Genijalno! Probajte odličan trik koji tjera sve muhe van iz kuće

Sve što vam treba je prozirna vrećica, voda i nekoliko sjajnih kovanica kako bi učinili svoj prostor nedobrodošao muhama, a na ovaj način ćete ih protjerati i iz kuhinje gdje osobito vole zujati i skupljati se oko hrane

<p>Ususret ljetu većina se ljudi veseli visokim temperaturama i sunčanim danima, no postoji napast koja nam taj doživljaj redovito kvari - muhe. Kako u toplim danima prozore redovito ostavljamo otvorenima, one se rado zavlače i zuje po kući, osobito u kuhinji gdje ih privlači miris hrane.</p><p>U videu pogledajte zanimljivosti o drugoj poznatoj ljetnoj napasti, komarcima:</p><p>Ideja da nam muha skače po hrani većini je gadljiva, no donedavno se činilo da za to nema lijeka - osim lopatice koja ih ubija.</p><p>No, jedna je žena osmislila rješenje koje tjera muhe van iz kuhinje, a ubrzo su ga na Facebook stranici Hinch Army Cleaning Tips proglasili 'genijalnim', piše <a href="https://www.heart.co.uk/lifestyle/keep-flies-out-of-kitchen/">Heart.</a></p><p>Ono što trebate napraviti je napuniti plastičnu vrećicu s vodom i unutra staviti nekoliko sjajnih kovanica. Idealno je da prozirna vreća s vodom visi negdje u blizini prozora ili kojeg god već puta muhe koriste kako bi ušle u dom.</p><p>Uz post na Facebooku korisnica grupe je napisala 'Nevjerojatno, inače ljeti uvijek imam 5-6 muha koje lete po kuhinji, a otkako sam stavila vrećicu, nema ni jedne.</p><p>Inspiraciju je pronašla u ovom videu s trikom, mada je sama u vodu dodala kovanice:</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>U čemu je štos? Naime, muhe ne vole vodu, zbog toga i sumanuto ulaze u naše domove pred kišu. Refleksija vode, kao i novčića, učinit će im naš prostor odbojnim, pa ako i u njega zalutaju, brzo će izaći. </p>