Glazbeni 'izlet' u Rumunjsku: Zagreb je domaćin božićnog folklornog koncerta

Piše Karolina Krčelić,
Glazbeni 'izlet' u Rumunjsku: Zagreb je domaćin božićnog folklornog koncerta
Božićni koncert u Zagrebu donosi rumunjsku čaroliju. Grupa Ideal oduševit će publiku tradicijskom glazbom i narodnim nošnjama. Djed Božićnjak stiže s darovima za najmlađe

U nedjelju, 7. prosinca 2025. godine, s početkom u 13 sati, u Zagrebu će se održati poseban božićni koncert na adresi ulica Lavoslava Ružičke 26. Publiku očekuje jedinstven glazbeni doživljaj, a na pozornici će nastupiti grupa Ideal iz rumunjskog grada Buzău, poznata po očuvanju i promociji tradicijske glazbe.

Organizatori najavljuju raznolik i bogat umjetnički program koji će oduševiti sve ljubitelje božićne i folklorne glazbe. Uz dobro poznate božićne pjesme, posjetitelji će imati priliku uživati i u rumunjskim tradicijama koje najavljuju dolazak najradosnijeg blagdana u godini. Emocijama ispunjene melodije te simbolika duboko ukorijenjena u rumunjskoj kulturi pružit će publici atmosferu topline i zajedništva.

Posebnu vrijednost koncertu dat će tradicionalne narodne pjesme i glazbene suite iz različitih krajeva Rumunjske, uz koje će izvođači nositi autentične narodne nošnje. Ručno izrađeni kostimi, bogato ukrašeni i raznolikih boja, prikazuju ljepotu i raznovrsnost rumunjskog narodnog ruha te upotpunjuju cjelokupni dojam kulturne autentičnosti.

Za najmlađe posjetitelje pripremljen je i poseban trenutak koji donosi pravu blagdansku čaroliju. Djed Božićnjak podijelit će darove djeci, unoseći radost i osmijehe u koncertnu dvoranu.

Dolaskom u Zagreb, umjetnici iz skupine Ideal nastavljaju svoju misiju promicanja rumunjskog folklora i očuvanja tradicionalnih božićnih pjesama. Time publici nude priliku da zakorači u glazbeno putovanje u srce Rumunjske — ondje gdje se, kako ističu, pjesma i duša stapaju u istinsko slavlje.

Koncert obećava doživljaj pun emocija, tradicije i blagdanskog duha, a posjetitelji će ponijeti sa sobom toplinu i ljepotu bogate rumunjske kulturne baštine.

