Gastro zodijak: Vaga obožava slatkiše, a Bik voli tjesteninu

Najdiscipliranija je Djevica, koja će umjesto burgera pojesti salatu bogatu zelenilom i žitaricama. Lav je poznat po pretjerivanju, pa će hranu ‘natovariti’ svim mogućim dodacima. Strijelac bira stranu kuhinju...

<h2>Ovan </h2><p>On je uvijek u pokretu, pa često pojede nešto što mu je pri ruci, ali si daje truda. Kreativan je, pa će najobičniji sendvič napraviti najboljim sendvičem koji ste ikada probali, a s mesnim delicijama radi čuda. Tako će za ručak prigristi sendvič s ukusnim nareskom, ali ga pojačati ostacima mesa od ručka i dodati puno sira i sezonske salate. Obožava mediteransku kuhinju, pa je pizza s tunom ili pršutom i mozzarellom idealan odabir. </p><h2>Bik </h2><p>Radišan Bik se s vremena na vrijeme počasti bogatim mesnim jelom i slasnim umakom. Prilog će odabrati prema raspoloženju. Obožavaju komplicirati pa su im takva i jela - s puno koraka i pripreme.Zbog toga ćete u njihovoj hrani uživati i bit će vrijedna utrošenog vremena. Njihova omiljena kuhinja je francuska, a dok im se ne da kuhati - pripreme tjesteninu, ali s bogatim umakom.</p><h2>Blizanci </h2><p>Oni su pričljivi, stalno u pokretu i uvijek spremni na zabavu. Zbog toga je njihova savršena hrana upravo ona koja se može jesti prstima ili u pokretu. Obožavaju kanapee na zabavama, ali u toplini svom doma ipak najviše uživaju u konkretnijoj hrani - pilećim krilcima, batcima, rebarcima, ali i pečenoj janjetini. Veliki su ljubitelji bogatih plata.</p><h2>Rak </h2><p>Rakovi su emotivni pa tako doživljavaju i hranu. Dugo će listati kuharice dok neće pronaći svoje omiljeno jelo i onda guštati u njegovoj pripremi.Za ručak će najčešće odabrati dobre lazanje ili fine špagete bolognese. Kako su Rakovi i obiteljski ljudi, svoju zdjelu najfinije tjestenine nikada neće pojesti sami, nego će je rado podijeliti s najmilijima.</p><h2>Lav</h2><p>Poznati su po pretjerivanju, pa će, ako naruče burger, natovariti sa što više ponuđenih dodataka. Isto rade i s pizzom. Upravo zbog toga, vole kuhati kako bi sve imali pod kontrolom i ubacili baš sve što požele. No kada dođe vrijeme ručka, Lav će umjesto fast fooda odabrati salatu. Ali u nju će opet staviti mnoštvo namirnica.</p><h2>Djevica</h2><p>Veoma su disciplinirane, pa nisu drukčije niti u izboru hrane. Iako se vole opustiti i pojesti ukusnu tortilju, Djevice će radije odabrati zdravu salatu prepunu zelenila i žitarica. Ako ih želite razveseliti, poklonite im zdjelicu za salatu, to će biti idealan poklon. Što se tiče deserata, potrudite se da on bude što zdraviji i sa što manje šećera. Pedantna Djevica će, osim u salati, uživati u ukusnim azijskim specijalitetima poput sushija i povrtnog woka. </p><p> </p><h2>Vaga</h2><p>Slični su Djevicama, pa će njihov tanjur biti prepun nutritivnih vrijednosti. Ipak, imaju slabost, a ona se zove slatkiši. Vole ih jesti, ali i dijeliti s onima koje vole. Ako će naletjeti na zdravi deset, Vaga će biti najsretnija pa ih je lako razveseliti zdravim palačinkama s bananom ili onim zapečenima sa svježim sirom. To može biti njihov idealan ručak.</p><h2>Škorpion</h2><p>Škorpioni ne vole izražavati svoje osjećaje, a takvi su i kada je u pitanju hrana. Za ručak će odabrati jednostavne i brze kombinacije poput piletine na tisuću načina, uz najrazličitije priloge. Za deset će biti sočni kolačići od čokolade, a nezaobilazne su i grickalice za kojima je Škorpion “lud”. Obožava čips, ali i tortilje s različitim umacima.</p><h2>Strijelac</h2><p>Oni su otvorenog uma, pa obožavaju isprobavati nove okuse. Najveći su ljubitelji stranih kuhinja u cijelom Zodijaku. Zato će uživati u meksičkim tortiljama, sushiju, gyrosima ili u finom indijskom curryju. Ako ga želite izvesti u restoran, pronađite neki neobičan kako bi Strijelac istinski uživao u hrani.</p><h2>Jarac </h2><p>Zbog posla i obaveza Jarci nemaju vremena za kompletni obrok, pa jedu kad stignu. No ako se zažele pravog domaćeg ručka, pripremit će ga unaprijed kako bi bio siguran da sve stigne. Odabrat će fini burrito, koji će omotati u foliju kako umak i dodaci ne bi ispadali po laptopu dok radi. Kad ima vremena, najradije se okreće zdravijoj hrani poput batatam crvenog mesa i gljiva. Deserti s cimetom slaba su im točka.</p><h2>Vodenjak </h2><p>Oni puno razmišljaju, a tako je i s hranom. Prije nego što je pripreme, dobro će pročitati recept, sve pripremiti i krenuti u akciju. Ne brine ih ako će pritom biti više prljavog suđa.</p><p>Hranu uvijek stavljaju u lijepe tanjure i znaju u jelima uživati. Specijalnost su im savršeno pečen odrezak, hrskav pomfrit pečen nekoliko puta na različitim temperaturama, a za desert lava kolač s tekućom sredinom.</p><h2>Ribe</h2><p>Ribe su društvene pa samim time vole i dijeliti hranu. Uživaju u romantičnim večerama ili u onima na kojima će okupiti veće društvo. Uvijek će radije odabrati otvoreni švedski stol, a omiljena navika im je uzeti od svega pomalo. Vole grčku i indijsku kuhinju, ali i odreske s pomfritom.</p><p> </p>