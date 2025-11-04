Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
KOJI JE UZROK?

Gdje su nestali 'problematični'? Ljudi se ponašaju 'normalnije' danas nego prije 30 godina

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Često se čuju izrazi kako su 'ljudi nekad bili normalniji', no najnovije istraživanje pokazalo je potpuno drugačiju sliku. Prema njemu, ljudi su danas skloniji poštivanju društvenih konvencija nego prije 30 godina

U posljednjim desetljećima primjećuje se neobičan trend – društvo postaje sve „normalnije“, a ljudi sve manje odstupaju od pravila i očekivanja. Čini se da smo ušli u razdoblje smanjenja rizičnog i devijantnog ponašanja, a znanstvenici upozoravaju: to ima i pozitivne i negativne posljedice.

Prema podacima iz SAD‑a, mladi danas rjeđe piju alkohol, puše ili koriste teže droge. Tučnjave i nasilje među srednjoškolcima su sve rjeđe, a nezaštićeni spolni odnosi također padaju u statistici. Osim toga, sve je manje migracija unutar zemlje. Ljudi su stabilniji, rijetko mijenjaju mjesto stanovanja, što dodatno potvrđuje trend sigurnosti i predvidljivosti.

Zašto sve izgleda isto?

Ovaj fenomen nije ograničen samo na ponašanje. Promjene se vide u kulturi i umjetnosti: filmovi, serije i glazba postaju homogeniji, s manjkom inovacija i iznenađenja. Internet i digitalni mediji također pokazuju uniformnost. Web‑stranice, aplikacije i sadržaji sve su sličniji, a dizajn i format se ponavljaju.

Foto: Experimental-history.com

Čak i arhitektura i urbani prostori pokazuju znakove „globalnog stila“ – gradnje i stanovi sve više nalikuju jedno na drugo, a lokalni šarm i ekscentričnost blijede.

Foto: Experimental-history.com

U znanosti je trend sličan: istraživači rjeđe riskiraju s nekonvencionalnim idejama, a sve više slijede ustaljene norme i metode.

Stručnjaci objašnjavaju da moderni život donosi više sigurnosti i stabilnosti. Ljudi imaju bolji materijalni standard, duži životni vijek i manje izravnih prijetnji, što smanjuje potrebu za rizičnim ponašanjem.

- Kada imate više za izgubiti, manje ste spremni riskirati, tvrdi autor studije Adam Mastroianni.

Posljedice ovog trenda su dvojake. S jedne strane, manje nasilja, sigurnije škole i stabilnije društvo svakako su pozitivni znakovi. S druge strane, gubi se kreativnost, inovativnost i raznolikost kulture. Manje migracija i homogenizacija umjetnosti i znanosti mogu ograničiti društveni i kulturni napredak.

Foto: Experimental-history.com

Iznimke koje potvrđuju pravilo

Neki primjeri pokazuju da trend nije apsolutan. Masovne pucnjave u SAD‑u ili sve češća unikatna imena beba pokazuju da odstupanja i dalje postoje. No većina podataka sugerira da devijantnost, odnosno odstupanje od norme, polako nestaje.

Autor studije upozorava: čudnost i odstupanje više nisu prirodna pojava – postati „različit“ zahtijeva svjesnu odluku. Ako društvo želi zadržati vitalnost i inovativnost, potrebno je stvoriti prostor za eksperiment, kreativnost i izazivanje ustaljenih pravila.

Fotolia
Foto: Fotolia

Ukratko, svijet danas bira sigurnost, ali time gubi dio svoje razigranosti i neočekivanosti. Na nama je da odlučimo hoćemo li prihvatiti uniformnost ili se usuditi biti drugačiji.

Komentari 2
