Genitalno usklađivanje parova: Da si 'tamo dolje' budu taman

Kirurzi u Velikoj Britaniji kažu kako je genitalno usklađivanje novi hit među klijentima koji sve više traže zahvate zbog kojih će se bolje uskladiti s partnerovim proporcijama

<p>Ljubavnici stoje u redovima kako bi iskušali najnoviji trend u kozmetičkoj kirurgiji - genitalno usklađivanje ili "Perfect fit" za penis i vaginu, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8589197/Is-genital-match-making-service-latest-cosmetic-surgery-craze.html">Daily Mail</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Istine i mitovi o seksu</p><p>Svrha zahvata je povećati trenje i na taj način poboljšati seksualni život parova. Kirurginja dr. Lucy Glancey tvrdi kako je socijalna izolacija zbog korone prouzročila naglo povećanje broja parova koji žele takav zahvat.</p><p>Tijekom konzultacija mjere proporcije intimnog područja parova, a potom im nude povećanje penisa, vaginalnu rejuvenaciju ili sužavanje vagine kako bi savršeno odgovarali jedni drugima.</p><h2>Savršeno podudaranje</h2><p>- Trenje koje nastaje zbog savršenog podudaranja genitalija dokazano poboljšava seksualni užitak, a zajednički orgazam ovisi o stupnju trenja koje parovi stvore tijekom odnosa - objasnila je dr. Glancey.</p><p>- Ovo je jedan od razloga zašto muškarci koji često masturbiraju teže postižu vrhunac tijekom odnosa sa ženom. Oni su navikli na savršeno podudaranje koje kontroliraju stiskom svoje ruke, a to se, naravno, razlikuje od ženskih proporcija. Zato postizanje seksualnog užitka i sposobnost postizanja vrhunca ovise dijelom i o podudaranju genitalija kad je riječ o veličini - istaknula je ona.</p><h2>Utječe li starenje na genitalije</h2><p>- Tijekom godina penis se ne mijenja značajno kad je riječ o čvrstoći tkiva, no s vaginom nije tako i za to postoje dva razloga. Trudnoća je prvi jer hormonalne promjene kao i vaginalni porod opuštaju vaginalne stijenke, kazala je kirurginja.</p><p>Pojasnila je kako je drugi razlog promjena opuštanje ligamenata i stanjenje zidova vagine zbog općeg opuštanja tijela koje nastaje zbog starenja.</p><p>- Parovi su sad više informirani o tome u čemu uživaju tijekom seksa i traže savršeni par koji će im odgovarati kao rukavica ruci ili ključ ključanici. Ako je od početka problem u manjem penisu, koristimo filere uzimajući pacijentovo masno tkivo kako bismo stvorili poboljšanje. Žene tijekom života češće nakon porođaja žele suženje vagine. Često čujem pacijentice koje kažu da ih je sram zvukova koje njihova vagina proizvodi tijekom odnosa zbog viška zraka jer im penis ne odgovara. Žale se i kako im partneri preferiraju analni seks jer je ondje područje uže, a one su zbog toga uzrujane - kaže kirurginja.</p><p>- Tijekom trudnoće i poroda stidne usne mogu se rastegnuti što može zasmetati tijekom odnosa te prouzročiti neugodnosti za ženu - istaknula je.</p><p>Dr. Glancey kaže da vjeruje kako su tretmani koje radi spasili mnogo brakova jer smatra da parovi koji imaju dobar seksualni život ostaju zajedno unatoč neslaganjima na drugim područjima. Nakon svađe uvijek pronađu način da se pomire.</p><p>- Čak i ako žena smatra da nije osobito privlačna, spoznaja da partnera usrećuje u krevetu čini je više samopouzdanom - kaže dr. Glancey.</p><h2>Što zahvati uključuju?</h2><p>- Ono što možemo učiniti za žene podrazumijeva kombinaciju nekirurškog suženja vagine te kirurške labioplastike. To stvara dojam urednosti izvana i stidne usne više ne smetaju tijekom odnosa. S druge strane, vaginalno suženje ženama omogućuje bolje iskustvo i užitak kao i muškarcima. Kad tome pridodate uvećani penis, nastaje savršeni spoj. Svaki par procjenjujemo individualno - zaključila je.</p>