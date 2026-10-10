Glavni likovi 'Sumrak sage' napokon su dobili znakove Zodijaka - provjerite koji ste vi

Filmski studio franšize Sumrak, Lionsgate, objavio je na svom službenom Instagramu službeni horoskop koji je odmah izazvao lavinu reakcija među obožavateljima. Primjerice, Edward je rođen u lipnju, no karakter su mu spojii s Jarcem
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Provjerite imate li sličnosti sa likom s kojim dijelite horoskopski znak.
| Foto: SCHROEWIG/DPA
Provjerite imate li sličnosti sa likom s kojim dijelite horoskopski znak. |
Foto: SCHROEWIG/DPA
Provjerite imate li sličnosti sa likom s kojim dijelite horoskopski znak.
| Foto: SCHROEWIG/DPA
OVAN Jasper Hale: Disciplinirani ratnik s divljom energijom u sebi, koji uči kako kontrolirati svoju vatrenu narav uz pomoć smirene i intuitivne Ribe (svoje žene). Ovnovi su strastveni i energetski intenzivni, a Jasper ima sposobnost patokineze, što znači da osjeća i kontrolira tuđe emocije.
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BIK Carlisle Cullen: Utjelovljuje najbolje i najplemenitije osobine ovog zemaljskog znaka: stabilnost, golemo strpljenje, odanost i sklonost pomaganju drugima. Stvorio je klan Cullen, a ovom znaku je dom sve. Također, Bikovi su poznati po svojoj smirenosti i čeličnoj volji, a Carlisle je proveo stoljeća trenirajući sebe da postane imun na miris ljudske krvi.
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BLIZANCI Charlie Swan: Iako Bellin otac na prvi pogled djeluje tiho, on savršeno pokazuje sposobnost ovog znaka da se prilagodi šokantnim situacijama. Kada sazna za vukodlake i primijeti da mu unuka raste nevjerojatnom brzinom, on odlučuje prihvatiti situaciju. Kao šerif, on je srce zajednice - voli druženje s prijateljima i posjeduje onu klasičnu inteligenciju Blizanaca koja mu omogućuje da obavlja svoj posao bez dizanja prevelike drame.
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RAK Emmett Cullen: Iza njegove muskulature i vječnih šala krije se iznimno emotivan i privržen lik. Rakovima vlada Mjesec, što ih čini iznimno povezanim s domom i partnerom. Emmettova apsolutna posvećenost Rosalie i njegova nježna, zaštitnička narav prema obitelji pokazuju njegov karakter Raka.
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LAV Jacob Black: Vatreni znak mu odgovara jer, kao vukodlak, doslovno zrači tjelesnom toplinom, ali i astrološkom toplinom Lava. Izuzetno je ponosan, strastven i teritorijalan. Lavovi su nevjerojatno odani svom "čoporu". Jacob bi učinio sve da zaštiti Bellu, a njegova srčanost, hrabrost i glasni, ponekad dramatični izljevi emocija čine ga pravim kraljem zodijaka.
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DJEVICA Bella Swan: Djevice su poznate po svojoj prizemljenosti, analitičnosti i zrelosti. Bella od ranog djetinjstva brine o svojim roditeljima, kuha, čisti i organizira život ocu Charlieju. Sklona je pretjeranom analiziranju vlastitih postupaka i često stavlja potrebe drugih ispred svojih.
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VAGA Renesmee Cullen: Poznate su po tome što ih svi vole i lako osvajaju tuđa srca. Kći Edwarda i Belle ima jedinstvenu moć da dodirom prenese svoje misli i osjećaje, stvarajući trenutnu empatiju i povezanost s drugima. Njezino postojanje i šarm uspijevaju ujediniti vampire i vukodlake te spriječiti krvavi rat s Volturima, što je ultimativni trijumf Vage koja uvijek teži miru.
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ŠKORPION Rosalie Hale: Poznati su po svojoj intenzivnoj, misterioznoj ljepoti i dubokim emocijama koje skrivaju iza hladne maske. Rosalie ne vjeruje ljudima i drži distancu prema Belli na početku, štiteći svoju privatnost i obitelj. Njezina priča o osveti nad bivšim zaručnikom i njegovim prijateljima nosi klasičnu, mračnu i pravednu energiju povrijeđenog Škorpiona koji nikada ne zaboravlja izdaju.
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STRIJELAC Esme Cullen: Poznati su po svojoj velikodušnosti i širokim vidicima. Esme posjeduje beskrajnu sposobnost prihvaćanja i ljubavi - bez oklijevanja je prihvatila sve Edwardove, a kasnije i Belline izbore, unoseći toplinu i optimizam u hladni vampirski svijet.
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JARAC Edward Cullen: Iako mu je rođendan u lipnju (što bi ga činilo Blizancem), Lionsgate ga je proglasio Jarcem. To je znak starog kova, discipline i strogih moralnih načela. Edward ima snažan osjećaj dužnosti, ponaša se kao džentlmen iz 19. stoljeća i konstantno se bori sam sa sobom kako bi zaštitio Bellinu čednost i dušu.
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VODENJAK Aro: Vođa Voltura opsjednut je prikupljanjem vampira s rijetkim i neobičnim talentima. Njegove reakcije su često teatralne, bizarne i ekscentrične, a Vodenjaci su poznati po svom nepredvidivom ponašanju, ali i intelektu i vizionarstvu. Iako djeluje prijateljski i veselo, Aro iza maske krije hladnu, proračunatu logiku Vodenjaka. Sve što radi, radi u ime "višeg cilja, bez obzira na to koliko pojedinaca mora stradati na tom putu.
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RIBE: Alice Cullen: Možda i najočitiji i najprirodniji spoj. Ribe su najintuitivniji i najmističniji znak zodijaka, povezan s podsviješću i snovima. Aliceina moć predviđanja budućnosti izravna je astrološka preslika energije Riba. Ona je optimistična, modno osviještena, umjetnička duša, nevjerojatno brižna i puna potpore.
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