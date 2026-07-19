Galebarili smo od jutra do sutra, ta šaputanja se pamte za života

”Lipo li je, lipo li je na lažini suvoj ležat, na pučini tebe gledat, moj galebe”... Oliverova pjesma bila je hit, a godine osamdesete, ljeto, lude zabave, plesovi do zore, ljetne ljubavi i u svemu glavni akteri domaći momci ili “galebovi”, kako su ih zvali, jer oni su znali kako, kad i gdje “galebariti” tih ludih ljetnih mjeseci, isključivo s ciljem zabave. Makarsko primorje uvijek je bilo zanimljivo, stizale su “furešte” ne samo zbog mora, već i zbog zabave. Teško je danas pronaći “galeba” koji je spreman o tim vremenima i “galebarenju” javno govoriti.

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Pokretanje videa... VIDEO Živi kao da su 80-te | Video: KanalRi

- Neki koji su bili ikone “galebarenja” nisu više među nama, oni koji su još živi imaju svoje obitelji i teško da će koji od njih javno istupati bez obzira na vrijeme koje je iza nas. Zbog mira u kući šute, ali se, kad smo u društvu samo mi, rado sjećaju tih ljeta, mladosti, fureštih djevojaka i, dakako, ‘galebarenja’. Nisan ti ja baš reprezentativni primjer galebarenja - dočekuje nas 66-godišnji Rajko Jurišić, jedan od rijetkih spreman javno govoriti i koji se sa smiješkom sjeća onih godina od prije četrdeset i još koje.

24sata Baska Voda: Rajko Jurisic | Foto: privatni arhiv/PIXSELL

Onih davnih ljeta, kad su svirke na terasama restorana bila normalna stvar, a ples i skupljanje ‘korpi’, kad te neka djevojka odbije, a ti bi rado baš s njom zaplesao ‘sentiš’, ‘stiskavac’ ili ‘sendvič’, kako se god to tada u ono vrime zvalo, sve je nekako imalo smisla i čari. Danas više toga nema, otkako su se proširile ove društvene mreže i mobiteli nema više ljetnih ljubavi, nema više ‘galebarenja’ jer današnja mladost ne zna uživati kao što smo mi znali.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Oni na plaži bulje u mobitel dok pored njih prolaze mlade, lijepe djevojke, strankinje i domaće. Ljubavi sklapaju preko mobitela”, govori Rajko, kojega pokušavamo nagovoriti kako bi nam ispričao kako se u ta vremena znalo tko je “galeb”, a tko ne.

- Bilo je to u vrijeme ruža, što rasle su za nas. Točnije, to je vrijeme kad je važila parola ‘vodite ljubav, a ne rat’, vrijeme mini suknji, drugačijeg oblačenja, ali vjerujte izazovnijeg i ljepšeg od današnjeg. U to vrijeme stvaraju se novi bendovi - Indeksi, Bijelo dugme, Parni valjak, COD, Ambasadori, Novi fosili, Prljavo kazalište, Čolić, Monteno, Oliver... Svi oni su na Makarskom primorju imali svoje gaže.