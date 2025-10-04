Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN

Gljivama se otrovalo sedmero, a sumnjali na kumicu s Kvatrića

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: < 1 min
Gljivama se otrovalo sedmero, a sumnjali na kumicu s Kvatrića
Foto: Arhiva VL

Ružica Pandžić otrovala se s nećakinjom nakon što je od 30-godišnje kumice kupila 'sive gljive'. Joka Babić s cijelom obitelji završila je u bolnici jer je spremala gljive 'sremčice' koje je kupila na tržnici

Večernji list tekstom u novinama od 4. listopada 1984. upozorio je građane da je proteklih dana zabilježeno čak sedam slučajeva trovanja gljivama. Reporteri su posjetili i oboljele u bolnici, koji su otkrili da su otrovne gljive kupili na tržnici na Kvaternikovu trgu, dok su dvoje sami brali gljive. Ružica P. (59) otrovala se s nećakinjom nakon što je od 30-godišnje kumice kupila "sive gljive". Joka B. (43) u bolnici je završila s mužem i kćeri. Kumica od pedesetak godina, također s Kvatrića, rekla joj je da se zovu "sremčice".

“Sjećam se da su imale crne kapice. Kupila sam kilogram za 200 dinara, a kad smo pojeli, pozlilo nam je", rekla je Joka B. Novinari spomenutu kumicu nisu našli u posjetu tržnici, ali im je jedna druga prodavačica rekla da se spomenute gljive zovu "srnčice".

Prva tiskana Biblija na engleskom

Biblija je s latinskog jezika do danas prevedena na 704 jezika, a na engleski je prvi tiskani kompletni prijevod dovršen 4. listopada 1535. godine. Tiskao ju je Miles Coverdale, engleski biskup.

Lansiran Sputnjik 1

Sputnjik 1 bio je prvi umjetni Zemljin satelit, a Sovjeti su ga u svemir lansirali 4. listopada 1957. godine. U orbiti je proveo tri mjeseca i izgorio prilikom ulaska u Zemljinu atmosferu 4. siječnja 1958.

Više vremeplova pročitajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025