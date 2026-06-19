Ginekolozi upozoravaju: Ovih 7 stvari ne radite nakon seksa

Tijelo je nakon seksa osjetljivije i podložnije infekcijama, a neke naizgled bezazlene navike mogu dovesti do neugodnih, pa čak i ozbiljnih zdravstvenih problema. Ginekolozi otkrivaju koje su najčešće pogreške i zašto je važno usvojiti pravilnu rutinu nakon svakog odnosa.

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Najvažniji korak: Ne preskačite odlazak na toalet

Jedan od najčešće ponavljanih savjeta, koji ima snažnu medicinsku podlogu, jest mokrenje nakon spolnog odnosa. Liječnici preporučuju da to učinite unutar sat vremena nakon intimnosti. Razlog je vrlo jednostavan i praktičan. Tijekom seksa, bakterije iz genitalnog područja ili anusa mogu lako dospjeti u mokraćnu cijev (uretru). Ženska je anatomija osobito podložna tome jer je uretra kod žena kraća nego kod muškaraca, a njezin je otvor bliže anusu, što olakšava prijenos bakterija poput E. coli. Mokrenjem se te bakterije mehanički ispiru iz mokraćnog sustava prije nego što stignu do mjehura i izazovu upalu. Redovito pražnjenje mjehura nakon seksa dokazano smanjuje rizik od razvoja infekcija mokraćnog sustava, poput bolnog i upornog cistitisa. Ako ne osjećate potrebu, popijte čašu vode kako biste potaknuli mokrenje.

Higijena je ključna, ali bez agresivnih metoda

Iako je održavanje čistoće važno, pristup higijeni intimnog područja nakon seksa često je pogrešan. Mnoge žene vjeruju da je potrebno temeljito pranje, no istina je upravo suprotna.

Zaboravite na parfimirane sapune i ispiranje vagine

Vagina je izvanredan organ sa sposobnošću samočišćenja. Njezina unutrašnjost održava savršenu pH ravnotežu zahvaljujući prirodnoj flori dobrih bakterija koje je štite od infekcija. Korištenje agresivnih sapuna, parfumiranih gelova za tuširanje ili proizvoda za intimnu njegu može narušiti tu osjetljivu ravnotežu. Kemikalije i mirisi mogu izazvati iritaciju, suhoću i svrbež te povećati rizik od bakterijske vaginoze i gljivičnih infekcija. Posebno je štetno unutarnje ispiranje vagine (douching), jer ono ne samo da uništava zaštitnu floru, već može potisnuti postojeće bakterije dublje u reproduktivni sustav. Ginekolozi su jednoglasni: za pranje vanjskog spolovila (vulve) dovoljni su topla voda i, po potrebi, vrlo blagi sapun bez mirisa i parabena. Zapamtite, vagina nije stvorena da miriše na cvijeće.

Vruća kupka zvuči primamljivo, ali je loša ideja

Opuštanje u pjenušavoj kupki ili jacuzziju s partnerom nakon seksa može zvučati romantično, ali liječnici savjetuju da taj ritual preskočite. Tijekom seksualnog uzbuđenja, vulva natiče, a vrat maternice se lagano otvara, čineći vas podložnijima infekcijama. Sjedenje u vodi, koja može sadržavati bakterije s vaše kože, kože partnera ili iz samog okruženja, povećava rizik od njihovog ulaska u mokraćni sustav i vaginu. Tuširanje je uvijek sigurnija opcija.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Odjeća i materijali koji čine razliku

Ono što odjenete nakon seksa također može značajno utjecati na vaše intimno zdravlje. Nakon odnosa, koža je topla i vlažna, što stvara idealne uvjete za razmnožavanje bakterija i gljivica. Spavanje u uskom, sintetičkom donjem rublju od poliestera ili čipke zadržava vlagu i ne dopušta koži da diše. To može dovesti do iritacija i infekcija. Najbolji izbor je čisto, prozračno pamučno rublje koje upija vlagu i omogućuje cirkulaciju zraka. Mnogi ginekolozi čak preporučuju spavanje bez donjeg rublja kako bi se intimno područje potpuno osušilo i "prodisalo".

Provjera zaštite i čišćenje pomagala

Ako ste koristili kondom, odvojite trenutak da ga provjerite. U žaru trenutka, ponekad je teško primijetiti je li došlo do puknuća. Provjera vam daje ključnu informaciju i omogućuje da na vrijeme reagirate kako biste spriječili neželjenu trudnoću ili prijenos spolno prenosivih bolesti. Također, ako koristite seksualne igračke, njihovo čišćenje nakon svake upotrebe je obavezno. Na njihovoj površini mogu se zadržati bakterije, virusi i gljivice, stoga ih je potrebno temeljito oprati prema uputama proizvođača, najčešće toplom vodom i blagim sapunom, te dobro osušiti prije spremanja.

Pazite na signale koje vam tijelo šalje

Normalno je osjećati blagu osjetljivost ili nadraženost nakon seksa, osobito ako je bio intenzivniji. No, važno je razlikovati normalnu nelagodu od simptoma koji zahtijevaju liječničku pomoć. Ako osjetite jaku ili dugotrajnu bol, primijetite neuobičajeno krvarenje, pojačan iscjedak žute ili zelene boje, intenzivan svrbež, mjehuriće ili ranice na genitalnom području, obratite se svom liječniku. Takvi simptomi mogu upućivati na spolno prenosivu bolest, infekciju ili druge ginekološke probleme poput cista ili endometrioze. Ako ste imali nezaštićen odnos s novim partnerom, redovito testiranje na spolno prenosive bolesti mudar je korak u brizi za vlastito zdravlje.





*uz korištenje AI-ja