Radna sreća je nova valuta uspjeha za mnoge firme. Čak 75 posto ljudi nije važna visina plaće, nego zdravo radno okruženje, a poslodavcima u tome mogu pomoći Happiness Corner - kutak koji mijenja atmosferu
Zašto su sretni zaposlenici magnet za uspješan biznis? 'Kad su ljudi sretni, posao ide bolje!'
Koliko vremena zapravo provedemo radeći? Odgovor će vas iznenaditi - čak 90.000 sati! To je trećina cijelog života. Ako već toliko vremena provodimo na poslu, zar ne bi bilo logično da se tamo osjećamo - sretno?
No, radna sreća nije samo osmijeh u uredu ni besplatna kava u kuhinji.
U poslovnom svijetu koji sve više brine o rezultatima, rokovima i brojkama, pojam radne sreće postaje nova valuta uspjeha. Ne radi se o prolaznom osjećaju zadovoljstva, već o dubokom osjećaju smisla, pripadnosti, priznanja i ravnoteže koji zaposlenicima daje energiju da rade bolje - i žive zdravije.
Dobrodošli u eru 'radne sreće' - trenda koji mijenja način na koji gledamo posao, kolege i sebe.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Sreća zaposlenika nije luksuz, nego strateška prednost. Kad su ljudi sretni, posao prirodno ide bolje - objašnjava nam Sonja Jovanović, certificirana life coacherica i trenerica osobnog razvoja.
- Svi pričaju o produktivnosti, inovacijama i uspjehu, ali rijetko se pitamo - po kojoj cijeni? Moderno radno mjesto izgleda bolje nego ikad - hibridni rad, tehnološki alati, fleksibilnost... istovremeno, svi uključeni u rad su pod većim stresom, iscrpljeniji i demotiviraniji nego ikada prije.
Što zapravo znači biti sretan na poslu?
Happiness Corner - oaza sreće postaje hit u modernim tvrtkama. Prema konceptu Happiness Corner s platforme happiness.com.hr, radna sreća počinje malim stvarima - prostorom i kulturom u kojima se zaposlenici osjećaju viđeno, podržano i slobodno. To može biti specifičan kutak u uredu - mjesto gdje se ljudi mogu opustiti, meditirati, crtati, razmijeniti ideje ili jednostavno predahnuti između sastanaka.
Takvi 'kutci sreće' potiču kreativnost, smanjuju stres i jačaju timsku povezanost. U njima se organiziraju mindfulness radionice, tematski dani, 'shout-out zidovi' zahvale ili mini predavanja. Sve se je dobrovoljno, opušteno i bez pritiska, jer - sreća se ne može narediti, ali se može potaknuti.
- Zaposlenici danas žele više od plaće. Traže smisao, balans i zdravo okruženje. Studije pokazuju da 85 posto zaposlenika u svijetu nije angažirano na poslu, a glavni razlog nije novac - nego osjećaj svrhe i odnosa prema poslu - objašnjava nam Jovanović.
S druge strane, poslodavci sve više uviđaju da je sreća zaposlenika izravno povezana s poslovnim rezultatima, a tvrtke koje su se odlučile uložiti i nastavljaju ulagati u dobrobit svojih ljudi bilježe napredak.
- Prema istraživanjima, sretni zaposlenici su 13 posto produktivniji, 21posto profitabilniji, imaju 50 posto manju fluktuaciju i čak 41 posto manje bolovanja. Drugim riječima - sreća se itekako isplati - naglašava Sonja Jovanović
Sve više sreće uvode i hrvatske firme
S druge strane, poslodavci koji ulažu u sreću svojih timova dobivaju više motivacije, manje stresa i - bolju reputaciju.
Koncept Happiness Cornera sve češće se uvodi u hrvatske tvrtke koje žele stvoriti radna mjesta s dušom. To nije 'još jedan projekt HR-a', već živi prostor koji potiče SUPERB vrijednosti: Safety, Upgrading, Purpose, Empowerment, Relationships, Balance.
To znači sigurnost, rast, smisao, osnaživanje, dobre odnose i ravnotežu. Kada to postoji, cijeli tim “diše” lakše, a rezultati dolaze prirodno.
- Tvrtke koje njeguju radnu sreću postaju magnet za talente. Ljudi žele raditi tamo gdje osjećaju da ih se cijeni - dodaje Sonja.
Sreća kao poslovna strategija
Zaboravite hladne open-space urede i “motivacijske citate” na zidovima. Prava sreća ne dolazi iz slogana, nego iz kulture koja brine o ljudima.
- Kada zaposlenicima damo prostor da budu autentični, kreativni i mirni - tada vidimo pravi potencijal tima i samih zaposlenika. Ljudi ne trebaju dodatne zadatke, nego podršku - kaže Sonja Jovanović i dodaje da 'radna sreća' pomalo postaje neizostavna poslovna strategija budućnosti.
- Tvrtke koje prepoznaju važnost emocionalnog blagostanja svojih zaposlenika privlače najbolje talente i grade snažan employer brand. Mladi više ne žele raditi 'za posao' - žele raditi s ljudima koji ih cijene - objašnjava naša sugovornica. Svaki bi poslodavac koji je zainteresiran da zadrži svoje radnike trebao razvijati kulturu povjerenja i zadovoljstva, ili uvesti vlastiti Happiness Corner.
- Sreća nije samo emocija, ona je navika i odluka. Kad je njegujemo na poslu, svi pobjeđujemo - smatra Sonja koja vodi niz radionica i tečajeva namijenjenih poslodavcima i team liderima. Jer, sreća od nekud mora 'poteći'. Radionica 'Sretan lider = zdrav tim', uči ljude na rukovodećim pozicijama kako voditi posao i team bez stresa i iscrpljenosti. Druga, 'Kultura koja diše' odnosi se na stvaranje podržavajuće radne atmosfere, a treća 'Nevidljive sile tima', otkriva i popravlja dinamiku koja oblikuje u unapređuje suradnju svih prisutnih. Sve edukacije, dodaje, temelje se na stvarnim primjerima i praktičnim alatima za povećanje otpornosti, kreativnosti i angažiranosti zaposlenika.
Jer, kako Sonja kaže - 'Happiness is the real fuel of productivity'.
- Ako u vašoj firmi vlada umor, stres ili iscrpljenost, možda je vrijeme da uvedete malo sreće. Doslovno. Uložite u svoj Happiness Corner - jer zadovoljni zaposlenici su najbolji ambasadori brenda. A kad su ljudi sretni - i posao cvjeta - zaključuje life coacherica.
kao službenu profesionalnu bolest.
svrhe i smisla posla koji obavljamo.
veću izoliranost i slabiju povezanost s timom.
više ne žele živjeti za posao, već traže balans, autentičnost i svrhu.
Kompanije koje ne evoluiraju, izgubit će najbolje talente – jer mlade generacije ne pristaju na zastarjele
modele rada.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+