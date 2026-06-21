Gastroenterolozi: Redoslijed kojim jedete hranu važniji je puno nego što mislite

Zdravlje crijeva utječe na gotovo sve u organizmu Osim probave, ima utjecaj na raspoloženje, imunološki sustav, pa čak i na rizik od razvoja kroničnih bolesti. Kada je riječ o podršci crijevima, važno je što jedete - ali i redoslijed kojim jedete namirnice.

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Iako možda mislite da redoslijed hrane nije važan jer će vam se sve ionako pomiješati u želucu, četvero gastroenterologa je za HuffPost objasnilo da postoje neke prednosti ako pripazite što ćete prvo pojesti. Svi su preporučili isti redoslijed hrane za bolje zdravlje crijeva.

1. Prvo hrana bogata vlaknima

Dr. Asma Khapra, gastroenterologinja iz Gastro Healtha, rekla je da postoje ograničena istraživanja o redoslijedu hrane i zdravlju crijeva, ali ne nedostaje znanstvenih dokaza koji pokazuju važnost vlakana za zdravlje crijeva. Ako tu hranu pojedete na početku obroka, nećete se zasititi prije nego što vam dođe na red.

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- Vlakna su temelj prehrane za zdravlje crijeva. Ona služe kao gorivo za korisne crijevne bakterije koje fermentiraju vlakna kako bi proizvele kratkolančane masne kiseline. One pak jačaju crijevnu barijeru - rekla je dr. Zarema Singson, gastroenterologinja iz Gastroenterology Consultants of San Antonio i GI Alliance.

Primjeri hrane bogate vlaknima uključuju voće, povrće, cjelovite žitarice, grah, mahunarke, orašaste plodove i sjemenke.

- Postoji razlog zašto se salata često poslužuje prva u glavnom obroku. Prvo želite unijeti te grube namirnice, zatim težu hranu, a na kraju slatki desert. Takva prehrana smanjuje skok šećera u krvi kako se ne biste osjećali previše umorno nakon jela - rekao je dr. Scott Lippe, gastroenterolog iz Medicinskog centra Hackensack Meridian Pascack Valley.

Kada je šećer u krvi stalno nestabilan ili visok, to može uzrokovati upalu u crijevima, a stručnjavi se slažu kako postoji i veza između nestabilnog šećera u krvi i smanjene količine dobrih bakterija u crijevima. Hrana bogata vlaknima obično je bogata i polifenolima, snažnim antioksidansima koji pomažu u zaštiti tijela od kronične upale, što pomaže u zaštiti od kroničnih bolesti.

Dr. Neelima Reddy, gastroenterologinja iz Gastroenterology Associates i GI Alliance, dodala je kako je najbolje prvo jesti hranu koju je najteže probaviti, a to uključuje sirovo povrće s visokim udjelom vlakana. Objasnila je da je to osnovni princip Ayurvede, tradicionalnog indijskog medicinskog sustava koji služi kao holistički pristup zdravlju. Jedenje najteže probavljive hrane prve optimizira probavu, stabilizira šećer u krvi i pomaže u poticanju sitosti.

2. Zatim proteini i zdrave masti

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Nakon što pojedete hranu bogatu vlaknima, sva četiri gastroenterologa preporučuju jedenje dijelova obroka koji su bogati proteinima ili zdravim mastima. To uključuje proteine ​​biljnog podrijetla, morske plodove, meso, jaja i mliječne proizvode.

Singson je objasnila da nezasićene masti jačaju sluznicu crijeva te povećavaju količinu dobrih bakterija u crijevima. Što se tiče proteina, on pomaže u popravljanju sluznice tankog crijeva i jača vezu između njegovih stanica. Dodala je da oba nutrijenta pomažu u odgađanju pražnjenja želuca, što pomaže u održavanju stabilne razine šećera u krvi. Kao što je ranije objašnjeno, to pomaže u smanjenju upale u crijevima.

- Nakon sirovog povrća bogatog vlaknima, hrana na bazi proteina i masti najteža je hrana za probavu, što je još jedan razlog zašto bi je trebalo jesti sljedeće - dodala je Reddy.

3. Jednostavne ugljikohidrate sačuvajte za treće

Dok namirnice koje sadrže složene ugljikohidrate (cjelovite žitarice, mahunarke i škrobno povrće) spadaju u kategoriju bogatu vlaknima, jednostavni ugljikohidrati (poput bijelog kruha, tjestenine i peciva) imaju nižu nutritivnu gustoću. Zbog toga sva četiri liječnika kažu da bi trebali biti sljedeći na popisu namirnica za zdravlje crijeva.

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Khapra i Singson objasnili su da jedenje hrane poput kruha, tjestenine i peciva prvo može povisiti razinu šećera u krvi, što može negativno utjecati na crijeva. Khapra je također rekla da ugljikohidrati nisu toliko korisni za crijeva kao vlakna, proteini i zdrave masti, stoga je najbolje ne prejedati se hranom na bazi ugljikohidrata prije nego što dobijete priliku pojesti više hrane koja hrani crijeva.

Reddy je dodala da su jednostavni ugljikohidrati također lakši a probavu od hrane bogate vlaknima, proteinima ili mastima. Dakle, jedenje njih kao trećeg u skladu je s ajurvedskim smjernicama prehrane.

4. Jedite prženu hranu ili slatkiše zadnje

Sva četiri liječnika rekla su da sve što je ultra-prerađeno (uključujući prženu hranu) ili bogato šećerom treba jesti zadnje jer je najmanje korisno za zdravlje crijeva. Zapravo, svi su rekli da ove vrste hrane zapravo smanjuju količinu dobrih bakterija u crijevima, što je suprotno od onoga što želite.

- Ultra prerađena hrana predstavlja najproblematičniju kategoriju za zdravlje crijeva. Ova hrana sadrži aditive, emulgatore, umjetna sladila i malo cjelovitih namirnica te je povezana s neravnotežom crijeva, povećanom crijevnom propusnošću i kroničnom upalom niskog stupnja - rekla je Singson.

Desert je najmanje hranjiv dio obroka. Dakle, ako ste se zasitili povrća i dijelova obroka na bazi proteina, zdravlje vaših crijeva neće patiti zbog toga.

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- Ovo je jedino što se razlikuje od ajurvedskih principa. Slatkiši mogu biti teško probavljivi, pa se u ajurvedi preporučuje da ih se pojede prvo, prije glavnog obroka - objasnila je Reddy.

Imajući to na umu, preporučila je da obratite pozornost na ono što vas čini da se osjećate najbolje. Ako znate da želite nešto slatko kao dio obroka, ali ako to ostavite na kraju, osjećate se naduto kasnije, pojedite to prvo. Samo nemojte jesti toliko da ne ostane mjesta za dijelove obroka bogatije hranjivim tvarima.