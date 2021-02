Gigi je odjenula stylish kreacije i vratila se na modnu scenu, samo desetak tjedana nakon poroda.

Svakome tko veli da mora biti super mršava nakon poroda, manekenka poručuje - neka se nosi.

POGLEDAJTE VIDEO: Kreativan život Karla Lagerfelda

U intervjuu u sklopu priče i covera za američki Vogue, model otkriva kako je preživjela porod kod kuće, na imanju mame Yolande Hadid u Pennsylvaniji.

- Znala sam da to moram prihvatiti, da će to vjerojatno biti najveća bol u mom životu, no morala sam se prepustiti. U jednom sam trenutku mislila kako bi bilo dobro da probam epiduralnu, no babica mi je rekla da ja to mogu, da je sve sada na meni te da je za epiduralnu ionako prekasno - izjavila je, među ostalim, Gigi, piše Hollywood's Life.

Ponosna majka odjenula je za svoje prvo snimanje ženstvene kreacije s motivima te presvukla nekoliko haljina i raskošnih suknji.