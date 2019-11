Genetika otkriva koja baka vas više voli, no kome je to važno?

Ako su vaše bake sudjelovale u vašem odgoju, sjećanja iz djetinjstva vjerojatno su ispunjena beskrajnom radošću i toplinom te osjećajem sigurnosti. To se, bez sumnje, odnosi na obje bake, no znanstvenici tvrde da od jedne bake - one po majci - dobivamo i nešto više od tih emocija.

Naime, prema onome što znamo o genetici, bake i djedovi prosječno dijele 25 posto DNK sa svojim unucima. Nasljeđujemo gene i od muških i od ženskih roditelja s obje strane, no znanstvenici tvrde da bake po majci imaju veći udio utjecaja na potomstvo, odnosno da postoje bitne razlike.

Jedna od teorija tvrdi da se razlike u načinu na koji su bake po majci povezane s unucima može objasniti vezom X-kromosoma. Naime, bake po majci prenose jedan od svojih X kromosoma jednako na unuke i unučice, dok bake po ocu prenose jedan od svojih X-kromosoma samo na djevojčice, ne i dječake. Zbog toga su bake po ocu X kromosom 50 povezane sa svojim unukama, ali nema te veze s muškim potomstvom.

Druga teorija sugerira da takozvana 'očinska neizvjesnost' može uvelike utjecati na poticaj djedova i baka da se brinu za unuke. Ta sintagma podrazumijeva da muški članovi obitelji možda nisu uvijek sigurni da odgajaju vlastitu djecu, jer je ne rađaju sami.

Dugoročno gledano, to može umanjiti angažman rođaka s očeve strane, uključujući i bake, u brižljivom ponašanju prema potomstvu. U isto vrijeme, žena je uvijek sigurna da je rodila svoje dijete, što čini da je veza po njenoj strani puno jača i prenosi se na druge generacije, prenosi portal Bright Side.

Tu je teoriju razvio čileanski romanopisac, esejist i dramatičar Alejandro Jodorowsky. On sugerira da smo od svih četvero baka i djedova najuže povezani baš s bakom po majci.

Prema njegovoj teoriji, naši geni mogu 'preskočiti' generaciju, tako da se prenose od bake i djeda izravno na nas, što se može dokazati činjenicom da mnogi više nalikuju na baku i djeda, nego na roditelje. Jodorowsky vjeruje da majke, osim biološkog materijala, prenose emocije na svoje kćeri, koje će ih kasnije prenijeti na svoju djecu.

Sve te teorije govore o posebnoj ulozi bake po majci u djetetovom životu. Naravno, svi smo različiti i živimo u različitim obiteljskim okolnostima, s različitim vezama i odnosima, pa se svim ovim teorijama, zapravo, možda najbolje i ne opterećivati. Ukratko: uživajte u sjećanjima na ljubav kojom su vas okruživali djedovi i bake, bez obzira na to čiji su roditelji.

