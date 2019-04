Baka (57) je bila s 200 frajera mlađih od 30: 'Pomlađuju me'

Mlađi muškarci bolji su u krevetu, a izlazim samo s mlađima od 30 godina, oni me čine mladom, rekla je Gaynor Evans. Iako joj je skoro 60 godina, osjeća se upola mlađe.

Nju ne brine to što će drugi o njoj pričati i nikome se ne planira ispričavati zbog svojih izbora i stila života. Želja za seksom joj nikada nije oslabila, a trenutno se nalazi sa trojicom muškaraca istovremeno. Gaynor kaže kako njezina osobnost ne odgovara starijim muškarcima, te je više zainteresirana za ulogu ljubavnice nego kućanice. Inače, Gaynor je autorica i poslovna žena iz Enfielda u Londonu. Ona je i majka četvero djece, koji su joj podrška bez obzira na to što su njeni partneri mlađi od njih.

Pokušala se uklopiti i prvi put se udala sa 18 godina, no nakon što ni nakon drugog braka nije mogla prihvatiti bračni život, 2010. godine okrenula se mlađim muškarcima i sada uživa u tome. Bilo joj je teško priviknuti se na samački život u četrdesetim godinama, no uz pomoć njezine dvije kćeri počela je izlaziti i osjećala se bolje.

Kako je izlazila tako je počela primjećivati da dobiva puno muške pažnje. Gaynor je prvo pomislila da su samo pristojni, ali je ubrzo shvatila da su zainteresirani za nešto više. Njeni prvi mlađi muškarac imao je 23 godine, što joj je samo dalo vjetar u leđa da se nastavi viđati sa mlađima od sebe.

Nakon odličnih iskustava s mlađim muškarcima, odlučila se pridružiti web stranici toyboywarehouse.com gdje upoznaje mlađe muškarce koji su zainteresirani za starije dame. Do sada nije imala loših iskustava u seksu s mlađima. Tvrdi da je to zbog toga što su starije žene samopouzdanije pa je time i kemija među partnerima na zavidnoj razini.

- No nije sve samo u seksu, u ovakvom odnosu bitni su osjećaji, prisnost i razgovor - kaže Gaynor.

