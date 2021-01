Prošlo je skoro godinu dana od prvog lockdowna. To je gotovo 365 dana neizvjesnosti, izolacije i poremećaja koji mijenjaju život. Povrh ovog monumentalnog i ustrajnog stresa, uskraćeni smo i za sve stvari koje bismo obično radili da se 'ispušemo', opustimo i budemo zdravi.

Sada smo odradili gotovo cijelu godinu bez zabava, bez masivnih vjenčanja, bez praznika, bez velikih noćnih izlazaka i bez putovanja u zadnji trenutak tijekom vikenda. Drugim riječima, izgladnjeli smo od zabave - i utjecaj toga ne treba podcjenjivati iako bi moglo izgledati neozbiljno ili plitko prigovarati zbog nemogućnosti zabave usred pandemije.

POGLEDAJTE VIDEO: Nađite radost u malim stvarima

Ali, stvarnost je takva da gubitak sastavnog dijela vašeg načina života, iznenada i na tako dugo razdoblje ima stvaran i štetan utjecaj na mentalno zdravlje mnogih ljudi.

- Osjećaj da ste 'gladni zabave' može stvoriti loše raspoloženje i može dovesti do negativnih misli, što bi pak moglo dovesti do nezdravih navika - kaže Honey Langcaster-James, psiholog i veleposlanik Nooma.

- Važno je da zapravo imamo vremena kada možemo uživati ​​u životu kako bismo uravnotežili sumornost. Veliki dio ove spiralne negativnosti proizlazi iz toga što se nemamo čemu radovati. Često koristimo ‘zabavne’ stvari kojima planiramo razbiti monotoniju svakodnevnog života i posla. Kad nemamo ništa ispred sebe, osim praznih stranica u našim dnevnicima, stresni i dosadni elementi života osjećaju se beskrajno i prijete kao da će nas svladati. Ako na horizontu nema ništa pozitivno, to može povećati stres što dovodi do povišene razine kortizola (hormona stresa) i otežati nam izlazak iz teške situacije, što bi moglo dovesti do simptoma depresije - kaže Honey.

Ako se to ne kontrolira, moguće je da ćete doživjeti pad serotonina, koji je glavni hormon koji stabilizira naše raspoloženje i daje nam osjećaj blagostanja i sreće. Honey kaže da se pokazalo da predviđanje zabavnih vremena u budućnosti pozitivno utječe na mentalno zdravlje.

- Zapravo su to uključena tri ključna područja mozga. To je ventromedijalni prefrontalni korteks koji je uključen u kodiranje nagrada i opažene vrijednosti događaja, srednji mozak koji utječe na motivaciju i bogat je dopaminom te hipokampus koji je uključen u sjećanja na događaje. Pokazalo se da su sve tri regije uključene kada predviđate pozitivne događaje, pa će vam očekivanje zabave dati pozitivan poticaj - objašnjava ona.

'Osjećam da samo postojim, a ne živim'

Hannah ima 33 godine i živi sama u Londonu. Radi od kuće od početka lockdowna i kaže da se zbog nedostatka zabave u životu stvarno osjeća slabo.

- U ovom trenutku ne znam ni kako da obilježim svoje vikende - kaže Hannah.

- To su još samo dva dana koja moram ispuniti. Od početka ovog najnovijeg zaključavanja, zaista se borim s prazninom u svom životu. Osjećam se kao da jednostavno postojim, a zapravo uopće ne živim. Morala sam otkazati toliko stvari tijekom zadnjih 12 mjeseci - kao i svi. Vikendima sam daleko od prijatelja i glazbenih festivala. To su stvari koje mi u pravilu godinu čine boljom i da se ja osjećam dobro i sretno - bez njih se jednostavno osjećam prazno - objasnila je.

S tim se slaže i 26-godišnja Sara. Živi u Manchesteru s dvoje stanara i radi na daljinu od početka pandemije. Kaže da je nedostatak zabave utjecao na njezinu motivaciju da uopće učini bilo što.

'Trošim najbolje godine na kauču...'

- Osjećam se kao da doslovno trošim svoje godine zaglavljena na sofi u svojoj kući. Sve stvari koje su se prije osjećale poput lijepe opuštajuće poslastice, uživanje u Netflixu ili večer samo za sebe je sada sve što možemo učiniti, tako da sam se potpuno zaljubila u brigu o sebi. Isprva nisam shvaćala koliko su mi potrebne stvari poput noćnih izlazaka, večere s prijateljima i praznika, ali sada, nakon gotovo godinu dana izolacije, mozak vapi za ogromnim 'ispušnim ventilom. Čudno je jer, iako žudim za zabavom, također se osjećam kao da mi je istrošena sva motivacija za bilo što - kaže Sara.

Psihologica kognitivnog ponašanja Martina Witter kaže da Sarina reakcija uopće nije iznenađujuća. Objašnjava da nam nedostatak zabave može smanjiti zadovoljstvo u životu i učiniti da osjećamo kao da se stvari koje radimo manje isplate.

- Kao ljudi, treba nam zabava da bismo napredovali - to je temeljna ljudska potreba. Pojedincima uskraćenim za zabavu nedostaje motivacije, a to sam primijetila i kod klijenata s kojima radim. Nedostatak pristupa zabavnim aktivnostima može rezultirati smanjenim dopaminom i serotoninom, jer ne mogu ispuniti prirodnu želju za zabavom. Porast poteškoća u mentalnom zdravlju očigledan je psihološki utjecaj gladovanja za zabavom, jer je zbog Covida došlo do porasta depresije, tjeskobe, stresa i izgaranja - kaže Martina.

Martina dodaje da ćete se vjerojatnije boriti s manjkom motivacije jer su trenutno dostupne ograničene nagrade u životu. Pojedinci koji su zakinuti za zabavu imaju veću vjerojatnost da budu uznemireni jer ne znaju kada se mogu ponovno uključiti u zabavne aktivnosti zbog neizvjesnosti i stalnih promjena Covid-ovih smjernica.'

Kako se nositi s osjećajem ‘gladi za zabavom’?

Prije svega, važno je zapamtiti da u tome niste sami. Kad je vaš život lišen zabave, to se brzo može početi osjećati kao osobni neuspjeh - pogotovo ako vas u to uvuče u gledanje 'insceniranih' života drugih ljudi na društvenim mrežama. Cijela poanta lockdowna je u tome što smo svi zajedno u tome.

Dakle, ako vam se čini da je vaš život trenutno prazan i dosadan, imajte na umu da svi drugi vjerojatno osjećaju sličnu razinu nezadovoljstva. Kao drugo, pokušajte stvoriti strukturu i plan za ugradnju zabave u svoj život - čak i ako to znači redefiniranje onoga što za vas znači 'zabava'. Stvaranje strukture može biti teško kada osjećate da se dani tope, pa smo pitali stručnjake za njihove glavne savjete o tome kako se nositi s manjkom zabave:

1. U svoj dnevnik unesite nešto zabavno

- Dobar savjet za vaše cjelokupno blagostanje je da u svoj dnevnik ubacite nešto zabavno čemu se možete radovati - kaže Honey. Čak i ako još ne možemo planirati praznike, dodajte u dnevnik taj Zoom događaj za koji ste se prijavili ili vaš poziv s najboljim prijateljem. Samo pisanje vam može pomoći u motivaciji i entuzijazmu.

- Imati nešto na što se možete usredotočiti može vam dati osjećaj da će sve što sada prolazite proći, i da su pred nama bolja vremena - dodaje Honey.

2. Postavite si dostižne ciljeve

- Postavljanje nekih dostižnih ciljeva koje također možete postići vam može zaista pomoći, pogotovo ako vode ka poboljšanju vašeg zdravlja, blagostanja ili načina života - kaže Honey. Stalan rad na postizanju vaših ciljeva sada može dati svrhu životu i možete se početi osjećati kao da ipak nije sve izgubljeno. Cilj vam je biti zdraviji, pa na primjer, ako pojačajte kondiciju ili izgubite kilograme, to vam može pomoći da vidite svjetliju budućnost.

- U konačnici, imati nešto čemu ćete težiti može biti motivirajuće jer poduzimate korake koji mogu povećati vaš osjećaj nade - tvrdi.

3. Redefinirajte što znači 'zabava'

Postoje li načini za zabavu koji ne uključuju trošenje novca, putovanja ili boravak u velikim skupinama ljudi? Martina kaže da je važno pronaći kreativne načine za postavljanje novih očekivanja za zabavu i osobno ispunjenje.

- Važno je suočiti se sa svojim temeljnim vrijednostima i strastima prilikom definiranja zabavnih aktivnosti, jer će to osigurati da ste dovoljno motivirani za bavljenje tim aktivnostima, a ne da ih otkažete zbog ograničenih psiholoških, socijalnih i fizičkih koristi - kaže Martina. Prošla 2020. godina zabilježila je porast digitalne i virtualne zabave - poput internetskih tečajeva za izradu koktela, kuhanja, vježbanja i slično, pa možda možete nešto od toga isprobati.

4, Učinite korisno

Martina predlaže da razmislite može li se samoispunjenje naći na mjestima koja nisu ona koja tradicionalno smatramo 'zabavnima'. To možete biti nešto poput pomaganja ljudima koji su u nevolji. Moglo bi biti korisno razmotriti volontiranje ako je to nešto što vam se čini korisnim. To je prilika za izgradnju društvenih veza i svrhe usred pandemije.

5. Provjerite prioritete

Trebali bismo pokušati preoblikovati svoja uvjerenja i prilagoditi svoja očekivanja od zabave, jer neki jednostavno žele pronaći posao ili nemaju dovoljno prihoda za svoje osnovne potrebe.

- Živimo u teškim vremenima, ali imajte na umu - teška vremena ne traju, ali traju teški ljudi. Tako je važno zapamtiti da je privilegija ispuniti svoj život suvremenim oznakama 'zabave' - poput odlaska u inozemstvo svake godine, ili provođenje vikenda u restoranima i barovima - tvrdi. I kao što Martina kaže, učenje razvijanja zahvalnosti može nam svima pomoći da prepoznamo tu privilegiju.

6. Planirajte unaprijed

- Predložila bih planiranje zabavnih aktivnosti za život poslije Covid-a, poput planiranja praznika, dana za spa opuštanje, popodnevnog čaja ili proslave rođendana - kaže Martina. To će vam dati nadu da je ovoj krizi kraj, a istovremeno vam omogućiti da budete otporni i optimistični. Ne zaboravite raditi one stvari koje ste odgađali i uključiti zabavne aktivnosti koje vam daju osjećaj postignuća jer je to važno za osiguravanje dobrog raspoloženja, piše Metro.