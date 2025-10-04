Gljivama se otrovalo sedmero, a sumnjali na kumicu s Kvatrića

Večernji list tekstom u novinama od 4. listopada 1984. upozorio je građane da je proteklih dana zabilježeno čak sedam slučajeva trovanja gljivama. Reporteri su posjetili i oboljele u bolnici, koji su otkrili da su otrovne gljive kupili na tržnici na Kvaternikovu trgu, dok su dvoje sami brali gljive. Ružica P. (59) otrovala se s nećakinjom nakon što je od 30-godišnje kumice kupila "sive gljive". Joka B. (43) u bolnici je završila s mužem i kćeri. Kumica od pedesetak godina, također s Kvatrića, rekla joj je da se zovu "sremčice".

“Sjećam se da su imale crne kapice. Kupila sam kilogram za 200 dinara, a kad smo pojeli, pozlilo nam je", rekla je Joka B. Novinari spomenutu kumicu nisu našli u posjetu tržnici, ali im je jedna druga prodavačica rekla da se spomenute gljive zovu "srnčice".

Prva tiskana Biblija na engleskom

Biblija je s latinskog jezika do danas prevedena na 704 jezika, a na engleski je prvi tiskani kompletni prijevod dovršen 4. listopada 1535. godine. Tiskao ju je Miles Coverdale, engleski biskup.

Lansiran Sputnjik 1

Sputnjik 1 bio je prvi umjetni Zemljin satelit, a Sovjeti su ga u svemir lansirali 4. listopada 1957. godine. U orbiti je proveo tri mjeseca i izgorio prilikom ulaska u Zemljinu atmosferu 4. siječnja 1958.

