Ginistra u Rovinju: Najbolji je gin s bračkim mirodijama!

Larisa Hržić s otoka Brača nije samo asistentica na fakultetu, ona je vrsna majstorica kad je u pitanju gin. Njezin gin "s778 London dry" apsolutni je pobjednik na ovogodišnjoj 4. Ginistri. Manifestacija je to posvećena upravo ginu, a ove godine u Rovinju je okupila 36 izlagača iz Hrvatske, Italije, Nizozemske, Norveške, Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva i Novog Zelanda. Kušalo se više od 60 uzoraka tog pića. A svi su zastali upravo na Larisinu štandu kako bi probali najbolji gin. Larisa je asistentica na Odjeku za sociologiju na fakultetu u Splitu, a nakon održanih predavanja odjene se u komotniju odjeću te odlazi u branje ljekovitog bilja na otoku i stvara nevjerojatnu priču utkanu u gin.

- Gin 's778' napravila sam baš sama. Nije bilo jednostavno u početku, ali važno je biti ustrajan. Napravila sam svoju recepturu, proizvodim ga, berem biljke, punim boce, lijepim čepove, etikete... Sve što treba. Ideja se pojavila 2019. godine, i to ljeto gin je bio jako popularan. Iz šale sam rekla da ću sama napraviti svoj gin. I iz šale je sve krenulo. Najprije sam mnogo naučila o tom piću, kako se proizvodi, i krenula sam lagano u posao. Kupila sam mali kotao za isprobavanje, a nakon toga i veliki kotao te odlučila otvoriti obrt i destileriju. Berem sve autohtone biljke otoka Brača jer kroz svoj gin zapravo pričam priču o otoku. Berem biljke počevši od Vidove gore pa sve do mora, a to su: crni bor, lovor, maslina, koromač, mirtu, ružmarin... Čep na mojem ginu napravljen je od bračkog kamena, a voskom je na boci utisnuta fasada stare dalmatinske kuće, dok naziv 's778' označava puno toga. 'S' označava 'sunce, sol i stinu', a brojka '778' je najviši vrh otoka Brača, Vidova gora - objasnila je Larisa.

I u samo dvije godine, koliko postoji njezin gin, "pomela" je konkurenciju s dosad nebrojeno medalja na raznim specijaliziranim događanjima. Namjera joj je bila prenijeti svu svoju ljubav prema otoku Braču i pretočiti u gin. Organizator Ginistre, Igor Franković, rekao je da je ova godina okupila brojne izlagače i da je projekt prerastao u međunarodnu kušaonicu najboljih ginova.

- Komisija koja ocjenjuje ginove sačinjena je od deset profesora iz Hrvatske i Italije. Ne znaju što ocjenjuju jer sve bude u crnoj vrećici. Iznimna je kvaliteta ovih pića na jednome mjestu - rekao je Franković.

Po cijeni od 2,5 eura mogao se kušati i sladoled od gina i tonika. Kako su rekli posjetitelji, sladoled osvježava i opušta. Iva Cerin iz Rovinja, koja je posjetiteljima objašnjavala kakav je to sladoled, rekla je da su svi "ludi" za njim.

- U sladoled idu gin i tonik, a imamo bijelu i rozu boju kuglice, što ovisi o toniku. Roza kuglica sadrži tonik od crvenog grejpa, a bijeli je izvorni tonik. Alkohol se osjeti i kuglica lagano 'udara' kroz konzumiranje, ali ne previše - objasnila je Cerin.

A Diana Petrović iz Novoga Sada privukla je pozornost svih prisutnih svjetlucavim, jestivim šljokicama koje se odlično sljubljuju i s ginom. Ima ih raznih boja.

- Imamo zlatne, roze i bijele šljokice koje su jestive i koje se mogu sipati u bilo koje piće koje nakon toga izgleda apsolutno glamurozno. Najčišće naše šljokice koriste destilerije gina, ali mogu vizualno obogatiti i čašu vina, piva, limunadu... Kupuju se za rođendane, djevojačke večeri, svadbe, ali i za osobnu, svakodnevnu upotrebu. Stvaramo magičan doživljaj tim šljokicama koje su kod nas apsolutni hit. Šljokice su prirodni kristal koji je najsličniji kristalu soli. On se potom melje u razne veličine i po potrebi boji u raznim bojama kroz prehrambene boje. Nemaju nikakav miris niti okus pa ne mogu promijeniti okus i strukturu omiljenog pića. Imamo velika i mala pakiranja, a ova mala su baš poput šminke za usne koje svaka djevojka može imati u svojoj torbici. Tu su da omiljeno piće izgleda glamurozno i svjetlucavo u čaši. A kad se promiješa, izgleda kao svemir u čaši. Najdraža anegdota s mojim šljokicama je priča jedne djevojke koja mi je rekla da joj je bio užasan dan i boljela ju je glava. Razmutila je brufen u čašu i stavila malo tih šljokica, promiješala lijek i, nakon što ga je popila, rekla da ju je prošla glavobolja, ali i da su joj upravo te šljokice popravile ostatak dana - ispričala je Diana.