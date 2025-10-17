Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZAOKRET U POSLOVANJU

Zašto su sretni zaposlenici magnet za uspješan biznis? 'Kad su ljudi sretni, posao ide bolje!'

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 4 min
Zašto su sretni zaposlenici magnet za uspješan biznis? 'Kad su ljudi sretni, posao ide bolje!'
Foto: 123RF

Radna sreća je nova valuta uspjeha za mnoge firme. Čak 75 posto ljudi nije važna visina plaće, nego zdravo radno okruženje, a poslodavcima u tome mogu pomoći Happiness Corner - kutak koji mijenja atmosferu

Koliko vremena zapravo provedemo radeći? Odgovor će vas iznenaditi - čak 90.000 sati! To je trećina cijelog života. Ako već toliko vremena provodimo na poslu, zar ne bi bilo logično da se tamo osjećamo - sretno?

No, radna sreća nije samo osmijeh u uredu ni besplatna kava u kuhinji.

U poslovnom svijetu koji sve više brine o rezultatima, rokovima i brojkama, pojam radne sreće postaje nova valuta uspjeha. Ne radi se o prolaznom osjećaju zadovoljstva, već o dubokom osjećaju smisla, pripadnosti, priznanja i ravnoteže koji zaposlenicima daje energiju da rade bolje - i žive zdravije.

Dobrodošli u eru 'radne sreće' - trenda koji mijenja način na koji gledamo posao, kolege i sebe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sreća 01:52
Sreća | Video: 24sata/pixsell

- Sreća zaposlenika nije luksuz, nego strateška prednost. Kad su ljudi sretni, posao prirodno ide bolje - objašnjava nam Sonja Jovanović, certificirana life coacherica i trenerica osobnog razvoja.

- Svi pričaju o produktivnosti, inovacijama i uspjehu, ali rijetko se pitamo - po kojoj cijeni? Moderno radno mjesto izgleda bolje nego ikad - hibridni rad, tehnološki alati, fleksibilnost... istovremeno, svi uključeni u rad su pod većim stresom, iscrpljeniji i demotiviraniji nego ikada prije.

Što zapravo znači biti sretan na poslu?

Happiness Corner -  oaza sreće postaje hit u modernim tvrtkama. Prema konceptu Happiness Corner s platforme happiness.com.hr, radna sreća počinje malim stvarima - prostorom i kulturom u kojima se zaposlenici osjećaju viđeno, podržano i slobodno. To može biti specifičan kutak u uredu - mjesto gdje se ljudi mogu opustiti, meditirati, crtati, razmijeniti ideje ili jednostavno predahnuti između sastanaka.

Takvi 'kutci sreće' potiču kreativnost, smanjuju stres i jačaju timsku povezanost. U njima se organiziraju mindfulness radionice, tematski dani, 'shout-out zidovi' zahvale ili mini predavanja. Sve se je dobrovoljno, opušteno i bez pritiska, jer - sreća se ne može narediti, ali se može potaknuti.

happy creative team or designers at office
Foto: lev dolgachov

- Zaposlenici danas žele više od plaće. Traže smisao, balans i zdravo okruženje. Studije pokazuju da 85 posto zaposlenika u svijetu nije angažirano na poslu, a glavni razlog nije novac - nego osjećaj svrhe i odnosa prema poslu - objašnjava nam Jovanović.

S druge strane, poslodavci sve više uviđaju da je sreća zaposlenika izravno povezana s poslovnim rezultatima, a tvrtke koje su se odlučile uložiti i nastavljaju ulagati u dobrobit svojih ljudi bilježe napredak. 

PODACI PORTALA MOJPOSAO Ovo su najplaćenija zanimanja u Hrvatskoj! Možda vas iznenade
Ovo su najplaćenija zanimanja u Hrvatskoj! Možda vas iznenade

- Prema istraživanjima, sretni zaposlenici su 13 posto produktivniji, 21posto profitabilniji, imaju 50 posto manju fluktuaciju i čak 41 posto manje bolovanja. Drugim riječima - sreća se itekako isplati - naglašava Sonja Jovanović

Sve više sreće uvode i hrvatske firme

S druge strane, poslodavci koji ulažu u sreću svojih timova dobivaju više motivacije, manje stresa i - bolju reputaciju.

Koncept Happiness Cornera sve češće se uvodi u hrvatske tvrtke koje žele stvoriti radna mjesta s dušom. To nije 'još jedan projekt HR-a', već živi prostor koji potiče SUPERB vrijednosti: Safety, Upgrading, Purpose, Empowerment, Relationships, Balance.

To znači sigurnost, rast, smisao, osnaživanje, dobre odnose i ravnotežu. Kada to postoji, cijeli tim “diše” lakše, a rezultati dolaze prirodno.

- Tvrtke koje njeguju radnu sreću postaju magnet za talente. Ljudi žele raditi tamo gdje osjećaju da ih se cijeni - dodaje Sonja.

Sreća kao poslovna strategija

Zaboravite hladne open-space urede i “motivacijske citate” na zidovima. Prava sreća ne dolazi iz slogana, nego iz kulture koja brine o ljudima.

- Kada zaposlenicima damo prostor da budu autentični, kreativni i mirni - tada vidimo pravi potencijal tima i samih zaposlenika. Ljudi ne trebaju dodatne zadatke, nego podršku - kaže Sonja Jovanović i dodaje da 'radna sreća' pomalo postaje neizostavna poslovna strategija budućnosti.  

Cheerful coworkers in office during company meeting
Foto: ANDOR BUJDOSO

- Tvrtke koje prepoznaju važnost emocionalnog blagostanja svojih zaposlenika privlače najbolje talente i grade snažan employer brand. Mladi više ne žele raditi 'za posao' - žele raditi s ljudima koji ih cijene - objašnjava naša sugovornica. Svaki bi poslodavac koji je zainteresiran da zadrži svoje radnike trebao razvijati kulturu povjerenja i zadovoljstva, ili uvesti vlastiti Happiness Corner.

- Sreća nije samo emocija, ona je navika i odluka. Kad je njegujemo na poslu, svi pobjeđujemo - smatra Sonja koja vodi niz radionica i tečajeva namijenjenih poslodavcima i team liderima. Jer, sreća od nekud mora 'poteći'. Radionica 'Sretan lider = zdrav tim', uči ljude na rukovodećim pozicijama kako voditi posao i team bez stresa i iscrpljenosti. Druga, 'Kultura koja diše' odnosi se na stvaranje podržavajuće radne atmosfere, a treća 'Nevidljive sile tima', otkriva i popravlja dinamiku koja oblikuje u unapređuje suradnju svih prisutnih. Sve edukacije, dodaje, temelje se na stvarnim primjerima i praktičnim alatima za povećanje otpornosti, kreativnosti i angažiranosti zaposlenika.

Jer, kako Sonja kaže - 'Happiness is the real fuel of productivity'. 

- Ako u vašoj firmi vlada umor, stres ili iscrpljenost, možda je vrijeme da uvedete malo sreće. Doslovno. Uložite u svoj Happiness Corner - jer zadovoljni zaposlenici su najbolji ambasadori brenda. A kad su ljudi sretni - i posao cvjeta - zaključuje life coacherica.

PAZITE SE ZAMKE Kako utrka za srećom može dovesti do burnouta?
Kako utrka za srećom može dovesti do burnouta?
Pet je glavnih izazova koji oblikuju današnje radno okruženje - i koji će odlučiti tko će napredovati, a tko će izgorjeti.
1: Kronični stres i burnout - više od 70 posto zaposlenika kaže da su pod stalnim stresom, a WHO je burnout već prepoznao
kao službenu profesionalnu bolest.
2: Nedostatak svrhe i motivacije - 85 posto zaposlenika globalno nije angažirano na poslu. Plaća tu nije presudna, nego osjećaj
svrhe i smisla posla koji obavljamo.
3: Hibridni rad – blagoslov ili prokletstvo? - 67 posto zaposlenika kaže da im fleksibilni rad poboljšava ravnotežu, ali čak 40% osjeća
veću izoliranost i slabiju povezanost s timom.
4: Toksične kulture i loše vođenje - 75 posto ljudi napusti posao zbog lošeg šefa, a ne zbog same tvrtke.
5: Generacijski jaz i novi način razmišljanja - do 2030. čak 75 posto radne snage bit će milenijalci i Gen Z - generacije koje
više ne žele živjeti za posao, već traže balans, autentičnost i svrhu.
Kompanije koje ne evoluiraju, izgubit će najbolje talente – jer mlade generacije ne pristaju na zastarjele
modele rada.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Crna Barbika': Kažu da je jedna od najljepših Afrikanki
BAVI SE MODELINGOM

FOTO 'Crna Barbika': Kažu da je jedna od najljepših Afrikanki

Duckie Thot, poznata kao 'crna Barbika', osvaja modne piste. Iz Južnog Sudana preselila se u Australiju, a u New Yorku je postala zvijezda unatoč predrasudama i ruganju
FOTO 15 frizura koje postaruju i 15 frizura koje vas pomlađuju
FRIZUROM DO MLADENAČKOG SJAJA

FOTO 15 frizura koje postaruju i 15 frizura koje vas pomlađuju

Frizura može značajno utjecati na to kako nas drugi doživljavaju, ali i kako se sami osjećamo. Pravi izbor može podići naš izgled, istaknuti crte lica i učiniti nas vizualno mlađima i svježijima. Neke frizure pak mogu dodati godine i stvoriti dojam umora
Ovo su najteži jezici svijeta: Pogledajte gdje je Hrvatska
LINGVISTIČKA SKALA

Ovo su najteži jezici svijeta: Pogledajte gdje je Hrvatska

FSI klasificira jezike prema tome koliko je sati prosječno potrebno govornicima engleskog jezika da dosegnu profesionalnu radnu razinu. Jezici su podijeljeni u pet kategorija, od najlakših do izuzetno teških, uzimajući u obzir gramatičku složenost, fonetiku, kulturne razlike i udaljenost od engleskog jezika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025