Žena s dvije vagine u vezi je s dva dečka: 'Svaki koristi svoju'

Ovaj neobičan medicinski fenomen znači da bi Annie Charlotte (25) mogla začeti dvije bebe s dva različita muškarca u isto vrijeme. Također ima dvije mjesečnice - nešto s čime se nosi uz pomoć kontracepcije - i kaže da su obje 'potpuno funkcionalne'.

- Sve interne stvari su duplicirane. I sve je uredno jer je moj reproduktivni sustav zapravo podijeljen na pola, tako da svaka strana radi neovisno - ističe.

- Ne varam jer svojim dečkima dopuštam da koriste po jednu vaginu - otkriva jer ima dva dečka. Svaki ima svoju vaginu, pa u tome ne vidi problem.

- Oni zapravo ne znaju jedan za drugog, mislim da ne trebaju znati - tumači Annie.

Annie je s jednim od muškaraca u vezi četiri mjeseca, a s drugim dva mjeseca.

Svjesna da bi uskoro mogli saznati, Annie je dodala:

- Nismo hodali predugo i oboje znaju da izlazim iz zabave i ništa to ne shvaćam ozbiljno. Samo me zanimalo što će se dogoditi.

Foto: Profimedia.hr

- Počela sam izlaziti tek nedavno. Našla sam svog prvog dečka prošle godine i onda sam na neki način uživala u tome dok nije veza pukla, no onda sam uskoro počela izlaziti s dvojicom novih - otkrila je.

- U početku je bilo ležerno, ali onda smo se počeli sve više družiti - prisjetila se.

Annie kaže da može biti 'teško žonglirati' s dvojicom muškaraca, ali svakoga od njih viđa jednom tjedno i s njima provodi naizmjenične vikende.

- Ne bih rekla da imamo raspored seksa sam po sebi, ali ne seksam se s njima oboma istog dana, mislim da je to pošteno - smatra.

- Čini se da se dečki uzrujavaju zbog cura koje spavaju s dva dečka unutar jednog dana pa mislim da je tako najbolje - priča.

Dodaje kako zapravo ima jednu vulvu koja se dijeli na dvije vagine. Annie je dijagnosticirana uterus didelphys (dvostruka maternica) kada je kao tinejdžerica otišla na ugradnju kontracepcijske spirale.

- Bila sam mlada žena. Tek sam se počela zanimati za upoznavanje i istraživanje različitih dijelova svog tijela i odjednom mi je rečeno da je drugačije od svih ostalih. Kao tinejdžer, želiš biti 'normalan', a kad ti se kaže da nisi, to je prilično zastrašujuće - navela je.

Uterus didelphys je rijetko stanje koje žene imaju od rođenja. Uzrokuje dvije maternice, iako neke žene imaju i dva vrata maternice i vagine.

Osim bolnih mjesečnica, koje se mogu pojaviti u različito doba mjeseca, mogu uzrokovati komplikacije u trudnoći. Osobe s dvostrukom maternicom izložene su povećanom riziku od pobačaja i prijevremenog poroda - ali mogu imati zdravu trudnoću.

Foto: Profimedia.hr

Srećom, prije nekoliko godina kad je otišla na sveučilište kako bi studirala filozofiju i religiju, Annie se naučila otvoriti – čak je upotrijebila dosjetku 'Imam dvije vagine' kao probijanje leda.

- Konačno sam to počela prihvaćati. Prije sam mislila da imam super obilne mjesečnice, ali zapravo sam samo stavljala tampon u pogrešnu vaginu - sjeća se.

- Prestala sam na to gledati kao na medicinski problem, sada je to samo jako cool, ljude to interesira - navodi.

- Kad sam se prvi put dotakla nisam shvaćala što je to - objasnila je 'zid' između svoje dvije vagine.

Često su menstrualni simptomi ono što dovodi do dijagnoze, jer stanje može uzrokovati bolne grčeve i teško krvarenje. Žene također mogu misliti da im tamponi cure, a zapravo je to zato što im je tampon samo u jednoj vagini.

- Ne krvare u isto vrijeme. Zapravo ne razumijem kako ta strana svega toga funkcionira, ali uzimam pilule otkako mi je postavljena dijagnoza pa dugo nisam imala mjesečnicu - otkriva.

Foto: Profimedia.hr

Pilula djeluje na različite načine ovisno o vrsti, uključujući stanjivanje sluznice maternice kako bi se spriječilo pričvršćivanje jajašca na nju i zgušnjavanje sluzi kako bi se spriječio ulazak spermija u maternicu.

Uterus didelphys je rijetko kongenitalno stanje u kojem se oboljele rađaju s dvije maternice. Svaka ima svoj jajovod i jajnik. Neke žene također mogu imati dva grlića maternice i dva vaginalna kanala. Vagine su razdvojene stijenkom tkiva. Spolni organi se razvijaju kada je beba u dobi od šest do 22 tjedna trudnoće. Ženski plod dobiva maternicu iz dva kanala koji se nazivaju Mullerovi kanali. Ovi se kanali spajaju i čine jedan šuplji organ koji se zove maternica. Kod uterus didelphys, kanali se ne spajaju pravilno. Svaka cijev se može pretvoriti u maternicu, uzrokujući razvoj dvije, piše The Sun.