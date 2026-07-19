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ZAVODNIK S RIVIJERE

Galebarili smo od jutra do sutra, ta šaputanja se pamte za života

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
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Galebarili smo od jutra do sutra, ta šaputanja se pamte za života
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storyeditor/2026-07-18/PXL_140726_155259219.jpg | Foto: Privatni arhiv/PIXSELL
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Plaže pune, nas trojica, četvorica u barci i polako veslaj. Preko dana smo kibicirali, a onda navečer uz pjesmu i ples zatvarali krug. Ako je pristala na ples, bilo je dobro, ako ti je ruka dok si plesao šetala po njezinim leđima, bio je to dobar znak...

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”Lipo li je, lipo li je na lažini suvoj ležat, na pučini tebe gledat, moj galebe”... Oliverova pjesma bila je hit, a godine osamdesete, ljeto, lude zabave, plesovi do zore, ljetne ljubavi i u svemu glavni akteri domaći momci ili “galebovi”, kako su ih zvali, jer oni su znali kako, kad i gdje “galebariti” tih ludih ljetnih mjeseci, isključivo s ciljem zabave. Makarsko primorje uvijek je bilo zanimljivo, stizale su “furešte” ne samo zbog mora, već i zbog zabave. Teško je danas pronaći “galeba” koji je spreman o tim vremenima i “galebarenju” javno govoriti.

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Živi kao da su 80-te VIDEO
Živi kao da su 80-te | Video: KanalRi

- Neki koji su bili ikone “galebarenja” nisu više među nama, oni koji su još živi imaju svoje obitelji i teško da će koji od njih javno istupati bez obzira na vrijeme koje je iza nas. Zbog mira u kući šute, ali se, kad smo u društvu samo mi, rado sjećaju tih ljeta, mladosti, fureštih djevojaka i, dakako, ‘galebarenja’. Nisan ti ja baš reprezentativni primjer galebarenja - dočekuje nas 66-godišnji Rajko Jurišić, jedan od rijetkih spreman javno govoriti i koji se sa smiješkom sjeća onih godina od prije četrdeset i još koje.

24sata Baska Voda: Rajko Jurisic
24sata Baska Voda: Rajko Jurisic | Foto: privatni arhiv/PIXSELL

Onih davnih ljeta, kad su svirke na terasama restorana bila normalna stvar, a ples i skupljanje ‘korpi’, kad te neka djevojka odbije, a ti bi rado baš s njom zaplesao ‘sentiš’, ‘stiskavac’ ili ‘sendvič’, kako se god to tada u ono vrime zvalo, sve je nekako imalo smisla i čari. Danas više toga nema, otkako su se proširile ove društvene mreže i mobiteli nema više ljetnih ljubavi, nema više ‘galebarenja’ jer današnja mladost ne zna uživati kao što smo mi znali.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL
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Oni na plaži bulje u mobitel dok pored njih prolaze mlade, lijepe djevojke, strankinje i domaće. Ljubavi sklapaju preko mobitela”, govori Rajko, kojega pokušavamo nagovoriti kako bi nam ispričao kako se u ta vremena znalo tko je “galeb”, a tko ne.

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- Bilo je to u vrijeme ruža, što rasle su za nas. Točnije, to je vrijeme kad je važila parola ‘vodite ljubav, a ne rat’, vrijeme mini suknji, drugačijeg oblačenja, ali vjerujte izazovnijeg i ljepšeg od današnjeg. U to vrijeme stvaraju se novi bendovi - Indeksi, Bijelo dugme, Parni valjak, COD, Ambasadori, Novi fosili, Prljavo kazalište, Čolić, Monteno, Oliver... Svi oni su na Makarskom primorju imali svoje gaže.

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