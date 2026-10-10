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SUMRAK SAGA

Glavni likovi 'Sumrak sage' napokon su dobili znakove Zodijaka - provjerite koji ste vi

Filmski studio franšize Sumrak, Lionsgate, objavio je na svom službenom Instagramu službeni horoskop koji je odmah izazvao lavinu reakcija među obožavateljima. Primjerice, Edward je rođen u lipnju, no karakter su mu spojii s Jarcem
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Berlin: Premijera filma The Twilight Saga:Breaking Dawn Part 2
Provjerite imate li sličnosti sa likom s kojim dijelite horoskopski znak. | Foto: SCHROEWIG/DPA
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Provjerite imate li sličnosti sa likom s kojim dijelite horoskopski znak. | Foto: SCHROEWIG/DPA
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