Gdje su nestali 'problematični'? Ljudi se ponašaju 'normalnije' danas nego prije 30 godina

U posljednjim desetljećima primjećuje se neobičan trend – društvo postaje sve „normalnije“, a ljudi sve manje odstupaju od pravila i očekivanja. Čini se da smo ušli u razdoblje smanjenja rizičnog i devijantnog ponašanja, a znanstvenici upozoravaju: to ima i pozitivne i negativne posljedice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Clara | Video: KanalRi

Prema podacima iz SAD‑a, mladi danas rjeđe piju alkohol, puše ili koriste teže droge. Tučnjave i nasilje među srednjoškolcima su sve rjeđe, a nezaštićeni spolni odnosi također padaju u statistici. Osim toga, sve je manje migracija unutar zemlje. Ljudi su stabilniji, rijetko mijenjaju mjesto stanovanja, što dodatno potvrđuje trend sigurnosti i predvidljivosti.

Zašto sve izgleda isto?

Ovaj fenomen nije ograničen samo na ponašanje. Promjene se vide u kulturi i umjetnosti: filmovi, serije i glazba postaju homogeniji, s manjkom inovacija i iznenađenja. Internet i digitalni mediji također pokazuju uniformnost. Web‑stranice, aplikacije i sadržaji sve su sličniji, a dizajn i format se ponavljaju.

Foto: Experimental-history.com

Čak i arhitektura i urbani prostori pokazuju znakove „globalnog stila“ – gradnje i stanovi sve više nalikuju jedno na drugo, a lokalni šarm i ekscentričnost blijede.

Foto: Experimental-history.com

U znanosti je trend sličan: istraživači rjeđe riskiraju s nekonvencionalnim idejama, a sve više slijede ustaljene norme i metode.

Stručnjaci objašnjavaju da moderni život donosi više sigurnosti i stabilnosti. Ljudi imaju bolji materijalni standard, duži životni vijek i manje izravnih prijetnji, što smanjuje potrebu za rizičnim ponašanjem.

- Kada imate više za izgubiti, manje ste spremni riskirati, tvrdi autor studije Adam Mastroianni.

Posljedice ovog trenda su dvojake. S jedne strane, manje nasilja, sigurnije škole i stabilnije društvo svakako su pozitivni znakovi. S druge strane, gubi se kreativnost, inovativnost i raznolikost kulture. Manje migracija i homogenizacija umjetnosti i znanosti mogu ograničiti društveni i kulturni napredak.

Foto: Experimental-history.com

Iznimke koje potvrđuju pravilo

Neki primjeri pokazuju da trend nije apsolutan. Masovne pucnjave u SAD‑u ili sve češća unikatna imena beba pokazuju da odstupanja i dalje postoje. No većina podataka sugerira da devijantnost, odnosno odstupanje od norme, polako nestaje.

Autor studije upozorava: čudnost i odstupanje više nisu prirodna pojava – postati „različit“ zahtijeva svjesnu odluku. Ako društvo želi zadržati vitalnost i inovativnost, potrebno je stvoriti prostor za eksperiment, kreativnost i izazivanje ustaljenih pravila.

Foto: Fotolia

Ukratko, svijet danas bira sigurnost, ali time gubi dio svoje razigranosti i neočekivanosti. Na nama je da odlučimo hoćemo li prihvatiti uniformnost ili se usuditi biti drugačiji.