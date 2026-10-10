Glavni likovi 'Sumrak sage' napokon su dobili znakove Zodijaka - provjerite koji ste vi

JARAC Edward Cullen: Iako mu je rođendan u lipnju (što bi ga činilo Blizancem), Lionsgate ga je proglasio Jarcem. To je znak starog kova, discipline i strogih moralnih načela. Edward ima snažan osjećaj dužnosti, ponaša se kao džentlmen iz 19. stoljeća i konstantno se bori sam sa sobom kako bi zaštitio Bellinu čednost i dušu. | Foto: Fotolia