Genijalan trik! Farove očistite zubnom pastom - kao novi su

Mame na australskoj Facebook stranici Mums Who Clean su otkrile genijalan trik kako očistiti farove na autu. Treba vam sam zubna pasta i čista krpa za brisanje.

Metoda je jednostavna i brza. Mame preporučuju trljanje zubne paste na prednjim farovima u kružnim pokretima dok se pasta ne zapjeni. Potom se far ispere s običnom vodom, i to je to.

Jedna majka čak tvrdi da se istom metodom može smanjiti i vidljivost ogrebotina na vratima.

- Zbog toga nikad ne stavljam u usta komercijalnu pastu za zube. Koristim samo prirodne zubne paste, a tvorničku držim u svom priboru za čišćenje - napisala je.

Druga majka je otkrila da je prednja svjetla morala čistiti samo minutu kako bi postigla željeni rezultat.

- Upravo sam na brzinu očistila svjetla. Jedna minuta za svako svjetlo. Rezultati su prilično dobri - objasnila je.

Druge mame su predložile još neke proizvode za čišćenje zamagljenih farova, uključujući WD40, sprej za odbijanje insekata i setove za čišćenje farova.

- Moj tata, koji vrhunski održava svoj auto mi je rekao da čisti prednja svjetla sa sodom bikarbonom i limunovim sokom. To dvoje treba pomiješat kako bi dobili pastu, namažite stakla farova i ostavite da se slegne. Zatim samo isperite - napisala je jedna žena.

Druga žena je izjavila da je trebala srediti 'zamagljena prednja svjetla' nakon što njezino vozilo nije prošlo tehnički.

Pokušala je s par proizvoda, ali još uvijek nije bila zadovoljna jer su svjetla i dalje bila žute boje i lagano maglovita.

- U trgovini sam našla set za obnavljanje prednjih svjetala. Dva puta sam s njim očistila farove i uspjela sam - napisala je.