, aplikacije su često manje intuitivne, a dubinske analize i personalizirani savjeti uglavnom izostaju.

S druge strane, premium modeli poput Oura Ring 4, čija cijena kreće od oko 350 eura, ili Samsung Galaxy Ring, nude superiornu preciznost senzora i napredne algoritme. Ovi prstenovi izrađeni su od laganog titana i pružaju detaljnije metrike, uključujući praćenje faza sna, promjene tjelesne temperature te sveobuhvatnu analizu stresa i oporavka. Njihove aplikacije prevode sirove podatke u konkretne savjete. Važna razlika je model pretplate; dok Oura Ring zahtijeva mjesečnu pretplatu od oko šest eura za pristup svim funkcijama, Samsung i drugi konkurenti poput RingConna nude sve mogućnosti bez dodatnih troškova.

Koji su najbolji pametni prstenovi na tržištu?

Samsung Galaxy Ring

Izbor najboljeg pametnog prstena ovisi o individualnim potrebama i budžetu, no nekoliko se modela ističe na tržištu.

RingConn Gen 2 se prema opsežnim testovima često pozicionira kao najbolji sveukupni izbor. Njegova najveća prednost je baterija koja traje između deset i dvanaest dana, što je gotovo dvostruko više od konkurencije. Uz to, ne zahtijeva pretplatu, a njegov dizajn od dva milimetra debljine čini ga jednim od najtanjih i najudobnijih na tržištu. Njegova aplikacija funkcionira više kao zbirka podataka i grafikona, a manje kao osobni trener.

Oura Ring 4 smatra se zlatnim standardom u industriji, ponajviše zbog najsofisticiranije aplikacije koja podatke pretvara u lako razumljive i korisne savjete o spavanju, stresu i općoj spremnosti organizma. Točnost njegovih senzora potvrđena je u nizu znanstvenih istraživanja, a posebno je cijenjen zbog naprednog praćenja ženskog zdravlja. Glavni nedostatak su mu cijena i obavezna mjesečna pretplata.

Samsung Galaxy Ring najbolji je izbor za korisnike koji su već dio Samsungovog ekosustava. Besprijekorno se integrira s Galaxy telefonima i satovima, ne zahtijeva pretplatu i nudi detaljnu analizu sna. Iako je udoban, senzori s unutarnje strane blago su ispupčeni, što ga čini nešto manje ugodnim od Oura prstena.

najbolji je izbor za korisnike koji su već dio Samsungovog ekosustava. Besprijekorno se integrira s Galaxy telefonima i satovima, ne zahtijeva pretplatu i nudi detaljnu analizu sna. Iako je udoban, senzori s unutarnje strane blago su ispupčeni, što ga čini nešto manje ugodnim od Oura prstena. Ultrahuman Ring AIR odličan je izbor za fitness entuzijaste jer nudi detaljne uvide u oporavak, metabolizam i usklađenost s cirkadijurnim ritmom, također bez pretplate.

Koliko su doista precizni i kako odabrati pravi?

Ultrahuman Ring AIR

Pametni prstenovi su wellness uređaji, a ne medicinska oprema. Ipak, njihova preciznost može biti iznenađujuće visoka. U testiranjima provedenim u profesionalnim laboratorijima za spavanje, modeli poput Oura Ring 4 i Samsung Galaxy Ring pokazali su visoku korelaciju s polisomnografijom (PSG), zlatnim standardom za praćenje spavanja. Zahvaljujući položaju na prstu, bliže arterijama, senzori često daju preciznije noćne podatke o pulsu i zasićenosti krvi kisikom od onih na zapešću.

Prije kupnje ključno je odabrati pravu veličinu. Proizvođači nude besplatne komplete za mjerenje koje je preporučljivo nositi barem 24 sata, uključujući i tijekom noći, jer prsti mijenjaju veličinu ovisno o temperaturi i dobu dana. Pogrešna veličina može dovesti do neudobnosti i netočnih mjerenja, a povrat otvorenih proizvoda najčešće nije moguć. Pametni prstenovi mogu se nabaviti putem službenih stranica proizvođača, a sve su dostupniji i u domaćim online trgovinama s tehničkom opremom.

