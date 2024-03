Gledate li previše pornića? Evo kad se doista trebate zabrinuti

Većina ljudi pornografiju gleda iz užitka, ali postoje i dokazi da nekim ljudima ona dobro dođe kao olakšanje u životu kada se osjećaju depresivno, usamljeno, dosadno ili tjeskobno. Ako imate dobar, redoviti seks sa svojim partnerom, a on to samo nadopunjuje pornografskim samozadovoljavanjem, ne bi se trebali brinuti. Također nemojte paničariti ako gleda pornografiju koja je vama odvratna ili neobična. Često muškarci gledaju seks koji nikad ne bi prakticirali u stvarnosti, ističe stručnjakinja za seks Tracey Cox.

- Žene u porno filmovima rade zanimljive stvari. Ali to ne znači da i vi morate to raditi. Muškarci maštaju o seksu u troje sa striptizetama, ali to ne znači da bi ikad bili u ljubavnoj vezi s njima - dodaje Tracey.

- Muškarci ne žele da vi izgledate poput žena iz pornića. Nisu glupi, znaju kako izgledaju lažne usne i grudi. Znaju i da duga, gusta kosa i trepavice vjerojatno nisu stvarne te da većina žena nema uvijek savršenu brazilsku depilaciju - dodaje Cox.

- Moja djevojka je prirodna i volim što izgleda prirodno - rekao mi je jedan 24-godišnjak te dodao: Ne bih volio da izgleda poput žena koje gledam. Porno je samo seks. Seks u vezama mnogo je više od izgleda - ispričala je.

No, kada se treba zabrinuti zbog pornografije? Pornografija je tu da malo pojača stvari, a ne da zamijeni stvarni seks. To pobuđuje želju, otkriva nove ideje i čini muškarca nestašnim, baš kao tinejdžera, priča Cox.

- Ako otkrije da je vaš seks nezanimljiv nakon gledanja pornografije, morao bi smanjiti gledanje pornića, a vi biste zajedno trebali malo začiniti stvari u spavaćoj sobi. Ako ste smanjili seks ili ga među vama više jednostavno nema, ali znate da njegova porno navika nije prestala, onda imate problem - ističe Tracey.

Znakovi da ste u problemu

- Ako pornografija utječe na njegovu vezu ili posao, očito postoji problem. Neki su muškarci toliko ovisni o pornografiji, da će riskirati da izgube nekoga koga vole ili posao koji im treba kako bi se prepustili užitku pornografije. Osim toga, veliki je problem i kada ne može doći do erekcije bez toga. Zbog toga ekstremno gledanje takvih sadržaja može dovesti do komunikacije s drugim djevojkama preko web kamera, seksa preko kamera, seksa na jednu noć i slično. Većina ovih stvari nije nešto što će prosječna osoba podnijeti u monogamnoj vezi - pojašnjava seks stručnjakinja.

Koliko je pornografije previše?

Nemoguće je generalizirati, ali kako kaže Tracey može se reći da bi to bilo otprilike više od 11 sati tjedno.

Iako Laurel Center, specijalizantica za ovisnost o seksu, ističe da ovisnost nije vrsta aktivnosti ili učestalost, to je neumoljiva preokupacija bavljenja seksom ili pornografijom, unatoč štetnim posljedicama.

- Ako saznate da vam je partner čest posjetitelj pornografskih stranica, pokušajte ne pretjerivati. Da, većina pornografije je odvratna. Seksistička je, često ponižavajuća i eksploatatorska. Ali žene nisu jedine koje to znaju, znaju to i muškarci - govori Center.

Razlika je u tome što muškarci pornografiju ne shvaćaju ozbiljno. Za većinu muškaraca pornografija je trominutni bijeg od normalnog života. Brz, zabavan način da se uzbude. Nema razloga za zabrinutost. Većina muškaraca još uvijek masturbira na pornografiju čak i kada su u seksualno zadovoljavajućoj vezi, priča Cox.

- Nije nedostatak seksa ono zbog čega se želi opustiti. To je druga vrsta seksa koja je ugodna iz potpuno različitih razloga. Muškarci pornografiju ili solo seks ne gledaju kao nevjeru i ne vide razlog zašto ne mogu imati oboje. No ako se prestanu seksati s vama onda su se stvari već zakomplicirale. Ako je samozadovoljavanje pornografijom zamijenilo stvarni seks, svakako trebate razgovarati. Ali nemojte pretpostavljati da je to zato što vaš partner više nije zaljubljen u vas ili vas ne smatra seksualno privlačnom. Mnogi muškarci radije nikad više ne bi imali 'pravi' seks, kako bi izbjegli neugodu i sram zbog priznanja problema s erekcijom ili ejakulacijom - objašnjava Tracey.

Drugi, često pogrešno misle da vam čine uslugu jer nemate vremena za seks i onda radije odabiru samozadovoljavanje.

- Jedini način da saznate istinu je kroz razgovor. Odaberite pravo vrijeme i započnite s temom: 'Primijetila sam da se ne seksamo kao nekada. Možemo li razgovarati o tome? Nedostaje mi' - savjetuje stručnjakinja te nadodaje kako bi to trebalo biti dovoljno za otvaranje nježnog, mirnog razgovora i trebalo bi vas izvesti na pravi put.

- Ako mu želite dati do znanja da ste primijetili da se zadovoljava korištenjem pornografije, recite: 'Primijetila sam da i dalje uživaš u gledanju pornografije i samozadovoljavanju. Postoji li razlog zašto to odabireš umjesto seksa sa mnom?' Ako ga ovo pitate, mogao bi zauzeti obrambeni stav iz neugode, ali ako jasno kažete da ste za iskrenu i otvorenu raspravu o seksu, to bi vam moglo pomoći. Gotovo svi problemi rješavaju se dobrom komunikacijom - pojasnila je Tracey za Daily Mail.