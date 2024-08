Gel izvrsno hladi i hidratizira: Idealan je protiv svih opeklina

Aloe vera ima vrlo široku primjenu za ublažavanje raznih tegoba, bilo u obliku soka ili gela kojom su bogati njezini listovi. Odlična je za hidratizaciju kože, liječenje opeklina, ožiljaka, crvenila, ublažavanje strija na koži, pomlađivanje, čišćenje tijela od toksina... Sredstvo je to koje svakako treba uvijek imati pri ruci.

Ako ste pretjerali sa sunčanjem i tu će pomoći jer potiče obnovu kože i pojačava prirodnu vlažnost kože. Aloe gel možete pomiješati s jednom kapi eteričnog ulja lavande te time premazati opečeno, crveno i bolno mjesto. Za osjetljivu, oštećenu ili nadraženu kožu spravite kombinaciju od 56 ml hidrolata lavande, 30 ml hidrolata paprene metvice i 10 ml soka aloe vere. Time se njeguje koža nekoliko puta dnevno, odnosno prema potrebi.

Kao losion protiv opeklina možete smiješati i 50 ml ružine vodice, 50 ml glicerina, 50 ml soka aloe vere i od 1 do 2 žličice limunova soka. Stavite u staklenu bočicu i dobro protresite. Laganom masažom nanesite losion na vlažnu kožu, a potom isperite. Losion možete koristiti od tri do pet dana, a zatim pripravite svježi.

Blagodati aloe vere su široke pa bi je svatko trebao doma uzgajati u tegli. Samo imajte na umu da je aloe vera sukulent, a takve biljke su vrlo osjetljive na vlagu i pretjerano zalijevanje - bolje ih je ponekad zaboraviti zaliti, nego pretjerati s vodom - to će ih uništiti. Gel, isto tako, možete kupiti u ljekarni ili drogeriji po iznimno povoljnoj cijeni.

Preporuka je koristiti listove biljaka starih od dvije do tri godine. Sok se dobiva zarezivanjem lista, a želatina bogata sluzi vadi se iz središnjeg dijela. Želatina u sebi sadrži polisaharide i lipide koji imaju ljekovita svojstva, a sok je bogat antrakinonima.

Još jedna prednost korištenja aloe vere na koži je ublažavanje uboda. Nanesite gel iz biljke na zahvaćeno područje da ublažite svrbež te smanjite otekline i iritacije. Odlična je i protiv žuljeva, a izuzetno njeguje i stimulira kosu. Gelu možete dodati žličicu bademova ulja i ostaviti da djeluje.

Želite li da se strije manje vide, jednostavno masirajte zahvaćena područja aloe vera gelom i budite uporni. I ožiljke ili akne možete ublažiti aloe vera gelom. Pomiješajte žlicu gela s dvije do tri kapi limunova soka, a zatim tu smjesu nanesite na zahvaćeno područje i ostavite da se skroz upije. Za čišćenje lica i skidanje šminke na čistu vatu kapnite nekoliko kapi aloe vera gela i obrišite lice. Ponovite po potrebi. Nakon toga isperite lice vodom i namažite kremom.

Za mladolik izgled

Ako želite usporiti vrijeme i zadržati mladenački sjaj, napravite hidratantnu smjesu s aloe verom. Pomiješajte pola čajne žličice maslinova ulja, žličicu aloe vere i žličicu zobene kaše. Nanesite pastu na lice i ostavite je 30 minuta. Isperite lice hladnom vodom.

Maska za umirivanje kože

Pomiješajte tri žlice gela aloe vere sa žlicom meda i nanesite na lice. Ostavite 20 minuta i isperite čistom vodom. Maska je osobito korisna za kožu s aknama i ožiljcima. Osim što hidratizira i umiruje, korisna je kod ekcema, psorijaze i drugih problema s kožom. Koristite je od dva do tri puta na tjedan.