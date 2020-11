Genijalna ideja kako ćete zalihe slatkog sakriti od djece i muža

Ovu su mamu zbog njenog kreativnog trika na Facebooku prozvali 'herojom u obrani slatkiša', a velik broj ljudi komentirao je kako im se njihove zalihe slatkiša misteriozno prazne jer su svi više kod kuće

<p>U ovo ludo vrijeme kad većina obitelji diljem svijeta zbog pandemije korona virusa provodi više vremena kod kuće, prioritet je postalo zdravlje - ali i osiguravanje ključnih zaliha. Za mnoge to znači i kvalitetno skladištenje omiljenih slatkiša, no problem se javlja jer čak i ako sami imamo mjere u njihovoj konzumaciji, to rijetko imaju i drugi ukućani.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najčešće greške u odgoju</strong></p><p>Djeca svakako prednjače u pronalasku tajnih zaliha i njihovom trošenju, premda se ni partnere ne može zanemariti, no jedna je majka otkrila svoj genijalan trik koji koristi kao liniju 'posljednje obrane' svojih omiljenih slastica.</p><p>Ne riskirajući, Jenny Hourd otkrila je da svoje ukusne poslastice skriva u praznim kartonima od jaja, a hack je označila kao 'savjet za roditeljstvo broj jedan'.</p><p>Snimku neuglednog skrovišta objavila je u Facebook grupi Family Lockdown Tips and Idea gdje su je drugi roditelji odmah pohvalili zbog ideje.</p><p>Napisala je: 'Još jedan lock down znači da se vraća moj savjet za roditeljstvo broj 1. Kako sakriti čokoladu od djece i partnera!'</p><p>Njezin je post brzo skupio preko 5 tisuća lajkova, a mnogi su podijelili taj 'trik koji mijenja život', prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13084168/mum-hero-genius-hides-chocolate-kids/">The Sun.</a> U njemu je prikazala kako skriva svoje omiljene čokoladice u kutije od jaja koje potom zatvorene čuva u hladnjaku.</p><p>'Ovo mijenja sve, definitivno ću ovo raditi', jedan je od brojnih komentara, dok drugi dodaju : 'Potez čiste genijalnosti'. </p><p>Jedan je muškarac napisao: 'Da! Moja kći mrzi jaja, tako da je ovo za mene briljantno skrivanje!'</p><h2>Ima još ideja</h2><p>No, čini se da trik i nije jedinstven jer stotine roditelja otkrivaju vlastita tajna mjesta za skrivanje.</p><p>'Sakrivam čokoladu u perilici ... vjerujte mi da tamo nema provjere!' jedan je napisao.</p><p>Dok je drugi predložio: 'Sakrijte zalihu u lonce ili u posuđe za čišćenje.'</p><p>A treći je priznao: 'Svoje tajne stvari čuvam u kutiji vrećica instant zobene kaše, tamo su sigurne.'</p><p>U međuvremenu, još jedna mama predlaže svoj trik: 'Stavila sam čokoladu u ladicu s povrćem, a nitko je nije našao.'<br/> </p>