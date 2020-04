Gatesovo jezivo predviđanje se ostvarilo: Upozorio je na virus!

'Stiže nam pandemija, a mi umjesto da se pripremamo na nju kao za rat, pravimo se da se ništa ne događa', rekao je još 2015. godine, a isto ponovio u studenom 2019. godine Bill Gates, otkrivajući svoje predviđanje o nadolazećoj zdravstvenoj pošasti koja će po njemu uskoro "protutnjati svijetom"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nema sumnje da je SAD propustio prvu priliku pobijediti novi virus. Ali prozor za donošenje važnih odluka nije zatvoren. Izbori koje donosimo sada i naši čelnici imat će ogroman utjecaj na to koliko će se brzo početi smanjivati ​​broj slučajeva, koliko dugo ekonomija ostati ugašena i koliko ćemo naših voljenih morati pokopati - kaže Bill Gates za Washington Post.

On je kroz svoj rad u Gates fondaciji razgovarao s brojnim stručnjacima te ističe kako je sada važno poduzeti tri koraka, kako u SAD-u, tako u u svijetu, gdje se te mjere već ne provode.

Mjere koje preporučuje

Kao prvo ističe dosljedan princip 'zatvaranja zemlje'. Drugo, savezna vlada mora pojačati testiranje. Treba osigurati daleko više testova te jasne prioritete za one koje će se testirati. Na prvom mjestu bi trebali biti ljudi u ključnim ulogama, kao što su zdravstveni radnici i osobe koje pružaju prvu pomoć, a slijede ih ljudi s izraženim simptoma koji su u većoj opasnosti od fatalnih ishoda.

Konačno, ističe Gates, potreban nam je pristup temeljen na podacima u razvoju tretmana i cjepiva. Znanstvenici rade punom brzinom na oba; u međuvremenu, nacionalni vođe mogu pomoći tako što ne potkopavaju glasine ili panično kupuju.

- Da bismo bolest priveli kraju, trebat će nam sigurno i učinkovito cjepivo. Ako učinimo sve kako treba, mogli bismo ga imati za manje od 18 mjeseci, najbrže cjepivu koje je ikada razvijeno. Ali stvaranje cjepiva samo je pola bitke. Da bismo zaštitili Amerikance i ljude širom svijeta, trebat ćemo proizvesti milijarde doza - naglašava Gates.

Prorekao: 'Nismo spremni'

Gates je desetljećima bio najbogatiji čovjek na svijetu, a vlasnik Microsofta otprije je poznat po svojim "proročanstvima" od kojih su se mnoga ostvarila. I dok nekima nije lako predvidjeti što će se točno dogoditi sutra, čini se kako je taj uspješni biznismen znao da će se neke stvari dogoditi i desetljećima unaprijed.

Nažalost čovječanstvu nije prorekao tehnološki napredak, već globalnu zdravstvenu pandemiju koja bi u roku od šest mjeseci mogla ubiti preko 30 milijuna ljudi. Nasreću, iako je velik broj ljudi diljem svijeta u panici, trenutna situacija s korona virusom nije dosegla te razmjere.

- Vjerujem kako se neće raditi o gripi, već o bolesti koju svijet još dosad nije vidio, a to će se dogoditi u nekom momentu u sljedećih 10 godina - rekao je Gates gostujući na raspravi o zdravstvenim prijetnjama koju je organiziralo Medicinsko udruženje Massachusetts i časopis New England Journal of Medicine.

Foto: Bernd Von Jutrczenka/DPA/PIXSELL

Gates je predstavio simulaciju Instituta za modeliranje bolesti koja je utvrdila da će novi virus poput gripe iz 1918. koja je usmrtila 50 milijuna ljudi u pandemiji 1918. godine, najvjerojatnije ubiti 30 milijuna ljudi u roku od šest mjeseci.

- A bolest koja će nas zadesiti vjerojatno će biti iznenađenje jer ćemo se prvi put susresti s njom kad izbije, slično kao što se dogodilo s virusom SARS-a ili MERS-a.. To je izgledno u našem međusobno povezanom svijetu ljudi neprestano putuju avionima, prelazeći kontinente u nekoliko sati - istaknuo je

Ako biste rekli svjetskim vladama da je oružje kojim bi se moglo ubiti 30 milijuna ljudi trenutno u izradi, postojao bi osjećaj hitnosti oko pripreme za prijetnju, rekao je Gates, dodajući da u slučaju bioloških prijetnji, nedostaje tog osjećaja hitnosti.

Virusi su opasniji od bakterija

Računa se da na metru četvornom našeg planeta prosječno ima 800 milijuna virusa. Ako se takvi brojevi kombiniraju s nevjerojatnom brzinom kojom su u stanju kopirati sami sebe, počinje se shvaćati kako im uspijeva povremeno prevariti naš imunološki sustav, zašto je tako teško pronaći cjepiva koja djeluju i antivirusne lijekove.

Foto: Pixabay/Prijatelji životinja

Bakterije uglavnom možemo ubijati antibioticima, za viruse nemamo ništa niti izbliza tako djelotvorno. A tek ako je riječ o RNK virusima, koji genom imaju sačinjen od RNK, a ne od DNK, stvari postaju ekstremne.

Takvi virusi kad se kopiraju nemaju sustav provjere pogrešaka, kao kod DNK, pa su mutacije vrlo česte, što znači i sve novi sojevi. Baš u tu kategoriju spadaju gripa, HIV, SARS, MERS, zika, ebola, polio i rinovirus, uobičajeni uzročnik obične prehlade.

Lako za one koje dobro poznajemo, tu se nalaze i vrlo slabo poznati mali gadovi kao enterovirus 68, rijetki srodnik polija, koji osobito voli napadati bebe, djecu i tinejdžere. Ovaj virus otkriven je 1962. u Kaliforniji, tijekom epidemije upale pluća. Nitko ne tvrdi da će baš on biti taj koji će biti "nova crna smrt", ali zadovoljava sve kriterije.

Najzagonetnije su ipak zoonoze, čiji uzročnici potječu od životinja. Ovi uzročnici drže sve poznate brendove: od HIV-a do nipaha. Čak i epidemija gripe iz 1918., koja je pokosila do 100 milijuna ljudi, počela je prelaskom virusa s ptica na ljude.

Upravo je to i slučaj s korona virusom, za kojeg se pretpostavlja kako je na ljude dospio sa šišmiša u kineskoj pokrajini Wuhan.

Kako bi se trebali nositi s pandemijom - prema Gatesu

I kako je sam najavio pandemiju, čini se da se sam i pripremio za nju te je odmah po njenom izbijanju velikodušno darovao novac znanstvenicima za rješavanje te globalne svjetske krize. Trenutno se ljudi iz njegove organizacije bave razvojem kućnih testova za korona virus, piše Observer.

Cilj im je obrađivati na tisuće testova dnevno i testiranje učiniti dostupnim diljem kontinenta. Oni koji sumnjaju da su možda kontaktirali s koronavirusom, morat će ispuniti mrežni obrazac kako bi zatražili komplet za testiranje. Od njih će se tražiti da uzorak brisa za nos pošalju natrag na analizu.

Foto: Pixabay/Prijatelji životinja

Ispitivanje kod kuće također može umanjiti potrebu da bolesni ljudi posjete bolnicu, a na taj način smanjuju mogućnost širenja virusa na druge.

- Iako treba puno toga poduzeti, to ima ogroman potencijal da se preokrene epidemija - rekao je Scott Dowell, vođa odgovora na koronavirus u Zakladi Bill & Melinda Gates.

U nedavnom postu na blogu pod naslovom 'Kako reagirati na Covid-19', prvi put objavljenom u časopisu New England Journal of Medicine, Gates je izložio ono za što vjeruje da je najvažnije u ovom trenutku - brza tehnička rješenja, uključujući cjepiva i antivirusne lijekove.

Filantrop je naglasio važnost pomaganja zemljama u razvoju koje su pogođene epidemijom.

- Pomažući zemljama u Africi i Južnoj Aziji da se spreme sada, možemo spasiti živote i usporiti globalnu cirkulaciju virusa - istaknuo je.