Gdje ste na listi? Evo u kojem znaku Zodijaka ima najviše, a u kojem najmanje Nobelovaca

Od kada je Nobelova nagrada osnovana 1895. godine, a prve nagrade dodijeljene 1901., više od 900 ljudi nagrađeno je u različitim kategorijama, uključujući mir, književnost, kemiju, fiziku, fiziologiju ili medicinu i ekonomiju. Da biste otkrili koji horoskopski znak ima najviše dobitnika, pogledajte galeriju i saznajte koliko je vaš znak 'zadužio svijet'
Jarac (22. prosinca – 19. siječnja).
Jarci su ukupno osvojili više od 55 Nobelovih nagrada.
| Foto: Fotolia
Jarac (22. prosinca – 19. siječnja).
Jarci su ukupno osvojili više od 55 Nobelovih nagrada. |
Foto: Fotolia
Jarac (22. prosinca – 19. siječnja).
Jarci su ukupno osvojili više od 55 Nobelovih nagrada.
| Foto: Fotolia
Martin Luther King Jr..
Rođen 15. siječnja 1929., politički aktivist osvojio je Nobelovu nagradu za mir 1964. godine.
| Foto: Wikipedia
Rudyard Kipling.
Novinar i pisac osvojio je Nobelovu nagradu za književnost 1907. godine. Rođen je 30. prosinca 1865.
| Foto: Wikipedia
Škorpion (23. listopada – 21. studenog).
Škorpioni su zajedno osvojili više od 60 Nobelovih nagrada.
| Foto: Fotolia
Marie Curie.
Fizičarka i kemičarka, koja je provela revolucionarna istraživanja o radioaktivnosti, osvojila je Nobelovu nagradu za fiziku 1903. i za kemiju 1911. godine. Rođena je 7. studenog 1867.
| Foto: Wikipedia
Theodore Roosevelt.
26. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država osvojio je Nobelovu nagradu za mir 1906. godine. Rođen je 27. listopada 1858.
| Foto: Wikipedia
Isaac Bashevis Singer.
Pisac koji je pisao na jidišu osvojio je Nobelovu nagradu za književnost 1978. godine. Rođen je 21. studenog 1902.
| Foto: Wikipedia
Lav (23. srpnja – 22. kolovoza).
Lavovi su također osvojili više od 60 Nobelovih nagrada.
| Foto: Fotolia
Barack Obama.
Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država osvojio je Nobelovu nagradu za mir 2009. godine. Rođen je 4. kolovoza 1961.
| Foto: Alyssa Pointer
Ralph Bunche.
Politički znanstvenik i diplomat osvojio je Nobelovu nagradu za mir 1950. godine zbog svoje posredničke uloge u Izraelu. Rođen je 7. kolovoza 1904.
| Foto: Pinterest
Alexander Fleming.
Otkriće penicilina donijelo mu je Nobelovu nagradu za medicinu 1945. godine. Rođen je 6. kolovoza 1881.
| Foto: Pinterest
Vodenjak (20. siječnja – 18. veljače).
Vodenjaci su osvojili najmanje 65 Nobelovih nagrada.
| Foto: Fotolia
John Enders.
„Otac modernih cjepiva“ osvojio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1954. godine. Rođen je 10. veljače 1897.
| Foto: Pinterest
Toni Morrison.
Spisateljica je osvojila Nobelovu nagradu za književnost 1993. godine. Rođena je 18. veljače 1931.
| Foto: Pinterest
Ribe (19. veljače – 20. ožujka).
Ribe su osvojile više od 65 Nobelovih nagrada.
| Foto: Fotolia
Yitzhak Rabin.
Peti premijer Izraela osvojio je Nobelovu nagradu za mir 1995. godine, godinu prije svoje atentata, zajedno s dugogodišnjim političkim rivalom Shimonem Peresom i palestinskim vođom Yasserom Arafatom. Rođen je 1. ožujka 1922.
| Foto: Pinterest
Albert Einstein.
Poznati teorijski fizičar osvojio je Nobelovu nagradu za fiziku 1922. godine. Rođen je 14. ožujka 1879.
| Foto: Pinterest
Strijelac (22. studenog – 21. prosinca).
Strijelci su zajedno osvojili više od 70 Nobelovih nagrada.
| Foto: Fotolia
Max Born.
Fizičar i matematičar, ključna figura u razvoju kvantne mehanike, osvojio je Nobelovu nagradu za fiziku 1954. godine. Rođen je 11. prosinca 1882.
| Foto: Wikipedia
Robert Koch.
Osnivač moderne bakteriologije osvojio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1905. godine. Rođen je 11. prosinca 1843.
| Foto: Wikipedia
Winston Churchill.
Bivši premijer Ujedinjenog Kraljevstva osvojio je Nobelovu nagradu za književnost 1953. godine. Također je bio dvaput nominiran za Nobelovu nagradu za mir, ali je nikada nije osvojio. Rođen je 30. studenog 1874.
| Foto: Wikipedia
Bik (20. travnja – 20. svibnja).
Bikovi imaju više od 70 osvojenih Nobelovih nagrada.
| Foto: Fotolia
Guglielmo Marconi.
Elektroinženjer i izumitelj radija osvojio je Nobelovu nagradu za fiziku 1909. godine. Rođen je 25. travnja 1874.
| Foto: Wikipedia
Pierre Curie.
Fizičar je dijelio Nobelovu nagradu za fiziku sa svojom suprugom, Marie Curie, 1903. godine. Rođen je 15. svibnja 1859.
| Foto: Wikipedia
Ovan (21. ožujka – 19. travnja).
Ovnovi su zajedno osvojili više od 75 Nobelovih nagrada.
| Foto: Fotolia
Kofi Annan.
Preminuli glavni tajnik Ujedinjenih naroda osvojio je Nobelovu nagradu za mir 2001. godine. Rođen je 8. travnja 1938.
| Foto: 123RF
Al Gore.
Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država i ekološki aktivist osvojio je Nobelovu nagradu za mir 2007. godine. Rođen je 31. ožujka 1948.
| Foto: 123RF
Daniel Bovet.
Farmakolog koji je otkrio antihistaminike osvojio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1957. godine. Rođen je 23. ožujka 1907.
| Foto: 123RF
Rak (21. lipnja – 22. srpnja).
Rakovi imaju ukupno više od 80 osvojenih nagrada.
| Foto: Fotolia
Nelson Mandela.
Antiaparthejd revolucinar i bivši predsjednik Južne Afrike osvojio je Nobelovu nagradu za mir 1993. godine. Rođen je 18. srpnja 1918.
| Foto: Wikipedia
Ernest Hemingway.
Autor romana „Starac i more“ osvojio je Nobelovu nagradu za književnost 1954. godine. Rođen je 21. srpnja 1899.
| Foto: Wikipedia
Malala Yousafzai.
Samo 17 godina stara, ova aktivistica postala je najmlađa osoba koja je osvojila Nobelovu nagradu za mir 2017. godine. Rođena je 12. srpnja 1997.
| Foto: Wikipedia
Wole Soyinka.
Nigerijski pisac osvojio je Nobelovu nagradu za književnost 1986. godine. Rođen je 13. srpnja 1934.
| Foto: Wikipedia
Dalaj Lama (Tenzin Gyatso).
Osvojio je Nobelovu nagradu za mir 1989. godine. Rođen je 6. srpnja 1935.
| Foto: Wikipedia
Pablo Neruda.
Čileanski pisac, diplomat i političar osvojio je Nobelovu nagradu za književnost 1971. godine. Rođen je 12. srpnja 1904.
| Foto: Wikipedia
Djevica (23. kolovoza – 22. rujna).
Djevice su osvojile ukupno više od 85 Nobelovih nagrada.
| Foto: Fotolia
Majka Tereza.
Sveta Tereza iz Kalkute dobila je Nobelovu nagradu za mir 1979. godine. Rođena je 26. kolovoza 1910.
| Foto: Wikipedia
Yasser Arafat.
Bivši palestinski vođa osvojio je Nobelovu nagradu za mir 1994. godine, zajedno s Izraelcima Yitzhakom Rabinom i Shimonem Peresom. Rođen je 24. kolovoza 1929.
| Foto: Wikipedia
Vaga (23. rujna – 22. listopada).
Vage su ukupno osvojile više od 90 Nobelovih nagrada.
| Foto: Fotolia
William Faulkner.
Poznati pisac osvojio je Nobelovu nagradu za književnost 1949. godine. Rođen je 25. rujna 1897.
| Foto: 123RF
Jimmy Carter.
39. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država osvojio je Nobelovu nagradu za mir 2002. godine. Rođen je 1. listopada 1924.
| Foto: 123RF
Enrico Fermi.
Tvorac prvog nuklearnog reaktora na svijetu osvojio je Nobelovu nagradu za fiziku 1938. godine. Rođen je 29. rujna 1901.
| Foto: 123RF
T.S. Eliot.
Esejist je osvojio Nobelovu nagradu za književnost 1948. godine. Rođen je 26. rujna 1888.
| Foto: 123RF
Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja).
Blizanci su zajedno osvojili više od 95 Nobelovih nagrada!
| Foto: Fotolia
Betty Williams.
Suosnivačica organizacije Community of Peace People osvojila je Nobelovu nagradu za mir 1976. godine zbog rada na promicanju mira tijekom „Troubles“ u Sjevernoj Irskoj. Rođena je 22. svibnja 1943.
| Foto: Wikipedia
Bob Dylan.
Ikonični pjevač i tekstopisac osvojio je Nobelovu nagradu za književnost 2016. godine, koju je konačno preuzeo šest mjeseci kasnije, 2017. godine. Rođen je 24. svibnja 1941.
| Foto: Wikipedia
William Butler Yeats.
Irski pjesnik osvojio je Nobelovu nagradu za književnost 1923. godine. Rođen je 13. lipnja 1865.
| Foto: Wikipedia
Aung San Suu Kyi.
Državna savjetnica Mjanmara osvojila je Nobelovu nagradu za mir 1991. godine, pobjeda koja je u godinama kasnije postala kontroverzna. Rođena je 19. lipnja 1945.
| Foto: Wikipedia