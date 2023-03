'Gledala sam svog dečka kako se seksa s drugom, morala sam otići kada mu je ovo napravila'

Zoe Grey iz Londona progovorila je o svojim najluđim iskustvima svinganja i ispričala da je doživjela nekoliko prilika u kojima je morala podvući crtu.

Tijekom jedne akcije, gledala je dečka kako se seksa s drugom ženom na svingerskoj zabavi, ali je morala otići iz sobe, kada je vidjela što mu je ta žena napravila.

- Ta žena je prilično dominirala nad mojim partnerom, a on je prilično velik frajer i uglavnom samo ja mogu dominirati njime. Tako da sam u tom trenutku bila malo zatečena jer sam pomislila kako je to ipak moja uloga. Ošamarila ga je po licu... On je ostao u šoku. Ja sam se potom odmaknula iz te situacije, a on je krenuo za mnom. Tu nismo previše raspravljali jer smo bili u društvu, ali svakako smo o tome razgovarali poslije. To je bilo čudno - ispričala je.

Zoe je također progovorila o još jednoj nastranoj avanturi, koja je uključivala njezino zabavljanje s muškarcem s malim penisom.

Tijekom seanse pogledala je svog dečka koji se ludo zabavljao, ne obazirući se na nju.

- Bilo je jedno vrijeme kada moja druga polovica nije obraćala pažnju na mene i nisam se baš najbolje osjećala. Bila sam malo uznemirena zato što mi to radimo jer želimo gledati jedan drugog i bilo je kao da me uopće nije pogledao. On se tamo zabavljao, a ja sam imala posla s nečim toliko 'velikim'.

Ona objašnjava kako voli dok se gledaju tijekom seksa s drugima.

- Volim ga gledati, proveli smo ostatak te noći bez razgovora o tome, ali sam to spomenula kad smo se vratili kući jer me to činilo pomalo ljubomornom. Ali nakon razgovora s njim o tome, više to nije radio - istaknula je.

Zoe vjeruje da je svinganje još uvijek stigmatizirano, ali kaže da polako postaje sve prihvaćenije, prenosi Daily Star.

Jedna od najboljih stvari u vezi s tim stilom života, kaže, došla je nakon što su upoznali još jedan par, s kojima su najbolji prijatelji. Zajedno idu na obiteljske odmore i postali su bliska četvorka. Jedino joj je žao što ranije nije izrazila svoju seksualnost na tako 'nemonogamni' način.

- Uvijek sam bila prilično pustolovna i otvorena za sve, ali vjerojatno nikada nisam bila s nekim tko je to iznio na vidjelo. Ali kada sam stupila u donos sa svojim sadašnjim partnerom, otvorilo mi se nešto u čemu stvarno uživam i voljela bih da sam to davno učinila - priznaje Zoe.

